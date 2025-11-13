„Itt az ideje megállítani ezt az őrületet!” – Szijjártó Péter is reagált az Ukrajnát megrázó korrupciós botrányra

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is megosztotta a Mandiner azon cikkét, amelyben arról számoltunk be, hogy az ukrán háborús maffiának még arany vécére is futotta a nyugati segélyekből.

A magyar diplomácia vezetője a háború sújtotta Ukrajnát alaposan megrázó korrupciós ügyre ügy reagált Facebook-oldalán, hogy ukrán állam működését évek óta az európai emberek pénzéből finanszírozza Brüsszel. „Eközben Ukrajnában tombol a korrupció, nem csoda, hogy még senki nem látott pontos elszámolást az EU-tól kapott pénzek elköltéséről…” – írta Szijjártó.

A külügyminiszter bejegyzését azzal folytatta, hogy

Brüsszel mindeközben még több pénzt akar Ukrajnába küldeni Zelenszkij elnöknek, akinek legszűkebb körében tártak fel a napokban egy nagy korrupciós hálózatot.

„Itt az ideje megállítani ezt az őrületet, be kell fejezni az európai emberek pénzének Ukrajnába küldését!” – húzta alá a tárcavezető.