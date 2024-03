Reagált az ügyészség Magyar Péter hangfelvételére

2024. március 26. 17:13

Központi Nyomozó Főügyészség azt írja, helytálló, ami a hangfelvételen is elhangzik, Polt Péter legfőbb ügyész valóban nem uralja az ügyészséget. Azt is leszögezik, az ügyészségi iratok eltüntetése, átírása nem csak jogi, hanem fizikai képtelenség is.

Nyitókép: Havran Zoltán / Magyar Nemzet „Helytálló az a hangfelvételen szereplő megállapítás, amely szerint dr. Polt Péter legfőbb ügyész nem uralja az ügyészséget. A legfőbb ügyész vezeti és irányítja Magyarország Ügyészségét, ahol a törvények uralma érvényesül” – húzta alá a Központi Nyomozó Főügyészség keddi sajtóközleményében, amellyel a Varga Judit exférje által nyilvánosságra hozott hangfelvételre reagáltak. (Ismert, az ügyészség kedden ismét tanúként hallgatta ki Magyar Pétert – a szerk.)

A hangfelvétellel kapcsolatban azt is megjegyezték: „Az ügyészség valamennyi, a felvételen és a dr. Magyar Péter tanúkihallgatásán elhangzott állítást elemzi, értékeli és további bizonyítási cselekményeket végez.” Továbbá leszögezték: az ügyészségi iratok eltüntetése, átírása nem csak jogi, hanem fizikai képtelenség is. Valamennyi, az ügyészségen megjelenő adat, és annak sorsa keletkezésétől kezdve dokumentálva van, ráadásul ezek az adatok nem csak egy helyen vannak tárolva, hanem megjelennek más szervek adattárában is, beleértve a nyomozási bírókat vagy a titkos műveleteket végző szerveket. Minden, az ún. Völner-Schadl ügyben keletkezett dokumentum sorsa ismert, az adatokból feltárható valamennyi cselekmény vizsgálata a vonatkozó törvényeknek megfelelően megtörtént, vagy folyamatban van.” A közlemény végén azt ígérték, a fentiekkel kapcsolatban részletesebb tájékoztatást 2024. március 28. napján a Központi Nyomozó Főügyészség sajtótájékoztató keretében ad. Előzmények Ahogy arról korábban beszámoltunk, kedd reggel Magyar Péter nyilvánosságra hozott egy hangfelvételt, amelyen Varga Judit hallható, és amelyet Magyar még házasságuk idején készített titokban. A felvételből egy dolog derült ki csupán, valakik valamikor javasolták az ügyészségnek, hogy húzzanak ki valamit valamilyen ügyészségi iratokból, de az ügyészség független, ezért ahogy Magyar fogalmaz, „már nem tudták kiszedni az iratokból...”.

