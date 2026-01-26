Ursula Újdelhi felé vette az irányt: megpróbálnak összehozni egy EU-India egyezményt

A Reuters által is ismertetett értesülések szerint India és az Európai Unió már a megállapodás lezárására készül. Ennek részeként India az eddigi akár 110 százalékos autóvámokat 40 százalékra csökkentené bizonyos, az EU-ból érkező, 15 ezer eurónál drágább járművek esetében. Ez a csökkentés azonban nem általános nyitás, inkább szigorúan kimért engedmény:

a kedvezmény csak korlátozott számú, belső égésű motorral szerelt autóra vonatkozna, éves kvótával,

és az elektromos járművek teljes egészében kimaradnának a rendszerből legalább öt évig.

Az indoklás szerint erre a hazai gyártók védelme miatt van szükség. India a világ harmadik legnagyobb autópiaca az eladások alapján, mégis az egyik legzártabb. A 4,4 millió darabos éves piacot jelenleg elsősorban a Suzuki, valamint az indiai Mahindra és Tata uralja, miközben az európai gyártók részesedése négy százalék alatt maradt.

A tervezett vámcsökkentés elsősorban a Volkswagen, a Renault, a Mercedes-Benz és a BMW számára jelenthet könnyebbséget.

Ezek a vállalatok már jelen vannak Indiában, de a magas importterhek miatt eddig nem tudtak szélesebb modellpalettával megjelenni. Az alacsonyabb vám lehetőséget adna arra, hogy olcsóbban kínálják az importált autókat, és felmérjék a keresletet, mielőtt új gyártási beruházásokba kezdenének.