„Itt az ideje megállítani ezt az őrületet!” – Szijjártó Péter is reagált az Ukrajnát megrázó korrupciós botrányra

Sokk: az ukrán háborús maffiának még arany vécére is futotta a nyugati segélyekből
Miközben a fronton háború dúl, az ukrán elit arany vécén ülve költhette a nyugati adófizetők pénzét.
„Be kell fejezni az európai emberek pénzének Ukrajnába küldését!” – jelentette ki a magyar külügyminiszter.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is megosztotta a Mandiner azon cikkét, amelyben arról számoltunk be, hogy az ukrán háborús maffiának még arany vécére is futotta a nyugati segélyekből.
A magyar diplomácia vezetője a háború sújtotta Ukrajnát alaposan megrázó korrupciós ügyre ügy reagált Facebook-oldalán, hogy ukrán állam működését évek óta az európai emberek pénzéből finanszírozza Brüsszel. „Eközben Ukrajnában tombol a korrupció, nem csoda, hogy még senki nem látott pontos elszámolást az EU-tól kapott pénzek elköltéséről…” – írta Szijjártó.
A külügyminiszter bejegyzését azzal folytatta, hogy
Brüsszel mindeközben még több pénzt akar Ukrajnába küldeni Zelenszkij elnöknek, akinek legszűkebb körében tártak fel a napokban egy nagy korrupciós hálózatot.
„Itt az ideje megállítani ezt az őrületet, be kell fejezni az európai emberek pénzének Ukrajnába küldését!” – húzta alá a tárcavezető.
„Amíg mi vagyunk kormányon, addig a magyar emberek biztosak lehetnek benne: a magyar emberek pénze nem megy Ukrajnába!
Egy brüsszelita, Ukrajna-szövetséges kormány esetén persze más lenne a helyzet” – mutatott rá Szijjártó Péter.
Nyitókép: Handout / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Miközben a fronton háború dúl, az ukrán elit arany vécén ülve költhette a nyugati adófizetők pénzét.