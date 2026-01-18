Szoboszlai felesége mindenkit levett a lábáról: Buzsik Borka átlátszó ruhában fotózkodott

Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka ismét bebizonyította, hogy a kifinomult elegancia mestere. Legfrissebb fotóján egy stílusos esti szettben mutatta meg magát, amely azonnal felkeltette a figyelmet. Az áttetsző anyagból készült ruha letisztult szabásvonalaival és visszafogott összhatásával egyszerre sugárzott nőiességet és modern eleganciát.

A tükörszelfin megörökített összeállítás azonnal magára vonja a tekintetet: az áttetsző ruha finom vonalvezetése elegánsan emeli ki viselője alakját, miközben megőrzi a kifogástalan ízlés határait.