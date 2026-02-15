„Orbán Viktornak igaza volt” – Münchenben robbant a vita a Nyugat jövőjéről
Ötféle rakétával tesztelték az új ukrán légvédelmi rendszert, amely egyetlen indítóról képes különböző fegyverek kilövésére. A fejlesztés a hazai hadiipar megerősítésének fontos lépése lehet.
Ukrajna új légvédelmi rendszert fejlesztett ki „Shershen” néven, amelyet már többféle rakétával is sikeresen teszteltek – jelentette a Militarnyj hírügynökségnek Szerhij Goncsarov, az Ukrán Védelmi Ipari Szövetség (NAUDI) igazgatója.
A fejlesztés célja egy rugalmasan alkalmazható légvédelmi platform létrehozása, amely különböző típusú rakéták indítására képes, és így hatékonyabban reagálhat a modern légi fenyegetésekre.
A rendszer indítóállását és radarját 2026. február 12-én mutatták be a NAUDI hivatalos videójában, amely a rijádi World Defense Show 2026 védelmi kiállításon készült.
A bemutató szerint a „Shershen” már legalább öt különböző rakétatípussal esett át teszteken.
Ezek között szovjet eredetű fegyverek, külföldi gyártású rakéták, valamint ukrán fejlesztésű eszközök is szerepelnek.
Goncsarov hangsúlyozta: a rendszert úgy tervezték, hogy egyetlen hordozóról többféle kaliberű és eredetű rakéta indítható legyen.
Ez jelentősen növeli a kompatibilitást és csökkenti a logisztikai függőséget, ami különösen fontos egy olyan ország számára, amely a háború során vegyes eredetű fegyverrendszereket használ.
Az egységes indítóplatform lehetővé teszi, hogy a hadsereg a rendelkezésre álló rakétakészleteket rugalmasan alkalmazza.
