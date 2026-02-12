Az angolok szerint Keane egy feltétellel hagyná el rögtön a Fradit a Tottenham kedvéért

Elfogyott a türelem: kínos körülmények között vált meg edzőjétől az angol sztárcsapat
Nem várhattak tovább.
Angliában forró téma, hogy ki lesz a Tottenham új vezetőedzője. A hírek szerint a Fradi mestere, Keane is a jelöltek között.
Ahogyan arról a Mandiner is beszámolt, az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Tottenham Hotspur szerdán menesztette Thomas Frank vezetőedzőt. Az angolok egyből elkezdték találgatni, ki lehet az utódja – a klublegenda Robbie Keane neve is azonnal felvetődött.
Rögtön beindultak a találgatások, hogy a Ferencváros vezetőedzőjét vajon el lehet-e most csábítani.
A Telegraph értesülései szerint az ír szakember csakis akkor vállalná el a Spurs irányítását, ha véglegesen kineveznék, vagyis nem akar úgy munkát vállalni, mint nemrég a Manchester Unitednál Michael Carrick, aki csak az idény végéig írt alá.
A hírek szerint a Tottenham csütörtökön kezdte meg az új edző keresését, a terv pedig az, hogy a gárda jövő hétfőn – amikor a játékosok visszatérnek a hosszabb pihenőjükről, mivel a hétvégén az FA-kupában nem játszanak –, már az új edzővel kezdhesse meg a felkészülést az Arsenal elleni nagy derbire.
Keane képviselői nem nyilatkoztak, de a Telegraph úgy tudja, a szakembert érdekli a Tottenham kispadja, de csakis akkor, ha véglegesen nevezik ki. A szurkolók egyébként Mauricio Pochettinót szeretnék utódnak, aki egyszer már 2014 és 2019 között 293 tétmérkőzésen irányította az észak-londoniakat. Ugyanakkor az argentin tréner a világbajnokságig maradni szeretne az Egyesült Államok szövetségi kapitánya, vagyis ő nyárig nem valószínű, hogy elmozdítható. Emiatt pedig a Spursnél most azt veszik fontolóra, hogy várjanak-e rá, és addig egy ideiglenes vezetőedzőt nevezzenek ki vagy már most kijelöljenek egy végleges utódot.
Az FTC szerdai, Csákvár elleni Magyar Kupa-mérkőzése előtt az M4 Sport helyszíni riportere fel is tette a kérdést neki, hogy ha úgy adódna, elfogadná-e a Tottenham vezetőedzői pozícióját, ám a témát rendre kerülő tréner ezúttal sem hazudtolta meg önmagát:
„Találgatásokkal nem foglalkozom!” – közölte, majd angolosan (íresen) távozott...
