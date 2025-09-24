Hadházyék viselkedésére nincs mentség – ez már tényleg pokoli szint

Sokszorosan fájdalmas az, ami történt! – jegyezte meg a szerzetes.

Pedig Hadházy, ha már az Alaptörvényre nem is, de legalább felmenőire lehetett volna tekintettel, amikor rárontott Pál atyára. Ők ugyanis Istent szolgálták. Maga írta egy bejegyzésében: „Apai nagyapám, anyai dédnagyapám református lelkészek voltak és az egyházban hatalmas lelkész egyéniségeket ismertem meg.”

Már csak ősei iránti tiszteletből is szeretettel, alázattal kellett volna Pál atyához fordulnia.

De ez már csak így van azon az oldalon, amely keresztény gyökerekkel rendelkezik, de aztán kommunistának áll, hogy hatalomba kerülhessen.

Hadházy mellett ugyanis ott van Magyar Péter, aki jobboldalinak és kereszténynek állítja be magát, miközben annak a Manfred Webernek a parancsait hajtja végre, aki pirosra színezte az eredetileg konzervatív Európai Néppártot.