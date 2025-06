Orbán Viktor megkapta a felhatalmazást: így már útját állhatja az eszement brüsszeli tervnek

Hidvéghi Balázs a Magyar Nemzetnek nyilatkozva kijelentette, hogy a Voks 2025 szavazás eredménye „nagyon komoly felhatalmazást” jelent a kormány számára. Úgy fogalmazott, hogy a miniszterelnök ezzel a támogatással a háta mögött tud nemet mondani Ukrajna gyorsított EU-tagságára.

Hidvéghi hangsúlyozta, hogy Magyarország volt az első az Európai Unióban, ahol az emberek véleményt nyilváníthattak az ukrán csatlakozásról. Szerinte Brüsszelben valódi politikai vita, a tagállamok és az emberek megkérdezése nélkül próbálnak dönteni egy olyan ügyben, amely jelentős gazdasági és politikai következményekkel jár. Mint mondta:

Fontos az, hogy felhívjuk a brüsszeli vezetés, valamint az egész Európai Unió nyilvánosságának a figyelmét arra, hogy erről a kérdésről érdemes vitát folytatni, és véleményt mondani, ahogy az Magyarországon megtörtént.

A politikus továbbá rámutatott, hogy több mint 2,1 millióan vettek részt a konzultációban, és a válaszadók 95 százaléka világossá tette, hogy Ukrajna uniós felvétele egyértelműen elhibázott döntés lenne. Hidvéghi szerint Ukrajna felvétele gazdasági veszélyeket és pénzügyi hátrányokat is jelentene Magyarország számára. „Orbán Viktor miniszterelnök egy óriási felhatalmazással és támogatással a háta mögött, a magyarok nevében tud most nemet mondani erre a törekvésre.” – tette hozzá.

A miniszterhelyettes bízik abban, hogy a magyar példa nyomán más uniós országokban is napirendre kerül az ukrán tagság kérdése, és az emberek ott is véleményt nyilváníthatnak. Mint fogalmazott: Nem az európai emberek érdeke lenne most egy ilyen ukrán felvétel. A Voks 2025 szavazás és az óriási részvétel azt mutatja, hogy a magyarok bele akarnak szólni ezekbe az ügyekbe. Ez pedig jó példa az egész Európai Unió számára.”