Szoboszlai Dominik bevallotta: nagyot hibázott, de nem adja fel (VIDEÓ)

Nem tudta kihasználni hazai pályáját a címvédő Liverpool, amely a Premier League 22. fordulójában 1–1-es döntetlent játszott az újonc Burnley ellen szombaton. A pontvesztés különösen fájó lehetett Szoboszlai Dominik számára, aki még az első félidőben tizenegyest hibázott: lövése a kapufán csattant.

A magyar válogatott középpályás a mérkőzést követően értékelt, és elmondta, hogy a csapat csalódásként élte meg az eredményt. Szoboszlai szerint olyan fölényben futballoztak, hogy már elhitték, megvan a győzelem, ugyanakkor hangsúlyozta: a futballban addig nincs vége egy találkozónak, amíg a játékvezető le nem fújja, és ilyen pontvesztés nem fordulhat elő újra.