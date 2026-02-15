Saját légvédelmi rendszerrel erősít Ukrajna – a tesztek folyamatosak

Ukrajna új légvédelmi rendszert fejlesztett ki „Shershen” néven, amelyet már többféle rakétával is sikeresen teszteltek – jelentette a Militarnyj hírügynökségnek Szerhij Goncsarov, az Ukrán Védelmi Ipari Szövetség (NAUDI) igazgatója.

A fejlesztés célja egy rugalmasan alkalmazható légvédelmi platform létrehozása, amely különböző típusú rakéták indítására képes, és így hatékonyabban reagálhat a modern légi fenyegetésekre.

A rendszer indítóállását és radarját 2026. február 12-én mutatták be a NAUDI hivatalos videójában, amely a rijádi World Defense Show 2026 védelmi kiállításon készült.