szoboszlai dominik buzsik borka feleség ruha

Szoboszlai felesége mindenkit levett a lábáról: Buzsik Borka átlátszó ruhában fotózkodott

2026. január 18. 07:57

Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka ismét bebizonyította, hogy a kifinomult elegancia mestere.

2026. január 18. 07:57
null

Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka ismét bebizonyította, hogy a kifinomult elegancia mestere. Legfrissebb fotóján egy stílusos esti szettben mutatta meg magát, amely azonnal felkeltette a figyelmet. Az áttetsző anyagból készült ruha letisztult szabásvonalaival és visszafogott összhatásával egyszerre sugárzott nőiességet és modern eleganciát.

A tükörszelfin megörökített összeállítás azonnal magára vonja a tekintetet: az áttetsző ruha finom vonalvezetése elegánsan emeli ki viselője alakját, miközben megőrzi a kifogástalan ízlés határait.

A fotót Szoboszlai Dominik felesége Instagram-sztoriban osztotta meg követőivel. A képen egy pezsgőszínű selyemestélyi látható, amelynek áttetsző anyaga és letisztult kiegészítői kifinomult összképet alkotnak. A ruha csipkés részletei diszkrét pikantériát csempésznek a megjelenésbe, anélkül hogy túlzóvá válnának.

A neutrális árnyalatú, finoman áttetsző ruhát egy világos tónusú blézer egészíti ki, amely tovább erősíti az összhatás modern, mégis nőies karakterét.

Forrás: Instagram / képernyőkép

Nyitókép: Oli SCARFF / AFP

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
google-2
2026. január 18. 09:39
Rázza a rongyot, amíg rázhatja! Egy Magyar Péter, na.
bekeev-2025
2026. január 18. 09:01
gullwing 2026. január 18. 08:52 A proliknak nem tetszik a siker... Ezért prolik Te is proli vagy. Melós. Kétkezi melós. A szüleid is az előző rendszerben proletárok voltak. Ráadásul még suttyó is vagy és alpári, a szádból is állandóan csak a szenny ömlik. Mint egy prolinak. 🤣🤣🤣
bekeev-2025
2026. január 18. 08:59
Wow, Buzi Borka tükörszelfizik, mint a mai ócska lotyók. Remélem a Mandineren is lesz olyan sportrovat, mint az Origón: sportról ugyan nem fog szólni, de legalább "gigamellű" feleségekről és formás popsijú gold-diggerekről szóló "hírek" annál inkább. 🤣
bekeev-2025
•••
2026. január 18. 08:56 Szerkesztve
gullwing 2026. január 18. 08:52 A proliknak nem tetszik a siker...🤣🤣🤣🤣 Ezért prolik. 🤣🤣🤣🤣 Igen, tegnap sikeresen kihagyta a büntetőt és esett el a csapat a győzelemtől, a kieséstől menekülő Burnley ellen. Meg sikeresen nem jutottak ki a vb-re. 🤣🤣🤣
