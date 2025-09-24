Hadházyék bizonyították: a baloldalnak sem idős, sem tanár, sem szerzetes, senki nem számít

Mint ismert, kedd este a Ferenciek terén tartott Hadházy Ákos-féle demonstráción botrányos jelenetek zajlottak. A politikus beszéde közben megszólalt a téren álló templom harangja, amit Hadházy provokációnak minősített.

A harangozás nagyjából negyed órán át tartott, majd a templom ajtajában megjelent egy idős egyházfi, kezében Bibliával. A tüntetők ellenségesen fogadták: „Szégyelld magad!” – kiabálták, miközben egyházellenes rigmusokat és a „Mocskos Fidesz” skandálást is harsogták.

Gyalázat! Gyáva alakok Hadházy vezetésével felidézték az 1919-es és az 1950-es éveket. A baloldalnak sem idős, sem tanár, sem szerzetes, senki nem számít! Ébresztő ingadozó keresztény társaink!”

– írta az esettel kapcsolatban Soltész Miklós a Facebook-oldalán.