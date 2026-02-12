Az angolok szerint Keane egy feltétellel hagyná el rögtön a Fradit a Tottenham kedvéért

Ft
Eldőlt Brüsszelben: Magyarország szembe került Ukrajnával – a románokra hiába vártunk

2026. február 12. 19:28

Angliában forró téma, hogy ki lesz a Tottenham új vezetőedzője. A hírek szerint a Fradi mestere, Keane is a jelöltek között.

2026. február 12. 19:28
Ahogyan arról a Mandiner is beszámolt, az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Tottenham Hotspur szerdán menesztette Thomas Frank vezetőedzőt. Az angolok egyből elkezdték találgatni, ki lehet az utódja – a klublegenda Robbie Keane neve is azonnal felvetődött.

Rögtön beindultak a találgatások, hogy a Ferencváros vezetőedzőjét vajon el lehet-e most csábítani. 

A Telegraph értesülései szerint az ír szakember csakis akkor vállalná el a Spurs irányítását, ha véglegesen kineveznék, vagyis nem akar úgy munkát vállalni, mint nemrég a Manchester Unitednál Michael Carrick, aki csak az idény végéig írt alá.

A hírek szerint a Tottenham csütörtökön kezdte meg az új edző keresését, a terv pedig az, hogy a gárda jövő hétfőn – amikor a játékosok visszatérnek a hosszabb pihenőjükről, mivel a hétvégén az FA-kupában nem játszanak –, már az új edzővel kezdhesse meg a felkészülést az Arsenal elleni nagy derbire.

Keane is a jelöltek listáján
Keane is a jelöltek listáján (Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA)

Keane képviselői nem nyilatkoztak, de a Telegraph úgy tudja, a szakembert érdekli a Tottenham kispadja, de csakis akkor, ha véglegesen nevezik ki. A szurkolók egyébként Mauricio Pochettinót szeretnék utódnak, aki egyszer már 2014 és 2019 között 293 tétmérkőzésen irányította az észak-londoniakat. Ugyanakkor az argentin tréner a világbajnokságig maradni szeretne az Egyesült Államok szövetségi kapitánya, vagyis ő nyárig nem valószínű, hogy elmozdítható. Emiatt pedig a Spursnél most azt veszik fontolóra, hogy várjanak-e rá, és addig egy ideiglenes vezetőedzőt nevezzenek ki vagy már most kijelöljenek egy végleges utódot.

Keane a pletykákról

Az FTC szerdai, Csákvár elleni Magyar Kupa-mérkőzése előtt az M4 Sport helyszíni riportere fel is tette a kérdést neki, hogy ha úgy adódna, elfogadná-e a Tottenham vezetőedzői pozícióját, ám a témát rendre kerülő tréner ezúttal sem hazudtolta meg önmagát: 

„Találgatásokkal nem foglalkozom!” – közölte, majd angolosan (íresen) távozott...

Nyitókép: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

 

