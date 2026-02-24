Itt a perdöntő bizonyíték Kijev, Brüsszel és a Tisza Párt összejátszására: a magyar választások után három nappal tervezik előterjeszteni az olcsó orosz olaj végleges kivezetéséről szóló javaslatot

Tisza Párt és az olajtilalom politikai üzenete
A Reuters szerint az Európai Bizottság napirendtervezete április 15-ét jelöli meg a javaslat benyújtásának dátumaként. A Bizottság szóvivője ugyanakkor azt közölte, hogy a napirend „ideiglenes”, és nincs megerősített időpont az előterjesztésre. Az ügy különösen érzékeny Magyarország és Szlovákia számára, amelyek továbbra is nagymértékben támaszkodnak az orosz olajra. A Barátság vezetéken érkező szállítások január 27. óta szünetelnek, miután egy orosz dróntámadás érte a vezetéket Nyugat-Ukrajnában.
A kezdeti károkra hivatkozva Kijev leállította a tranzitot, ám a magyar és a szlovák álláspont szerint a vezeték újbóli megnyitását már politikai okok hátráltatják.
Orbán Viktor kormánya az elmúlt időszakban több új uniós szankciót is megvétózott, valamint egy jelentős, Ukrajnának szánt hitelcsomagot is blokkolt a Barátság-vezeték körüli vita miatt. Az unió azonban most minősített többségi döntéshozatallal kerülheti meg Magyarország és Szlovákia esetleges ellenállását.