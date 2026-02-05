Ft
ursula ursula von der leyen volkswagen Kínai Népköztársaság oroszország

Túljártak Ursula von der Leyen eszén: új korszak jön Oroszországban

2026. február 05. 23:14

A kínai importból érkező szedánt egyes hirdetések szerint már 1,43 millió rubeltől kínálják.

2026. február 05. 23:14
null

Új helyzet körvonalazódhat az orosz autópiacon, ahol eddig a Lada számított a legolcsóbb, biztos opciók egyikének. Miközben a legtöbb modell ára tovább drágul, most egy váratlan ajánlat keltett feltűnést, megjelent ugyanis egy új Volkswagen szedán, amely a hirdetések alapján olcsóbb, mint a legkedvezőbb árú Lada Vesta – írta meg a Világgazdaság.

A Volkswagen Lavida XR eladásai már elindultak Oroszországban, ráadásul meglepően alacsony árcédulával. Egyes hirdetések szerint az autó 1,43 millió rubeltől elérhető, miközben a frissített 2026-os LADA Vesta belépő szintje ennél magasabban kezdődik.

A megújult Lada Vesta Comfort kivitele 1,581 millió rubelnél indul, a csúcs Techno változat ára pedig már 2,02 millió rubelig emelkedik, így ebben az összevetésben a Volkswagen ajánlata különösen erősnek tűnik.

Műszaki fronton viszont nincs variáció, a Lavida XR minden példánya azonos hajtáslánccal készül. A motor egy 1,5 literes, 110 lóerős szívó benzines EA211, amely rokonságban áll a korábban Oroszországban gyártott Skoda és Volkswagen modellek 1,6-os erőforrásaival, a váltó pedig klasszikus, hatfokozatú automata.

A modellek az Avtonovostidnya szerint Kínából érkeznek Oroszországba, és a Lavida XR-t egy vlagyivosztoki cég kínálja rendelésre. A hirdetések nem bontják ki részletesen a felszereltségi szinteket, ugyanakkor a képek alapján digitális műszeregység, érintőképernyős infotainment rendszer, légkondicionáló, többfunkciós kormánykerék és könnyűfém felnik is láthatók az autóban. Az alacsony árért cserébe viszont több extra kimarad, hiányzik a kétzónás klíma, a kulcs nélküli nyitás, az indítógomb, illetve több olyan kényelmi elem, amely a magasabb kategóriákban már megszokottnak számít.

A jelenség nem egyedi, korábban már arról is érkeztek beszámolók, hogy moszkvai és vlagyivosztoki cégek Volkswagen T-Cross crossovereket is magánimportban kínálnak. Ezek a Kínában gyártott modellek 1,4 millió rubeltől érhetők el, ami tovább erősíti azt a trendet, hogy a kínai gyártású nyugati márkák egyre nagyobb szeletet hasítanak ki az orosz piacból – Von der Leyenék nem így képzelték, az EU-s szankciókat ezzel könnyedén megkerülik.

Nyitókép forrása: az AutoWorld YouTube-oldala

***

