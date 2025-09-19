Von der Leyen őrült ötlettel állt elő: hitelt vetetne fel minden uniós országgal, hogy legyen miből költekeznie és Ukrajnának adakozni

Finnország ellenzi az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság javaslatát, mely szerint az Európai Unió közös hitelfelvétellel finanszírozná a Bizottság által javasolt kiadásokat abban az esetben, ha elfogyna a pénz – írja a Reuters.

Az Európai Bizottság javasolta, hogy a 2028–2034-es költségvetés tartalmazzon egy lehetőséget, amely szerint vészhelyzet esetén közös hitelfelvételre lehetne sor kerülni.

Nem csupán kritikusan állunk hozzá, hanem ellenezzük is. Finnország ezért készen áll arra, hogy akár egyedül is elvetesse ezeket a javaslatokat”

– írta Riikka Purra finn pénzügyminiszter az X-en.

Az újabb közös hitel felvétellel szimpatizáló országok azzal érveltek, hogy a közös adósság segíthetne finanszírozni a Bizottság által javasolt kiadásokat alacsonyabb hitelfelvételi költségekkel.