Pillanatok alatt elfajult a helyzet: az ukrán külügyminiszter durván visszaszólt Szijjártó Péternek

Az ukrán külügyminiszter válasza nem váratott magára. Ebben egyetlen szót sem ejtett a Barátság kőolajvezeték elleni támadás indokairól és körülményeiről; helyette csak Szijjártó (és Magyarország) szemére vetette, hogy nem vált le az orosz olajról, és nem függesztett fel minden kapcsolatot Oroszországgal.

Andrij Szibiha az X-en közzétett posztban konkrétan ezt írta:

„Péter, nem Ukrajna, hanem Oroszország kezdte ezt a háborút, ők nem hajlandóak befejezni. Magyarországnak már évek óta mondják, hogy Moszkva megbízhatatlan partner. Ennek ellenére Magyarország mindent megtett, hogy fenntartsa Oroszországtól való függőségét, még a teljes körű háború kitörése után is.”

Mostantól panaszait és fenyegetéseit moszkvai barátainak küldheti

– írta cinikusan az ukrán politikus.

Peter, it is Russia, not Ukraine, who began this war and refuses to end it. Hungary has been told for years that Moscow is an unreliable partner. Despite this, Hungary has made every effort to maintain its reliance on Russia. Even after the full-scale war began. You can now send… https://t.co/yvMq8slTG0 — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 18, 2025

Nyitókép: Sergei GAPON / AFP