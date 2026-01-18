Ft
liverpool szoboszlai dominik steven gerrard büntető összeesküvés

Szoboszlai Dominik súlyos összeesküvés-elmélet főszereplője lett: Steven Gerrard is képbe került (VIDEÓ)

2026. január 18. 09:00

Szoboszlai kihagyott büntetője után a Liverpool-szurkolók Gerrard nevét kezdték emlegetni, mindezt azonban egy érdekes párhuzam részeként.

2026. január 18. 09:00
null

Szoboszlai Dominik a Liverpool–Burnley 1–1-es döntetlennel zárult Premier League-találkozóján már az első félidőben fontos hibát vétett: tizenegyest rontott. A kihagyott büntető után a Liverpool-szurkolók azonnal Steven Gerrard nevét kezdték emlegetni a magyar középpályás kapcsán, ezúttal azonban nem elismerő párhuzamként.

A TNT Sports műsorában arról kérdezték Gerrardot, hogy bár a Liverpool minden sorozatot figyelembe véve immár 12 mérkőzés óta veretlen, a Burnley elleni már sorozatban a negyedik döntetlen volt, ráadásul a címvédő 2026-ban még nem nyert bajnoki mérkőzést.

„Bár veretlenek és jobb formában vannak, a Leeds és a Burnley elleni hazai döntetlenekről mindannyian tudjuk, hogy elfogadhatatlanok, ezért a vezetőedző ismét sok kritikát fog kapni” – kezdte Gerrard, majd – ahogyan korábban is – megvédte Slotot. „Bízzunk az edzőben, korábban is mondtam már, hogy a csapat nincs válságban. Úgy érzem, Slot képes a helyzeten javítani.”

A találkozón még 0–0-s állásnál jutott büntetőhöz a Liverpool. 

Mohamed Szalah távollétében Szoboszlai Dominik vállalta a rúgást, ám lövése a kapufán csattant. 

A 25 éves magyar középpályás profi pályafutása során mindössze másodszor hibázott tizenegyesnél, a kihagyás után azonban ismét Gerrardhoz kezdték hasonlítani – ezúttal nem a nyolcas mezszám vagy a leendő csapatkapitányi szerep miatt.

A szurkolók egy 2011-es bajnoki mérkőzést emlegettek fel. Akkor a Liverpool a Blackburn vendége volt és 3–1-es hátrányban jutott büntetőhöz, amelyet természetesen Steven Gerrard végzett el – sikertelenül. A mai napig él egy összeesküvés-elmélet a drukkerek körében, miszerint Gerrard a rúgás előtt Roy Hodgson vezetőedzőre pillantott, majd szándékosan hibázott. A mérkőzést a Liverpool elveszítette, Hodgsont pedig nem sokkal később menesztették, amikor a csapat mindössze négy pontra volt a kiesőzónától.

Most egyes szurkolók Szoboszlait állították hasonló teóriák középpontjába. Szerintük a magyar játékos „Slot kirúgását akarja” és már egy új edző – például Xabi Alonso – érkezésére vár. Ennek az elméletnek azonban semmilyen hivatalos megerősítése nincsen.

Mindig is tudtam, hogy Szoboszlai Gerrard reinkarnációja”

– fogalmazott egy szurkoló X közösségi oldalán.

Nyitókép: PETER POWELL / AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ben Jeremiah
2026. január 18. 09:45
Ja. Teljesen így van. Szoboszlai kinézett Slotra, és szándékosan KAPUFÁRA rúgta a labdát...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!