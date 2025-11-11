Nagy bajban van Zelenszkij barátja: olyan gyorsan távozott Ukrajnából, hogy bottal üthetik a nyomát

Senki sem kerülheti el a sorsát Ukrajnában: még Zelenszkij közeli szövetségeséhez is bekopogtattak
Timur Mindicsnél is házkutatást tartott a Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda.
Az üzletember még a razzia előtt elhagyta az országot.
A Mandiner is beszámolt róla, hogy az ukrán korrupcióellenes hatóságok hétfőn bejelentették, széles körű művelet eredményeként korrupciós ügyeket tártak fel az ország energetikai szektorában, amelyet a közelmúltbeli orosz támadások súlyosan megrongáltak.
A Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda (NABU) közleményében jelezte, hogy „nagyszabású műveletet indított az energiaágazatban elkövetett korrupció feltárására” az ilyen ügyek felderítésére szakosodott különleges ügyészséggel (SZAP) közösen.
A NABU szerint „kiterjedt korrupciós rendszer jött létre, amelynek célja a közszféra stratégiai jelentőségű vállalatainak befolyásolása”,
különösen az ukrán atomenergia-ipari vállalat, az Enerhoatom esetében.
Az ukrán média arról számolt be, hogy a NABU házkutatást hajtott végre Timur Mindics, Volodimir Zelenszkij elnök közeli szövetségese otthonában is. A NABU közleményében nem kommentálta ezeket az információkat.
A Világgazdaság azt írta, hogy több ukrán forrás egybehangzó értesülései szerint
Mindicset korrupciós ügyek, hivatali befolyással való visszaélés miatt és esetleges hazaárulás gyanújával vizsgálják.
A nyomozás középpontjában egy energetikai szektorban működő korrupciós hálózat áll, mely az állami atomenergetikai vállalat, az Energoatom körül működhetett. A NABU november 10-én több házkutatást tartott Kijevben, többek között Mindicshez köthető ingatlanokban is, az üzletember azonban a razzia előtt elhagyta az országot.
Mindics neve nem ismeretlen az ukrán közéletben. A központi-ukrajnai Dnyipróból származó filmproducer Zelenszkij régi barátja és korábbi üzlettársa: ők ketten együtt alapították meg a Kvartal 95 produkciós céget, melyből később az elnök politikai karrierje is kinőtt. Amikor Zelenszkijt 2019-ben elnökké választották, átadta üzletrészeit korábbi partnereinek – köztük Mindicsnek.
A producerként ismert üzletember az elmúlt években számos iparágban terjeszkedett:
Mindics a médiától kezdve az energetikán és a bankrendszeren át egészen a gyémántkereskedelemig mindenben érintett volt.
Az Ukrainszka Pravda és a Bihus.info szerint Mindicshez köthető cégek több mint 350 millió hrivnyás (2,7 milliárd forint) állami szerződést kaptak a háborús időkben működő állami televíziós csatornák tartalomgyártására. Emellett egyes források szerint befolyása kiterjedt az állami tulajdonban lévő Sense Bankra is, igaz ezt a pénzintézet sosem erősítette meg.
