01. 26.
hétfő
vámtarifa Brüsszel Ursula von der Leyen India

Ursula Újdelhi felé vette az irányt: megpróbálnak összehozni egy EU-India egyezményt

2026. január 26. 09:41

Az Európai Unió új kereskedelmi sikertörténetet keres, miután az Egyesült Államokkal folytatott vámvita látványosan félrement. Ursula von der Leyen most Újdelhibe utazott, abban bízva, hogy India hajlandó lesz lejjebb vinni az eddig szinte bevehetetlen autóvámjait.

2026. január 26. 09:41
null

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen új irányba próbálja terelni az uniós kereskedelempolitikát. Miután az Egyesült Államokkal az autóvámok ügyében sikerült eljutni a kölcsönös feszültségig, Brüsszel most Indiában keresi azt a partnert, akivel legalább papíron sikert lehet felmutatni.

A cél egy átfogó szabadkereskedelmi megállapodás, amelynek egyik legérzékenyebb pontja az autóimport. India jelenleg 70–110 százalékos vámokkal védi saját piacát, amit még Elon Musk is nyilvánosan kritizált korábban. Most azonban – legalábbis a tárgyalások közeléből származó információk szerint – Újdelhi hajlandó lenne engedni.

Amerika után India lett az EU új célpontja. Von der Leyen Újdelhiben próbál áttörést elérni az autóimport vámjainál.
Amerika után India lett az EU új célpontja. Von der Leyen Újdelhiben próbál áttörést elérni az autóimport vámjainál.
Forrás: Sajjad HUSSAIN / AFP

Von der Leyen és az indiai vámfalak

A Reuters által is ismertetett értesülések szerint India és az Európai Unió már a megállapodás lezárására készül. Ennek részeként India az eddigi akár 110 százalékos autóvámokat 40 százalékra csökkentené bizonyos, az EU-ból érkező, 15 ezer eurónál drágább járművek esetében. Ez a csökkentés azonban nem általános nyitás, inkább szigorúan kimért engedmény: 

  • a kedvezmény csak korlátozott számú, belső égésű motorral szerelt autóra vonatkozna, éves kvótával, 
  • és az elektromos járművek teljes egészében kimaradnának a rendszerből legalább öt évig. 

Az indoklás szerint erre a hazai gyártók védelme miatt van szükség. India a világ harmadik legnagyobb autópiaca az eladások alapján, mégis az egyik legzártabb. A 4,4 millió darabos éves piacot jelenleg elsősorban a Suzuki, valamint az indiai Mahindra és Tata uralja, miközben az európai gyártók részesedése négy százalék alatt maradt.

A tervezett vámcsökkentés elsősorban a Volkswagen, a Renault, a Mercedes-Benz és a BMW számára jelenthet könnyebbséget. 

Ezek a vállalatok már jelen vannak Indiában, de a magas importterhek miatt eddig nem tudtak szélesebb modellpalettával megjelenni. Az alacsonyabb vám lehetőséget adna arra, hogy olcsóbban kínálják az importált autókat, és felmérjék a keresletet, mielőtt új gyártási beruházásokba kezdenének.

Politikai siker vagy statisztikai trükk?

A megállapodás időzítése sem véletlen. India exportját augusztus óta sújtják az Egyesült Államok által bevezetett 50 százalékos vámok több termékkategóriában, így Újdelhi számára is kapóra jön egy uniós megállapodás. 

Brüsszel pedig jól jönne egy olyan történet, amelyben nem a kudarcok, hanem a „minden megállapodás anyjának” emlegetett egyezség kerül a fókuszba.

Ezt is ajánljuk a témában

A részletek azonban azt mutatják, hogy India továbbra is maga szabja a feltételeket. Az elektromos autók kizárása, a kvóták és az időben elnyújtott vámcsökkentés mind arra utalnak, hogy az indiai piac csak addig nyílik, amíg az nem veszélyezteti a hazai ipart. Von der Leyen számára az indiai tárgyalások politikai üzenete legalább olyan fontos, mint a gazdasági tartalom. Az amerikaiakkal való súrlódások után az EU most azt szeretné megmutatni, hogy képes globális szinten is megállapodásokat kötni

Még akkor is, ha ezek az egyezségek inkább gesztusok, mint valódi fordulópontok.

Az indiai autóvámok 110 százalékról 40-re csökkentése első ránézésre áttörésnek tűnik. Közelebbről nézve azonban inkább egy gondosan felépített alku, amelyben Európa örülhet annak, hogy egyáltalán szóba állnak vele.

Nyitókép: Sajjad HUSSAIN / AFP

csapláros
2026. január 26. 10:45
Indiát, sajna, még nekünk sem sikerült bevennünk, bár a Keleti Nyitás keretében egy csendes fejlődés tapasztalható: a magyar-indiai kétoldalú kereskedelem értéke a 2015 és 2022 közötti időszakban duplájára növekedett és tavaly megközelítette az 1 milliárd dollárt. Ebben vezető ágazat a gyógyszeripar és immár 3 jelentős, autóipari üzem, mintegy 10 ezer magyarországi foglalkoztatottal: a Tata Csoport, amely nem csupán a magyar gazdaságot erősíti, hanem a hazai felsőoktatási intézményekkel is együttműködik, többek között kiberbiztonsági akadémia szervezésével, a Samvardhana Motherson autóipari beszállító 4 telephellyel, és az Apollo Tyres, amely további beruházásokat tervez, különös tekintettel a kutatás-fejlesztési területre.
Válasz erre
0
0
kir2vik
2026. január 26. 10:36
Kajácska nem ment? Pedig biztos nagy segítség lenne.
Válasz erre
3
0
kir2vik
2026. január 26. 10:31
A vendég menetiránynak háttal? Másrészt ki látott már olyat, hogy egy magas rangú politikus a vendéglátó ország jellegzetességébe öltözik és nem a sajátját képviseli?
Válasz erre
0
0
angie1
2026. január 26. 10:09
Már megint megy bemutatni, hogy mekkora tehetségtelen hülye?! Ez kvóta picsa meg a jó üzlet, az rohadt messze van egymástól!
Válasz erre
4
0
