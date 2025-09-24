Hadházyék bizonyították: a baloldalnak sem idős, sem tanár, sem szerzetes, senki nem számít

„Gyomorforgató, ez már tényleg a legalja” – Kacsoh Dániel kiakadt a szerzetesre rárontó Hadházyék akcióján
„Ez lenne a »szeretetország« ajánlata a jobboldali kormányzás helyett!?” – tette fel a kérdést a Mandiner főszerkesztő-helyettese.
„Gyáva alakok Hadházy vezetésével felidézték az 1919-es és az 1950-es éveket” – írta Facebook-oldalán Soltész Miklós.
Mint ismert, kedd este a Ferenciek terén tartott Hadházy Ákos-féle demonstráción botrányos jelenetek zajlottak. A politikus beszéde közben megszólalt a téren álló templom harangja, amit Hadházy provokációnak minősített.
A harangozás nagyjából negyed órán át tartott, majd a templom ajtajában megjelent egy idős egyházfi, kezében Bibliával. A tüntetők ellenségesen fogadták: „Szégyelld magad!” – kiabálták, miközben egyházellenes rigmusokat és a „Mocskos Fidesz” skandálást is harsogták.
Gyalázat! Gyáva alakok Hadházy vezetésével felidézték az 1919-es és az 1950-es éveket. A baloldalnak sem idős, sem tanár, sem szerzetes, senki nem számít! Ébresztő ingadozó keresztény társaink!”
– írta az esettel kapcsolatban Soltész Miklós a Facebook-oldalán.
Ezt is ajánljuk a témában
„Ez lenne a »szeretetország« ajánlata a jobboldali kormányzás helyett!?” – tette fel a kérdést a Mandiner főszerkesztő-helyettese.
Nyitókép: Hadházy Ákos Facebook-oldala