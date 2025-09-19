Ft
költségvetés Ursula von der Leyen hitel Európai Bizottság Finnország

Von der Leyen őrült ötlettel állt elő: hitelt vetetne fel minden uniós országgal, hogy legyen miből költekeznie és Ukrajnának adakozni

2025. szeptember 19. 14:47

Több ország is asztalra csapott a javaslat hallatán.

2025. szeptember 19. 14:47
null

Finnország ellenzi az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság javaslatát, mely szerint az Európai Unió közös hitelfelvétellel finanszírozná a Bizottság által javasolt kiadásokat abban az esetben, ha elfogyna a pénz – írja a Reuters.

Az Európai Bizottság javasolta, hogy a 2028–2034-es költségvetés tartalmazzon egy lehetőséget, amely szerint vészhelyzet esetén közös hitelfelvételre lehetne sor kerülni.

Nem csupán kritikusan állunk hozzá, hanem ellenezzük is. Finnország ezért készen áll arra, hogy akár egyedül is elvetesse ezeket a javaslatokat”

– írta Riikka Purra finn pénzügyminiszter az X-en.

Az újabb közös hitel felvétellel szimpatizáló országok azzal érveltek, hogy a közös adósság segíthetne finanszírozni a Bizottság által javasolt kiadásokat alacsonyabb hitelfelvételi költségekkel.

Itt érdemes megemlíteni, hogy a Bizottság által javasolt kiadások igen gyakran Ukrajna vég nélküli, óriási összegekkel való támogatását jelenti. Végső soron tehát az EU valamennyi országával fizettetnék meg ezeket a „támogatásokat”.

Ezt is ajánljuk a témában

Németország, Hollandia és Svédország már kijelentette, hogy ellenzik az ötletet, Dánia pedig szkeptikusan fogadta azt.

Az új uniós költségvetésről szóló megállapodáshoz mind a 27 tagállam támogatására és az Európai Parlament jóváhagyására van szükség.

Ahogy arról már lapunk is beszámolt, két ellentétes nézeteket valló Európai bizottsági frakció is bizalmatlansági indítvány nyújtott be Ursula von der Leyen ellen. A Bizottság elnökének maradásáról október 9-én szavazhatnak majd a képviselők.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

OneiroNauta
2025. szeptember 19. 16:17
Már megint ez a "hirtelen" ötlet, amit kb. a Covid óta félévente elővesznek... Egy új adósrabszolgaságot terveznek, és a közös hitellel akarják összeverni erőszakkal az Európai Egyesült Államokat. Ami egy megvalósíthatatlan, hagymázas baromság.
Válasz erre
0
0
rasdi1
2025. szeptember 19. 16:00
Először is egy hitelfelvétel esetén a megfelelő visszafizetési garanciákat, és az elköltési cél gazdasági eredményét kellene kellő megbízhatósággal ismertetni.
Válasz erre
0
0
rasdi1
2025. szeptember 19. 15:58
"...a Bizottság által javasolt kiadások igen gyakran Ukrajna vég nélküli, óriási összegekkel való támogatását jelenti." Többes számú alanyhoz: "...kiadások...", az álltmányt is többes számba: "...jelentiK." kellene tenni. Ezt a nyelvtani hibát a 10 éves unokám se követi el.
Válasz erre
0
2
Csigorin
2025. szeptember 19. 15:55
A vilag penze nem eleg a ven kurva selyemfiujara
Válasz erre
2
0
