Kinyitotta a pénzcsapokat Von der Leyen: örülhet Románia, Magyarország helyzete még mindig bizonytalan

Az Európai Unió jóváhagyta az első, 38 milliárd eurós védelmi beruházásokat a SAFE program keretében, amelyből Románia is részesül – írja a Jurnalul National.

Magyarország Csehországgal és Franciaországgal együtt több mint 34 milliárd euró értékű tervvel pályázott, de ezek még nem kaptak bizottsági jóváhagyást. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a program sikeressége esetén bővítés várható. A SAFE fő célja az uniós védelmi ipar erősítése; csak olyan eszközök beszerzését támogatják, amelyek túlnyomórészt Európában készülnek.