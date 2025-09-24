Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
Hadházy Ákos szentmise Ferenciek tere

Már meg is érkezett a válasz Hadházyék ámokfutására – íme a részletek

2025. szeptember 24. 11:42

A Ferenciek terén szerdán szentmisét tartanak a keddi, Hadházy-féle demonstráció során történtekre reagálva, a békéért és a szeretetteljes közösségért imádkozva.

2025. szeptember 24. 11:42
null

A Misszió Keresztény Polgári Kör felhívása szerint, felekezeti hovatartozástól függetlenül, szerdán, a Szent Gellért püspök és vértanú napján 18.30-kor szentmisét tartanak a Ferenciek terén – közölte Máthé Zsuzsa újságíró a Facebook-oldalán.

Máthé Zsuzsa azt írta, hogy imádkozzunk együtt, egymással közösséget vállalva a keddi méltatlan incidens helyszínén egy békés, nyugodt, szeretetteljes magyar hazáért, nem feledve, hogy küldetésünk van a béketeremtésre.

Mint ismert, kedd este a Ferenciek terén tartott Hadházy Ákos-féle demonstráción botrányos jelenetek zajlottak. A politikus beszéde közben megszólalt a téren álló templom harangja, amit Hadházy provokációnak minősített.

A harangozás nagyjából negyed órán át tartott, majd a templom ajtajában megjelent egy idős egyházfi, kezében Bibliával. A tüntetők ellenségesen fogadták: „Szégyelld magad!” – kiabálták, miközben egyházellenes rigmusokat és a „Mocskos Fidesz” skandálást is harsogták.

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: MTI/Róka László

 

