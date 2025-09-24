Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
demonstráció Hadházy Ákos Soltész Miklós pap

Hadházyék bizonyították: a baloldalnak sem idős, sem tanár, sem szerzetes, senki nem számít

2025. szeptember 24. 10:50

„Gyáva alakok Hadházy vezetésével felidézték az 1919-es és az 1950-es éveket” – írta Facebook-oldalán Soltész Miklós.

2025. szeptember 24. 10:50
null

Mint ismert, kedd este a Ferenciek terén tartott Hadházy Ákos-féle demonstráción botrányos jelenetek zajlottak. A politikus beszéde közben megszólalt a téren álló templom harangja, amit Hadházy provokációnak minősített.

A harangozás nagyjából negyed órán át tartott, majd a templom ajtajában megjelent egy idős egyházfi, kezében Bibliával. A tüntetők ellenségesen fogadták: „Szégyelld magad!” – kiabálták, miközben egyházellenes rigmusokat és a „Mocskos Fidesz” skandálást is harsogták.

Gyalázat! Gyáva alakok Hadházy vezetésével felidézték az 1919-es és az 1950-es éveket. A baloldalnak sem idős, sem tanár, sem szerzetes, senki nem számít! Ébresztő ingadozó keresztény társaink!”

– írta az esettel kapcsolatban Soltész Miklós a Facebook-oldalán

Nyitókép: Hadházy Ákos Facebook-oldala

 

The Loner
2025. szeptember 24. 11:25
Ezt ̶ ̶S̶z̶a̶r̶h̶á̶z̶i̶t̶ Hadházyt már nagyon aktuális lenne eltakarítani a közéletből.
nemecsekerno-007-01
2025. szeptember 24. 11:22
De kár, hogy nem egy Shaolin szerzetest zaklattak. :))))))))))))))))))))))))))))))))))))
zrx8
2025. szeptember 24. 11:21
@pesti051: >"Valakinek képviselni kell a primitív lumpenproli réteget is..." Ezeket lumpenprolinak nevezni félreérthető, mert a "proli" azt sugallja, hogy amúgy dolgoznak is. De akinek munkája van, annak az utolsó vágya, hogy a szabadidejét egy idióta elmebeteg hőbörgését hallgatva töltse.
Papa55
2025. szeptember 24. 11:19
569 éve kell harangozni! Ez a csürhe pedig csak egy órát volt ott. Máskor lehet menni oda, ahol nincs templom Mondjuk az annyuk picsájába!!!
