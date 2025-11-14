Ez fájni fog Magyar Péternek: felmérés bizonyítja, a többség Orbán Viktor győzelmét várja

Orbán Viktor miniszterelnök sikeres amerikai útja után minden második magyar a kormányoldal győzelmére számít – derült ki a Nézőpont Intézet legfrissebb felméréséből.

A think tank november 10-e és 12-e között azt kérdezte országos, a teljes felnőtt népességet reprezentáló mintán a magyaroktól, hogy szerintük a következő országgyűlési választást Orbán Viktor vagy Magyar Péter fogja-e megnyerni. Orbán Viktornak a Fehér Házban tett, látványos és eredményes találkozója és tárgyalása után

a magyarok fele Orbán Viktor győzelmét valószínűsítette, míg csak a magyarok harmada (32 százalék) a Tisza Párt elnökét, Magyar Pétert látta esélyesnek.

A maradék 18 százalék nem tudott vagy nem akart a kérdésre válaszolni.

Hozzátették, az esélyességről szóló várakozás különösen a bizonytalan szavazók – a teljes minta 15 százaléka – esetében lehet fontos, akik nem az egyik vagy másik párt iránt érzett szimpátia, hanem sok esetben a feltételezett győzteshez húzás alapján szavaznak. Ez azt jelenti, hogy arra voksolnak, akiről azt feltételezik, hogy győzni fog.