Szoboszlai Dominik súlyos összeesküvés-elmélet főszereplője lett: Steven Gerrard is képbe került (VIDEÓ)

Szoboszlai kihagyott büntetője után a Liverpool-szurkolók Gerrard nevét kezdték emlegetni, mindezt azonban egy érdekes párhuzam részeként.
Szoboszlai Dominik a Liverpool–Burnley 1–1-es döntetlennel zárult Premier League-találkozóján már az első félidőben fontos hibát vétett: tizenegyest rontott. A kihagyott büntető után a Liverpool-szurkolók azonnal Steven Gerrard nevét kezdték emlegetni a magyar középpályás kapcsán, ezúttal azonban nem elismerő párhuzamként.
A TNT Sports műsorában arról kérdezték Gerrardot, hogy bár a Liverpool minden sorozatot figyelembe véve immár 12 mérkőzés óta veretlen, a Burnley elleni már sorozatban a negyedik döntetlen volt, ráadásul a címvédő 2026-ban még nem nyert bajnoki mérkőzést.
„Bár veretlenek és jobb formában vannak, a Leeds és a Burnley elleni hazai döntetlenekről mindannyian tudjuk, hogy elfogadhatatlanok, ezért a vezetőedző ismét sok kritikát fog kapni” – kezdte Gerrard, majd – ahogyan korábban is – megvédte Slotot. „Bízzunk az edzőben, korábban is mondtam már, hogy a csapat nincs válságban. Úgy érzem, Slot képes a helyzeten javítani.”
A találkozón még 0–0-s állásnál jutott büntetőhöz a Liverpool.
Mohamed Szalah távollétében Szoboszlai Dominik vállalta a rúgást, ám lövése a kapufán csattant.
A 25 éves magyar középpályás profi pályafutása során mindössze másodszor hibázott tizenegyesnél, a kihagyás után azonban ismét Gerrardhoz kezdték hasonlítani – ezúttal nem a nyolcas mezszám vagy a leendő csapatkapitányi szerep miatt.
A szurkolók egy 2011-es bajnoki mérkőzést emlegettek fel. Akkor a Liverpool a Blackburn vendége volt és 3–1-es hátrányban jutott büntetőhöz, amelyet természetesen Steven Gerrard végzett el – sikertelenül. A mai napig él egy összeesküvés-elmélet a drukkerek körében, miszerint Gerrard a rúgás előtt Roy Hodgson vezetőedzőre pillantott, majd szándékosan hibázott. A mérkőzést a Liverpool elveszítette, Hodgsont pedig nem sokkal később menesztették, amikor a csapat mindössze négy pontra volt a kiesőzónától.
Most egyes szurkolók Szoboszlait állították hasonló teóriák középpontjába. Szerintük a magyar játékos „Slot kirúgását akarja” és már egy új edző – például Xabi Alonso – érkezésére vár. Ennek az elméletnek azonban semmilyen hivatalos megerősítése nincsen.
Mindig is tudtam, hogy Szoboszlai Gerrard reinkarnációja”
– fogalmazott egy szurkoló X közösségi oldalán.
Nyitókép: PETER POWELL / AFP