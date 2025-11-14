Ez fájni fog Magyar Péternek: felmérés bizonyítja, a többség Orbán Viktor győzelmét várja

Lendületben a jobboldal: még a baloldali intézet szerint is erősödött a Fidesz
Az IDEA felmérésének sem örülhet túlzottan Magyar Péter.
Még a bizonytalanok döntő része is a regnáló kormányfőtől várja a folytatást.
Orbán Viktor miniszterelnök sikeres amerikai útja után minden második magyar a kormányoldal győzelmére számít – derült ki a Nézőpont Intézet legfrissebb felméréséből.
A think tank november 10-e és 12-e között azt kérdezte országos, a teljes felnőtt népességet reprezentáló mintán a magyaroktól, hogy szerintük a következő országgyűlési választást Orbán Viktor vagy Magyar Péter fogja-e megnyerni. Orbán Viktornak a Fehér Házban tett, látványos és eredményes találkozója és tárgyalása után
a magyarok fele Orbán Viktor győzelmét valószínűsítette, míg csak a magyarok harmada (32 százalék) a Tisza Párt elnökét, Magyar Pétert látta esélyesnek.
A maradék 18 százalék nem tudott vagy nem akart a kérdésre válaszolni.
Hozzátették, az esélyességről szóló várakozás különösen a bizonytalan szavazók – a teljes minta 15 százaléka – esetében lehet fontos, akik nem az egyik vagy másik párt iránt érzett szimpátia, hanem sok esetben a feltételezett győzteshez húzás alapján szavaznak. Ez azt jelenti, hogy arra voksolnak, akiről azt feltételezik, hogy győzni fog.
A Nézőpont Intézet közleményében arra is rámutatott, hogy még a bizonytalanok 42 százaléka is Orbán Viktor nevét mondta, és csak 10 százalékuk gondolja azt, hogy Magyar Péter fogja megnyerni a következő választást. Ugyanakkor az ebbe a körbe tartozók mintegy fele (48 százalék) erre a kérdésre sem tudott válaszolni és az is lehet, hogy nem fog a választáson részt venni – ismertették.
Csütörtökön több elemző is reagált az IDEA Intézet ugyancsak friss elemzésére, melyből kiderült, hogy az őszi politikai szezonban tovább tudott erősödni a kormányoldal, míg a Tisza Pártnál visszaesés tapasztalható.
Ceglédi Zoltán Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy az IDEA felmérése szerint bár a Tisza Párt „magabiztosan”, 7 százalékponttal vezet a Fidesz előtt, de „ez kétségkívül óvatosabb kép, mint a Medián és a 21 méréseiben látott, megsemmisítő, letaglózó, tektonikus erejű Magyar Péter-győzelmet előrevetítő különbségek”.
