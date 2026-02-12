Nyilvánossá váltak a mocskos játszmák – íme Jeffrey Epstein beteges világa

Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak
Ismét szembejött a valóság a baloldallal.
A burzsoázia diszkrét csúfsága: az internet korában valóban igaz, hogy nincs olyan bűn, ami világosságra ne kerülne.
Amikor Tiberius császár uralkodásának utolsó tíz évében ideje jelentős részét Caprin töltötte, kicsapongó életmódjának híre eljutott Rómáig, de a plebejusok csak nagy vonalakban hallhatták, milyen erkölcstelenül élt az uralkodó a szigeten. Kétezer évvel később akinek van szabad internetelérése, az amerikai igazságügyi minisztérium honlapján
megnézheti, mi zajlott Jeffrey Epstein amerikai pénzember hírhedt szigetén, fotók, levelek és dokumentumok milliói tanúskodnak róla.
Bárki megtudhatja, kik partiztak együtt a hírhedt férfival, kiknek adott életvezetési tanácsot, és kik keresték még akkor is a társaságát, amikor már elítélték szexuális bűncselekményekért.
A birodalmak elitjei mindig is dekadens életvitelt folytattak, de sokáig az is hozzátartozott a státuszukhoz, hogy el tudták rejteni az átlagember szeme elől. A január 30-án közzétett információcunami lerombolta az elitet eltakaró falat, és most bárki belepillanthat az eddig rejtve lévő világba.
Jeffrey Epstein felemelkedése és bukása igazi amerikai ponyvaregénysztori.
Egy brooklyni kertész kispolgár fiaként született 1953-ban, fiatalon egy New York-i magániskolában tanított matematikát és fizikát, és a legenda szerint egyik tanítványának az apja ajánlotta be a Wall Street egyik neves bankárjának. 1982-ben saját céget alapított, amely egyre nagyobb vagyonokat kezelt. Epstein meggazdagodásának a részleteit mindig is konspirációs elméletek övezték. Ami bizonyos: a kilencvenes években már a keleti parti elit társasági életének ismert figurája volt egy Ghislaine Maxwell nevű nővel együtt, akinek az apja egy brit médiatulajdonos volt. A nőt 1991-ben Robert Maxwell az Egyesült Államokba küldte, hogy indítson be egy új magazint, azonban a férfi még abban az évben meghalt, és jelentős adósságot hagyott maga után.
Ekkor indult Epstein és Maxwell partnersége, amely három évtized alatt több formát vett fel: voltak üzlettársak, szeretők és bűntársak is.