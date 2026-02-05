Túljártak Ursula von der Leyen eszén: új korszak jön Oroszországban

Új helyzet körvonalazódhat az orosz autópiacon, ahol eddig a Lada számított a legolcsóbb, biztos opciók egyikének. Miközben a legtöbb modell ára tovább drágul, most egy váratlan ajánlat keltett feltűnést, megjelent ugyanis egy új Volkswagen szedán, amely a hirdetések alapján olcsóbb, mint a legkedvezőbb árú Lada Vesta – írta meg a Világgazdaság.

A Volkswagen Lavida XR eladásai már elindultak Oroszországban, ráadásul meglepően alacsony árcédulával. Egyes hirdetések szerint az autó 1,43 millió rubeltől elérhető, miközben a frissített 2026-os LADA Vesta belépő szintje ennél magasabban kezdődik.