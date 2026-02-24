Itt a perdöntő bizonyíték Kijev, Brüsszel és a Tisza Párt összejátszására: a magyar választások után három nappal tervezik előterjeszteni az olcsó orosz olaj végleges kivezetéséről szóló javaslatot

Az időzítés aligha tekinthető véletlennek. A Reuters beszámolója szerint az Európai Bizottság április 15-én terjesztené elő azt a jogszabályt, amely véglegesen betiltaná az orosz olajimportot. Ez éppen három nappal esne a magyar választás után – egy olyan voksolást követően, ahol a kormányoldal legnagyobb kihívójaként a Tisza Párt is szerepet vállal.

A hírügynökség által látott dokumentum és uniós tisztviselők szerint a menetrend tudatos. Két uniós forrás arról beszélt, hogy az időzítéssel azt kívánják elérni, hogy az olajtilalom ne váljon a magyar kampány meghatározó témájává.