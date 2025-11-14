„Háborús maffiahálózat” – azonnal reagáltak az oroszok Orbán Viktor mondataira

Mint ismert, az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda (NABU) hétfőn jelentette be, hogy különleges műveletet hajtott végre az energetikai szektor korrupciójának feltárására. A nyomozás során kiderült, hogy egy bűnszervezet tagjai nagy léptékű befolyásszerzési rendszert építettek ki az állami szektor stratégiai vállalatainál, elsősorban az ukrajnai atomerőműveket üzemeltető Enerhoatom állami cégnél. A „Midász” fedőnevű művelet legalább 100 millió dollár tisztára mosásával foglalkozott, kedden a hatóságok hét személyt meggyanúsítottak, ötöt pedig őrizetbe vettek.

Az ügy egyik fő gyanúsítottja Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyik legrégebbi barátja és legszorosabb szövetségese Timur Mindics, aki a hírek szerint Izraelbe menekült a hatóságok elől.

Az ügy kirobbanása után Orbán Viktor úgy nyilatkozott, hogy a botrány megmutatta, mekkora káosz uralkodik Ukrajnában, ezért az EU-nak abba kellene hagynia az ország támogatását.