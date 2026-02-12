Ft
Ft
12°C
6°C
Ft
Ft
12°C
6°C
02. 12.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 12.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
lány bill clinton jeffrey epstein ghislaine maxwell egyesült államok donald trump

Nyilvánossá váltak a mocskos játszmák – íme Jeffrey Epstein beteges világa

2026. február 12. 05:31

A burzsoázia diszkrét csúfsága: az internet korában valóban igaz, hogy nincs olyan bűn, ami világosságra ne kerülne.

2026. február 12. 05:31
null
Hajdú Tímea
Hajdú Tímea

Amikor Tiberius császár uralkodásának utolsó tíz évében ideje jelentős részét Caprin töltötte, kicsapongó életmódjának híre eljutott Rómáig, de a plebejusok csak nagy vonalakban hallhatták, milyen erkölcstelenül élt az uralkodó a szigeten. Kétezer évvel később akinek van szabad internetelérése, az amerikai igazságügyi minisztérium honlapján

megnézheti, mi zajlott Jeffrey Epstein amerikai pénzember hírhedt szigetén, fotók, levelek és dokumentumok milliói tanúskodnak róla.

Bárki megtudhatja, kik partiztak együtt a hírhedt férfival, kiknek adott életvezetési tanácsot, és kik keresték még akkor is a társaságát, amikor már elítélték szexuális bűncselekményekért. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Bővült Magyar Péter csapata: Ukrajnáért küzdő lobbistát igazolt a Tisza Párt

Bővült Magyar Péter csapata: Ukrajnáért küzdő lobbistát igazolt a Tisza Párt
Tovább a cikkhezchevron

A birodalmak elitjei mindig is dekadens életvitelt folytattak, de sokáig az is hozzátartozott a státuszukhoz, hogy el tudták rejteni az átlagember szeme elől. A január 30-án közzétett információcunami lerombolta az elitet eltakaró falat, és most bárki belepillanthat az eddig rejtve lévő világba. 

Jeffrey Epstein felemelkedése és bukása igazi amerikai ponyvaregénysztori. 

Egy brooklyni kertész kispolgár fiaként született 1953-ban, fiatalon egy New York-i magániskolában tanított matematikát és fizikát, és a legenda szerint egyik tanítványának az apja ajánlotta be a Wall Street egyik neves bankárjának. 1982-ben saját céget alapított, amely egyre nagyobb vagyonokat kezelt. Epstein meggazdagodásának a részleteit mindig is konspirációs elméletek övezték. Ami bizonyos: a kilencvenes években már a keleti parti elit társasági életének ismert figurája volt egy Ghislaine Maxwell nevű nővel együtt, akinek az apja egy brit médiatulajdonos volt. A nőt 1991-ben Robert Maxwell az Egyesült Államokba küldte, hogy indítson be egy új magazint, azonban a férfi még abban az évben meghalt, és jelentős adósságot hagyott maga után.

Ekkor indult Epstein és Maxwell partnersége, amely három évtized alatt több formát vett fel: voltak üzlettársak, szeretők és bűntársak is. 

Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
asszaur
2026. február 12. 08:40
A nagy kérdés, hogy kik és miért borították ki a bilit? Semmi sem történik véletlenül. Ilyen horderejű dolgok semmiképpen. Erre kellene rájönni!
Válasz erre
0
0
Ekrü123
•••
2026. február 12. 07:44 Szerkesztve
Hobby024 2026. február 12. 07:17 • Szerkesztve "Szállított Trumpnak, Clintinnak, Jeggernek. Bowienek, a szent Albert hercegnek. "- Hazudhatsz te bármit, az igazság végül mégiscsak az, hogy Trump már 2006-ban telefonon beszélt Palm Beach rendőrfőnökével, amikor az első komolyabb vizsgálatok indultak Jeffrey Epstein ellen Floridában. A rendőrfőnök évekkel később az FBI-nak tett vallomásában azt mondta: Trump arról számolt be, hogy Epsteint korábban kitiltotta a Mar-a-Lagóból, visszataszítónak nevezte, és örömét fejezte ki amiatt, hogy a hatóságok végre lépéseket tesznek ellene, miközben a derék demokraták még továbbra is Epstein seggét nyalták.
Válasz erre
3
0
Hobby024
2026. február 12. 07:42
Ő volt a világ milliárdosainak és kékvérűjeinek stricije, politikai hovatartozás nélkül. Szállított Trumpnak, Clintinnak, Jeggernek. Bowienek, a szent Albert hercegnek. És ők mind feddhetetlen igaz keresztények (Jeggert kivéve, de ő soha nem is tagadta, hogy a kecskét is, ha megáll.) Azok, aki meg hozatták a friss húst semmivel nem különbek a kiszolgáltatott cigány és ukrán kurvák fogyasztóinál.
Válasz erre
0
2
socialismo-e-muerte
2026. február 12. 07:35
"Egy brooklyni kertész kispolgár fiaként született 1953-ban, fiatalon egy New York-i magániskolában tanított matematikát és fizikát" Egy kertész porontya csak úgy magániskolában tanít. Hihető. " legenda szerint egyik tanítványának az apja ajánlotta be a Wall Street egyik neves bankárjának." Hogy szopjon fel a csúcsig, kertésztő bankárig.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!