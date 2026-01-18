Szoboszlai Dominik bevallotta: nagyot hibázott, de nem adja fel (VIDEÓ)

Szoboszlai Dominik súlyos összeesküvés-elmélet főszereplője lett: Steven Gerrard is képbe került (VIDEÓ)
Szoboszlai kihagyott büntetője után a Liverpool-szurkolók Gerrard nevét kezdték emlegetni, mindezt azonban egy érdekes párhuzam részeként.
Szoboszlai a Burnley elleni mérkőzést követően értékelt az eheti teljesítményét és elmondta, hogy csalódásként érte meg annak bizonyos mozzanatait.
Nem tudta kihasználni hazai pályáját a címvédő Liverpool, amely a Premier League 22. fordulójában 1–1-es döntetlent játszott az újonc Burnley ellen szombaton. A pontvesztés különösen fájó lehetett Szoboszlai Dominik számára, aki még az első félidőben tizenegyest hibázott: lövése a kapufán csattant.
A magyar válogatott középpályás a mérkőzést követően értékelt, és elmondta, hogy a csapat csalódásként élte meg az eredményt. Szoboszlai szerint olyan fölényben futballoztak, hogy már elhitték, megvan a győzelem, ugyanakkor hangsúlyozta: a futballban addig nincs vége egy találkozónak, amíg a játékvezető le nem fújja, és ilyen pontvesztés nem fordulhat elő újra.
Ez egy nehéz hét volt nekem”
– ismerte el Szoboszlai.
A Liverpool hete a Barnsley elleni FA-kupa-mérkőzéssel kezdődött, ahol bár látványos gólt szerzett, egy hibája is emlékezetes maradt: saját tizenhatosánál sarokkal próbálta megjátszani a labdát, ám elrontotta a mozdulatot, amit az ellenfél góllal büntetett.
A találkozó után a Barnsley vezetőedzője, Conor Hourihane tiszteletlenséggel vádolta meg Szoboszlait, azt állítva, hogy a magyar középpályás lenézte ellenfelüket, és egy topcsapat ellen nem próbálkozott volna hasonló megoldással.
Szoboszlai erre most reagált, és határozottan visszautasította a vádat: „Hibáztam a Barnsley ellen, de világossá kell tennem, hogy nem tiszteletlenség volt részemről az a mozdulat. Ugyanezt tenném az Arsenal, a Manchester City és a Chelsea ellen is.”
A Burnley elleni bajnokin Mohamed Szalah hiányában Szoboszlai végezhette el a Liverpool büntetőjét is, ám ezúttal nem járt sikerrel. A kihagyott tizenegyesről is beszélt, és hangsúlyozta, nem rendült meg az önbizalma: „Igen, kihagytam a tizenegyest, de a következőt is elvállalom majd. Gólt fogok rúgni, ebben elég biztos vagyok. Nem tudnék többet gyakorolni. Folytatni fogom, és ha lesz még lehetőségünk, megragadom.”
