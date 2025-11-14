Ft
Ft
8°C
5°C
Ft
Ft
8°C
5°C
11. 14.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 14.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor oroszország

„Háborús maffiahálózat” – azonnal reagáltak az oroszok Orbán Viktor mondataira

2025. november 14. 06:46

Könyörtelen volt az orosz külügyminisztérium.

2025. november 14. 06:46
null

Mint ismert, az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda (NABU) hétfőn jelentette be, hogy különleges műveletet hajtott végre az energetikai szektor korrupciójának feltárására. A nyomozás során kiderült, hogy egy bűnszervezet tagjai nagy léptékű befolyásszerzési rendszert építettek ki az állami szektor stratégiai vállalatainál, elsősorban az ukrajnai atomerőműveket üzemeltető Enerhoatom állami cégnél. A „Midász” fedőnevű művelet legalább 100 millió dollár tisztára mosásával foglalkozott, kedden a hatóságok hét személyt meggyanúsítottak, ötöt pedig őrizetbe vettek.

Az ügy egyik fő gyanúsítottja Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyik legrégebbi barátja és legszorosabb szövetségese Timur Mindics, aki a hírek szerint Izraelbe menekült a hatóságok elől.

Az ügy kirobbanása után Orbán Viktor úgy nyilatkozott, hogy a botrány megmutatta, mekkora káosz uralkodik Ukrajnában, ezért az EU-nak abba kellene hagynia az ország támogatását.

Ezt is ajánljuk a témában

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője ezt követően a Telegram-csatornáján reagált a magyar miniszterelnök ukrán korrupcióval kapcsolatos nyilatkozataira – írja a TASZSZ orosz hírügynökség.

Teljesen pontos meghatározás – háborús maffiahálózat. Ez nem csak pénzlopás és a kijevi rezsim korrupciós kapcsolatai. Ez egy nemzetközi konglomerátum, sokfejű véres hidra, amely behálózta a bolygót, és a nyugati országok adófizetőinek zsebéből a nyugati elitek zsebébe pumpálja a pénzt”

– fogalmazott Zaharova.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

Összesen 32 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
paloma
2025. november 14. 09:28
Timúr és csapata! Zelenszkíj és szerintem Ursula is tagja, csak az európai emberekkel nem közlik, hogy a befizetett pénzeik egy háború mögött működő maffia meggazdagodására szolgál! A hazug, és az igazságot elhallgató média is aljas cinkos, tudjuk, van az a pénz!
Válasz erre
1
0
Antifleto
2025. november 14. 09:24
Jó lenne pontosan megnevezni melyik bankár családok gerjesztik ezt a háborút. Konkrét nevekkel. Mert ha saját pénzükből háborúznának azt leszarnám de az adófizetők pénzét basszák el a háborújukra. A profit viszont náluk csapódik le a fegyver iparon keresztül
Válasz erre
0
0
tintapaca
2025. november 14. 08:38
Most olvastam, hogy az USA hivatalosságai a Biden-Hunter Biden üggyel akarják kinyírni a demokratákat, még az időközi kongresszusi választások előtt. Ha ez megtörténik, akkor Kijevtől Brüsszelig mindenki repülni fog.
Válasz erre
9
0
tintapaca
2025. november 14. 08:35
Azt várom már, hogy az amerikaiak Ursulára nyomják a Pfizer-korrupció bizonyítékait! Az lenne ám csak a csodálatos!
Válasz erre
10
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!