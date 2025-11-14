Orbán Viktor: „Amit nem lőnek el a fronton, azt ellopja a háborús maffia. Őrültség!”
„Ukrajnában kiborult az aranybili – nem küldjük a magyarok pénzét a háborús maffiának” – fogalmazott a miniszterelnök.
Könyörtelen volt az orosz külügyminisztérium.
Mint ismert, az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda (NABU) hétfőn jelentette be, hogy különleges műveletet hajtott végre az energetikai szektor korrupciójának feltárására. A nyomozás során kiderült, hogy egy bűnszervezet tagjai nagy léptékű befolyásszerzési rendszert építettek ki az állami szektor stratégiai vállalatainál, elsősorban az ukrajnai atomerőműveket üzemeltető Enerhoatom állami cégnél. A „Midász” fedőnevű művelet legalább 100 millió dollár tisztára mosásával foglalkozott, kedden a hatóságok hét személyt meggyanúsítottak, ötöt pedig őrizetbe vettek.
Az ügy egyik fő gyanúsítottja Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyik legrégebbi barátja és legszorosabb szövetségese Timur Mindics, aki a hírek szerint Izraelbe menekült a hatóságok elől.
Az ügy kirobbanása után Orbán Viktor úgy nyilatkozott, hogy a botrány megmutatta, mekkora káosz uralkodik Ukrajnában, ezért az EU-nak abba kellene hagynia az ország támogatását.
Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője ezt követően a Telegram-csatornáján reagált a magyar miniszterelnök ukrán korrupcióval kapcsolatos nyilatkozataira – írja a TASZSZ orosz hírügynökség.
Teljesen pontos meghatározás – háborús maffiahálózat. Ez nem csak pénzlopás és a kijevi rezsim korrupciós kapcsolatai. Ez egy nemzetközi konglomerátum, sokfejű véres hidra, amely behálózta a bolygót, és a nyugati országok adófizetőinek zsebéből a nyugati elitek zsebébe pumpálja a pénzt”
– fogalmazott Zaharova.
„Be kell fejezni az európai emberek pénzének Ukrajnába küldését!” – jelentette ki a magyar külügyminiszter.
Zelenszkij kiváló stratéga és túlélő, de ilyen nehéz helyzetben még nem volt.
