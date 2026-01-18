Szoboszlai felesége mindenkit levett a lábáról: Buzsik Borka átlátszó ruhában fotózkodott

Hajmeresztő következménye lehet Liverpoolban Szoboszlai hibájának – nem kímélik a magyart
Betelt a pohár a szurkolóknál Liverpoolban. Szoboszlai hibája felszínre hozta a frusztrációjukat.
Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka ismét bebizonyította, hogy a kifinomult elegancia mestere.
Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka ismét bebizonyította, hogy a kifinomult elegancia mestere. Legfrissebb fotóján egy stílusos esti szettben mutatta meg magát, amely azonnal felkeltette a figyelmet. Az áttetsző anyagból készült ruha letisztult szabásvonalaival és visszafogott összhatásával egyszerre sugárzott nőiességet és modern eleganciát.
A tükörszelfin megörökített összeállítás azonnal magára vonja a tekintetet: az áttetsző ruha finom vonalvezetése elegánsan emeli ki viselője alakját, miközben megőrzi a kifogástalan ízlés határait.
A fotót Szoboszlai Dominik felesége Instagram-sztoriban osztotta meg követőivel. A képen egy pezsgőszínű selyemestélyi látható, amelynek áttetsző anyaga és letisztult kiegészítői kifinomult összképet alkotnak. A ruha csipkés részletei diszkrét pikantériát csempésznek a megjelenésbe, anélkül hogy túlzóvá válnának.
A neutrális árnyalatú, finoman áttetsző ruhát egy világos tónusú blézer egészíti ki, amely tovább erősíti az összhatás modern, mégis nőies karakterét.
Nyitókép: Oli SCARFF / AFP