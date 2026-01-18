Szoboszlai Dominik súlyos összeesküvés-elmélet főszereplője lett: Steven Gerrard is képbe került (VIDEÓ)

Szoboszlai Dominik a Liverpool–Burnley 1–1-es döntetlennel zárult Premier League-találkozóján már az első félidőben fontos hibát vétett: tizenegyest rontott. A kihagyott büntető után a Liverpool-szurkolók azonnal Steven Gerrard nevét kezdték emlegetni a magyar középpályás kapcsán, ezúttal azonban nem elismerő párhuzamként.

A TNT Sports műsorában arról kérdezték Gerrardot, hogy bár a Liverpool minden sorozatot figyelembe véve immár 12 mérkőzés óta veretlen, a Burnley elleni már sorozatban a negyedik döntetlen volt, ráadásul a címvédő 2026-ban még nem nyert bajnoki mérkőzést.