orosz olaj szankciók Oroszország ellen Tisza Párt Brüsszel Ukrajna

Itt a perdöntő bizonyíték Kijev, Brüsszel és a Tisza Párt összejátszására: a magyar választások után három nappal tervezik előterjeszteni az olcsó orosz olaj végleges kivezetéséről szóló javaslatot

2026. február 24. 18:18

Három nappal a magyar parlamenti választás után nyújtaná be az Európai Bizottság az orosz olajimport végleges betiltásáról szóló javaslatot. Az időzítés célja, hogy a Tisza Párt számára kedvezőtlen vita ne tematizálja a kampányt. A döntés komoly politikai üzenetet hordoz.

2026. február 24. 18:18
null

Az időzítés aligha tekinthető véletlennek. A Reuters beszámolója szerint az Európai Bizottság április 15-én terjesztené elő azt a jogszabályt, amely véglegesen betiltaná az orosz olajimportot. Ez éppen három nappal esne a magyar választás után – egy olyan voksolást követően, ahol a kormányoldal legnagyobb kihívójaként a Tisza Párt is szerepet vállal.

A hírügynökség által látott dokumentum és uniós tisztviselők szerint a menetrend tudatos. Két uniós forrás arról beszélt, hogy az időzítéssel azt kívánják elérni, hogy az olajtilalom ne váljon a magyar kampány meghatározó témájává. 

Vagyis Brüsszel kivár – de csak a választás napjáig.

Az Európai Unió már korábban szankciókat vezetett be a tengeri úton érkező orosz olajra, most azonban azt szeretné, ha a teljes kivezetés jogszabályba lenne foglalva, és akkor is érvényben maradna, ha az orosz–ukrán háború lezárásával esetleg feloldanák a szankciókat.

Tisza Párt és az olajtilalom politikai üzenete

A Reuters szerint az Európai Bizottság napirendtervezete április 15-ét jelöli meg a javaslat benyújtásának dátumaként. A Bizottság szóvivője ugyanakkor azt közölte, hogy a napirend „ideiglenes”, és nincs megerősített időpont az előterjesztésre. Az ügy különösen érzékeny Magyarország és Szlovákia számára, amelyek továbbra is nagymértékben támaszkodnak az orosz olajra. A Barátság vezetéken érkező szállítások január 27. óta szünetelnek, miután egy orosz dróntámadás érte a vezetéket Nyugat-Ukrajnában. 

A kezdeti károkra hivatkozva Kijev leállította a tranzitot, ám a magyar és a szlovák álláspont szerint a vezeték újbóli megnyitását már politikai okok hátráltatják.

Orbán Viktor kormánya az elmúlt időszakban több új uniós szankciót is megvétózott, valamint egy jelentős, Ukrajnának szánt hitelcsomagot is blokkolt a Barátság-vezeték körüli vita miatt. Az unió azonban most minősített többségi döntéshozatallal kerülheti meg Magyarország és Szlovákia esetleges ellenállását.

Dan Jorgensen energiaügyi biztos korábban jelezte, hogy a javaslat legkésőbb 2027 végéig vezetné ki az orosz olajimportot. Az EU a tavalyi év utolsó negyedévében már csak olajimportjának 1 százalékát szerezte be Oroszországból, nagyrészt a korábbi szankciók eredményeként. A magyar választás tétje a háború és a béke kérdése is: a közéleti és nemzetközi vitákban is valós politikai különbségként jelenik meg, hogy egy esetleges kormányváltás más irányba mozdítaná el Magyarország ukrajnai háborúhoz való viszonyát.

