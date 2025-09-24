Már meg is érkezett a válasz Hadházyék ámokfutására – íme a részletek

Hadházyék bizonyították: a baloldalnak sem idős, sem tanár, sem szerzetes, senki nem számít
„Gyáva alakok Hadházy vezetésével felidézték az 1919-es és az 1950-es éveket” – írta Facebook-oldalán Soltész Miklós.
A Ferenciek terén szerdán szentmisét tartanak a keddi, Hadházy-féle demonstráció során történtekre reagálva, a békéért és a szeretetteljes közösségért imádkozva.
A Misszió Keresztény Polgári Kör felhívása szerint, felekezeti hovatartozástól függetlenül, szerdán, a Szent Gellért püspök és vértanú napján 18.30-kor szentmisét tartanak a Ferenciek terén – közölte Máthé Zsuzsa újságíró a Facebook-oldalán.
Máthé Zsuzsa azt írta, hogy imádkozzunk együtt, egymással közösséget vállalva a keddi méltatlan incidens helyszínén egy békés, nyugodt, szeretetteljes magyar hazáért, nem feledve, hogy küldetésünk van a béketeremtésre.
Mint ismert, kedd este a Ferenciek terén tartott Hadházy Ákos-féle demonstráción botrányos jelenetek zajlottak. A politikus beszéde közben megszólalt a téren álló templom harangja, amit Hadházy provokációnak minősített.
A harangozás nagyjából negyed órán át tartott, majd a templom ajtajában megjelent egy idős egyházfi, kezében Bibliával. A tüntetők ellenségesen fogadták: „Szégyelld magad!” – kiabálták, miközben egyházellenes rigmusokat és a „Mocskos Fidesz” skandálást is harsogták.
„Ez lenne a »szeretetország« ajánlata a jobboldali kormányzás helyett!?” – tette fel a kérdést a Mandiner főszerkesztő-helyettese.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: MTI/Róka László