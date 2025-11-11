Ft
háború korrupció Háború Ukrajnában NABU razzia Ukrajna orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij

Nagy bajban van Zelenszkij barátja: olyan gyorsan távozott Ukrajnából, hogy bottal üthetik a nyomát

2025. november 11. 14:45

Az üzletember még a razzia előtt elhagyta az országot.

2025. november 11. 14:45
null

A Mandiner is beszámolt róla, hogy az ukrán korrupcióellenes hatóságok hétfőn bejelentették, széles körű művelet eredményeként korrupciós ügyeket tártak fel az ország energetikai szektorában, amelyet a közelmúltbeli orosz támadások súlyosan megrongáltak.

A Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda (NABU) közleményében jelezte, hogy „nagyszabású műveletet indított az energiaágazatban elkövetett korrupció feltárására” az ilyen ügyek felderítésére szakosodott különleges ügyészséggel (SZAP) közösen.

A NABU szerint „kiterjedt korrupciós rendszer jött létre, amelynek célja a közszféra stratégiai jelentőségű vállalatainak befolyásolása”,

különösen az ukrán atomenergia-ipari vállalat, az Enerhoatom esetében.

Az ukrán média arról számolt be, hogy a NABU házkutatást hajtott végre Timur Mindics, Volodimir Zelenszkij elnök közeli szövetségese otthonában is. A NABU közleményében nem kommentálta ezeket az információkat.

A Világgazdaság azt írta, hogy több ukrán forrás egybehangzó értesülései szerint

Mindicset korrupciós ügyek, hivatali befolyással való visszaélés miatt és esetleges hazaárulás gyanújával vizsgálják.

A nyomozás középpontjában egy energetikai szektorban működő korrupciós hálózat áll, mely az állami atomenergetikai vállalat, az Energoatom körül működhetett. A NABU november 10-én több házkutatást tartott Kijevben, többek között Mindicshez köthető ingatlanokban is, az üzletember azonban a razzia előtt elhagyta az országot.

Mindics múltja

Mindics neve nem ismeretlen az ukrán közéletben. A központi-ukrajnai Dnyipróból származó filmproducer Zelenszkij régi barátja és korábbi üzlettársa: ők ketten együtt alapították meg a Kvartal 95 produkciós céget, melyből később az elnök politikai karrierje is kinőtt. Amikor Zelenszkijt 2019-ben elnökké választották, átadta üzletrészeit korábbi partnereinek – köztük Mindicsnek.

A producerként ismert üzletember az elmúlt években számos iparágban terjeszkedett:

Mindics a médiától kezdve az energetikán és a bankrendszeren át egészen a gyémántkereskedelemig mindenben érintett volt.

Az Ukrainszka Pravda és a Bihus.info szerint Mindicshez köthető cégek több mint 350 millió hrivnyás (2,7 milliárd forint) állami szerződést kaptak a háborús időkben működő állami televíziós csatornák tartalomgyártására. Emellett egyes források szerint befolyása kiterjedt az állami tulajdonban lévő Sense Bankra is, igaz ezt a pénzintézet sosem erősítette meg.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

Összesen 8 komment

nempolitizalok-0
2025. november 11. 16:19
Simán lehet belőle EU-s funkci a z eurolibsi csürhében.
Válasz erre
0
0
Nasi12
•••
2025. november 11. 16:15 Szerkesztve
"Mindics a médiától kezdve az energetikán és a bankrendszeren át egészen a gyémántkereskedelemig mindenben érintett volt". Semmi extra. Csak a szokásos. Polihisztor :)
Válasz erre
0
0
Kerezs
2025. november 11. 16:03
Ha le tudott lépni, akkor nem ő (nem csak ő) van bajban.
Válasz erre
2
0
Medici
2025. november 11. 15:29
Ahogy elnézem ezt a pofát, meggyőződésem, hogy a Keresztelő Szent Jánossal nem találkozott.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!