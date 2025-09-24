Hadházyék viselkedésére nincs mentség – ez már tényleg pokoli szint

Újabb vörös vonalat léptek át Hadházy Ákosék: a tüntetők rárontottak egy papra
Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely alapítója arra szólította fel a rendőrséget, hogy az ilyen jellegű atrocitások esetén határozottan lépjen fel.
Hatalomvágyból kommunistának álltak.
Az Alaptörvényünk preambulumának első sora a következő: „Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette.”
Ezt Hadházy Ákos is kötelezőnek ismerte el magára nézve a képviselői eskü szövegének elmondásakor.
Ezek után volt képe szóban (és később írásban is) zaklatni a belvárosi ferences templom lelkipásztorát, a 83 éves Reisz Pál atyát.
Hadházy kioktatta a papot, mert szerinte harangozásával megzavarta a templom elé szervezett tüntetés felszólalóit. Az atyát a jelenlévők enyhén szólva nem fogadták barátságosan: „Szégyelld magad” – kiabálták a pap felé. Emellett egyházellenes rigmusokat is skandálták, illetve zúgott a „Mocskos Fidesz!” is.
Sokszorosan fájdalmas az, ami történt! – jegyezte meg a szerzetes.
Pedig Hadházy, ha már az Alaptörvényre nem is, de legalább felmenőire lehetett volna tekintettel, amikor rárontott Pál atyára. Ők ugyanis Istent szolgálták. Maga írta egy bejegyzésében: „Apai nagyapám, anyai dédnagyapám református lelkészek voltak és az egyházban hatalmas lelkész egyéniségeket ismertem meg.”
Már csak ősei iránti tiszteletből is szeretettel, alázattal kellett volna Pál atyához fordulnia.
De ez már csak így van azon az oldalon, amely keresztény gyökerekkel rendelkezik, de aztán kommunistának áll, hogy hatalomba kerülhessen.
Hadházy mellett ugyanis ott van Magyar Péter, aki jobboldalinak és kereszténynek állítja be magát, miközben annak a Manfred Webernek a parancsait hajtja végre, aki pirosra színezte az eredetileg konzervatív Európai Néppártot.
Emlékeznek, amikor Putnokon kiállt a teherautó platójára, és onnan ócsárolta a templomból kijövő menetet? Ezt kiabálta: „Hogy mer a templomba menni, polgármester úr? Ki való guillotine alá? Mutasson rá! Remélem újraszentelik majd ezt a templomot, szégyelljék magukat, ki való a guillotine alá polgármester úr? Most legyen bátor! Szégyelljék magukat mind, hogy ilyen embert követnek és templomba mennek.”
Harsányan fenyegetőzött, az előtte elhaladó templomi menetet végig trágár szavakkal becsmérelte.
Szándékosan szervezte a templomi menet útjába megmozdulását Magyar Péter, aki szidalmazta az Európai Borlovagrend menetét.
Gyurcsány annak idején pontosan elmondta, mint gondol a kereszténységről. Igaz, ő már lelépett a politikából, de felesége és a DK ugyanazt az ideológiát képviseli. Tegnap is együtt szavaztak azért, hogy ne oldják föl Magyar Péter mentelmi jogát, hogy bíróság elé lehessen állítani mint olyan embert, akit köztörvényes bűncselekménnyel gyanusíthatnak.
Korábban Fletó a keresztények hitének megvallását a „sarki lányok” testének mutogatásához hasonlította.
Ami azért is nevetséges, mert egyszer azt nyilatkozta, hogy rendszeresen bérmálkozott. A Hadházyk, a Magyarok ugyanúgy szemforgatók, hazugok, mint ő maga. Semmilyen erkölcsi aggálya nincs, hogy egész társadalmi csoportokat, vallásos embereket sértegessen.
A Misszió Keresztény Polgári Kör felhívására szerdán, azaz ma, Szent Gellért püspök és vértanú napján 18.30-kor szentmisét tartanak a Ferenciek terén: egy békés, nyugodt, szeretetteljes magyar hazáért, nem feledve, hogy küldetésünk van a béketeremtésre.
A Ferenciek terén szerdán szentmisét tartanak a keddi, Hadházy-féle demonstráció során történtekre reagálva, a békéért és a szeretetteljes közösségért imádkozva.
„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól” – írja a Biblia.
Hadházyék teljes tévúton járnak.
Pojáca Petinek például eszébe sem jutott bocsánatot kérni Pál atyától a botrányos eset miatt.
(Fotó: Kocsis Zoltán MTI/MTVA)
***
„Gyáva alakok Hadházy vezetésével felidézték az 1919-es és az 1950-es éveket” – írta Facebook-oldalán Soltész Miklós.
„Ez lenne a »szeretetország« ajánlata a jobboldali kormányzás helyett!?” – tette fel a kérdést a Mandiner főszerkesztő-helyettese.
***