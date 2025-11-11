Nagy bajban van Zelenszkij barátja: olyan gyorsan távozott Ukrajnából, hogy bottal üthetik a nyomát

A Mandiner is beszámolt róla, hogy az ukrán korrupcióellenes hatóságok hétfőn bejelentették, széles körű művelet eredményeként korrupciós ügyeket tártak fel az ország energetikai szektorában, amelyet a közelmúltbeli orosz támadások súlyosan megrongáltak.

A Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda (NABU) közleményében jelezte, hogy „nagyszabású műveletet indított az energiaágazatban elkövetett korrupció feltárására” az ilyen ügyek felderítésére szakosodott különleges ügyészséggel (SZAP) közösen.

A NABU szerint „kiterjedt korrupciós rendszer jött létre, amelynek célja a közszféra stratégiai jelentőségű vállalatainak befolyásolása”,

különösen az ukrán atomenergia-ipari vállalat, az Enerhoatom esetében.

Az ukrán média arról számolt be, hogy a NABU házkutatást hajtott végre Timur Mindics, Volodimir Zelenszkij elnök közeli szövetségese otthonában is. A NABU közleményében nem kommentálta ezeket az információkat.