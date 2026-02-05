Túljártak Ursula von der Leyen eszén: új korszak jön Oroszországban

A modellek az Avtonovostidnya szerint Kínából érkeznek Oroszországba, és a Lavida XR-t egy vlagyivosztoki cég kínálja rendelésre. A hirdetések nem bontják ki részletesen a felszereltségi szinteket, ugyanakkor a képek alapján digitális műszeregység, érintőképernyős infotainment rendszer, légkondicionáló, többfunkciós kormánykerék és könnyűfém felnik is láthatók az autóban. Az alacsony árért cserébe viszont több extra kimarad, hiányzik a kétzónás klíma, a kulcs nélküli nyitás, az indítógomb, illetve több olyan kényelmi elem, amely a magasabb kategóriákban már megszokottnak számít.
A jelenség nem egyedi, korábban már arról is érkeztek beszámolók, hogy moszkvai és vlagyivosztoki cégek Volkswagen T-Cross crossovereket is magánimportban kínálnak. Ezek a Kínában gyártott modellek 1,4 millió rubeltől érhetők el, ami tovább erősíti azt a trendet, hogy a kínai gyártású nyugati márkák egyre nagyobb szeletet hasítanak ki az orosz piacból – Von der Leyenék nem így képzelték, az EU-s szankciókat ezzel könnyedén megkerülik.
Nyitókép forrása: az AutoWorld YouTube-oldala
***