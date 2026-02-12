Ft
Kinyitotta a pénzcsapokat Von der Leyen: örülhet Románia, Magyarország helyzete még mindig bizonytalan

2026. február 12. 20:53

Alig várjuk az Európai Unió válaszát.

2026. február 12. 20:53
Az Európai Unió jóváhagyta az első, 38 milliárd eurós védelmi beruházásokat a SAFE program keretében, amelyből Románia is részesül – írja a Jurnalul National.

Magyarország Csehországgal és Franciaországgal együtt több mint 34 milliárd euró értékű tervvel pályázott, de ezek még nem kaptak bizottsági jóváhagyást. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a program sikeressége esetén bővítés várható. A SAFE fő célja az uniós védelmi ipar erősítése; csak olyan eszközök beszerzését támogatják, amelyek túlnyomórészt Európában készülnek.

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
Tovább a cikkhezchevron

Nyitókép: Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

tapir32
2026. február 12. 21:40
Ukrajna összes politikai, társadalmi, gazdasági problémáját nem kellene az EU-ba behozni. Az EU a saját problémáit sem tudja megoldani: a migránsok helyzetét, a gazdaság stagnálását a versenyképesség csökkenését, az agrárválságot stb. Ukrajnára pont nincs szüksége az EU-nak. Fasizmust, maffiát, háborút, gazdasági csődöt, korrupciót, rasszizmust, antiszemitizmust nem importálunk!
monuskaroly
2026. február 12. 21:29
De ez hitel.
zakar zoltán béla
2026. február 12. 21:13
A kassza főnöke a snyalók s-ét nyalja?!
google-2
2026. február 12. 20:56
Pénz csak a Bólogató Jánosoknak jár.
1
0
