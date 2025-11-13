Ft
Ft
8°C
4°C
Ft
Ft
8°C
4°C
11. 13.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 13.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
korrupció külügyminiszter Ukrajna botrány pénz Szijjártó Péter EU Európai Bizottság

„Itt az ideje megállítani ezt az őrületet!” – Szijjártó Péter is reagált az Ukrajnát megrázó korrupciós botrányra

2025. november 13. 13:54

„Be kell fejezni az európai emberek pénzének Ukrajnába küldését!” – jelentette ki a magyar külügyminiszter.

2025. november 13. 13:54
null

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is megosztotta a Mandiner azon cikkét, amelyben arról számoltunk be, hogy az ukrán háborús maffiának még arany vécére is futotta a nyugati segélyekből.

A magyar diplomácia vezetője a háború sújtotta Ukrajnát alaposan megrázó korrupciós ügyre ügy reagált Facebook-oldalán, hogy ukrán állam működését évek óta az európai emberek pénzéből finanszírozza Brüsszel. „Eközben Ukrajnában tombol a korrupció, nem csoda, hogy még senki nem látott pontos elszámolást az EU-tól kapott pénzek elköltéséről…” – írta Szijjártó. 

A külügyminiszter bejegyzését azzal folytatta, hogy 

Brüsszel mindeközben még több pénzt akar Ukrajnába küldeni Zelenszkij elnöknek, akinek legszűkebb körében tártak fel a napokban egy nagy korrupciós hálózatot.

„Itt az ideje megállítani ezt az őrületet, be kell fejezni az európai emberek pénzének Ukrajnába küldését!” – húzta alá a tárcavezető.

„Amíg mi vagyunk kormányon, addig a magyar emberek biztosak lehetnek benne: a magyar emberek pénze nem megy Ukrajnába! 
Egy brüsszelita, Ukrajna-szövetséges kormány esetén persze más lenne a helyzet” – mutatott rá Szijjártó Péter.

Nyitókép: Handout / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2025. november 13. 15:46
Szabadságot Ukrajnának! Le a Zselenszkij diktatúrával! A Zselenszkij diktatúra az ellenzékieket megfenyegette, bebörtönöztette, megkínoztatta, a frontra vitette és/vagy kivégeztette. A Zselenszkij diktatúra a kisebbségeket bántalmazza, totális a cenzúra és minden békét vagy tűzszünetet akaró, kritikus vagy ellenzéki megnyilvánulást betiltott. Zselenszkij és bandája az ukrán menekülteket az Ukrajnában maradt rokonaikkal zsarolja. Az ukrajnai korrupció egyik fő haszonélvezője Zselenszkij és bandája. A világ legkorruptabb országa Ukrajna. Zselenszkij és bűntársai az ukrán katonák halálán nyerészkednek.
Válasz erre
0
0
belbuda
2025. november 13. 15:02
Robokuty,az osztrák belügyminiszter levelére válaszoltál? 🤨
Válasz erre
0
8
sanya55-2
2025. november 13. 14:54
Jobb, ha marad Zselé, mert az utódja is meg akar majd gazdagodni és nincs annyi pénz már a világon
Válasz erre
2
1
alenka
•••
2025. november 13. 14:32 Szerkesztve
Tudjuk jól: ukiiiikiiikriiiijniii nem nyerhet katonailag... A front összeomlik...egyre több belső korrupciós botrány tör ki...a mozgósítás kudarcot vallott... katasztrófális a lőszerhiány...a drogos stöpszli naci kobold naponta ellentmondásba keveredik önmagával...mindez annak a jele, hogy a náci geci rezsim a végső szakaszába lépett!...Putin, előre!
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!