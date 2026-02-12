Nyilvánossá váltak a mocskos játszmák – íme Jeffrey Epstein beteges világa

Amikor Tiberius császár uralkodásának utolsó tíz évében ideje jelentős részét Caprin töltötte, kicsapongó életmódjának híre eljutott Rómáig, de a plebejusok csak nagy vonalakban hallhatták, milyen erkölcstelenül élt az uralkodó a szigeten. Kétezer évvel később akinek van szabad internetelérése, az amerikai igazságügyi minisztérium honlapján

megnézheti, mi zajlott Jeffrey Epstein amerikai pénzember hírhedt szigetén, fotók, levelek és dokumentumok milliói tanúskodnak róla.

Bárki megtudhatja, kik partiztak együtt a hírhedt férfival, kiknek adott életvezetési tanácsot, és kik keresték még akkor is a társaságát, amikor már elítélték szexuális bűncselekményekért.