Hírek
Vélemények
Hetilap
külügyminiszter Ukrajna válasz Szijjártó Péter

Pillanatok alatt elfajult a helyzet: az ukrán külügyminiszter durván visszaszólt Szijjártó Péternek

2025. augusztus 18. 13:40

Andrij Szibiha szerint Magyarország magára vessen, amiért az oroszokkal üzletel.

2025. augusztus 18. 13:40
null

Hétfő délelőtt közölte Szijjártó Péter, hogy Ukrajna ismét támadást indított a magyar energiaellátás ellen.

Az ukrán külügyminiszter válasza nem váratott magára. Ebben egyetlen szót sem ejtett a Barátság kőolajvezeték elleni támadás indokairól és körülményeiről; helyette csak Szijjártó (és Magyarország) szemére vetette, hogy nem vált le az orosz olajról, és nem függesztett fel minden kapcsolatot Oroszországgal.

Andrij Szibiha az X-en közzétett posztban konkrétan ezt írta:

„Péter, nem Ukrajna, hanem Oroszország kezdte ezt a háborút, ők nem hajlandóak befejezni. Magyarországnak már évek óta mondják, hogy Moszkva megbízhatatlan partner. Ennek ellenére Magyarország mindent megtett, hogy fenntartsa Oroszországtól való függőségét, még a teljes körű háború kitörése után is.”

Mostantól panaszait és fenyegetéseit moszkvai barátainak küldheti

– írta cinikusan az ukrán politikus.

Nyitókép: Sergei GAPON / AFP

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
oberennsinnen49
•••
2025. augusztus 18. 13:49 Szerkesztve
Bizonyos ponton túl - amikor az ember már teljesen összezavarodott (ezek az /önhibájukból!/ szerencsétlen ukránok - már csak sajnálni lehet a teljesen összezavarodott embert, mint ezt az ukránt - ukrán?!, nem valamiféle nemkeresztény fajzat ez is, mint a vezérei? - sajnálni és szánni. Megjön az eszük? Kizártnak tűnik, annyira lealjasodott hatással vannak önmagukra...
Válasz erre
0
0
bondavary
2025. augusztus 18. 13:49
Brüsszel pedig hallgat, tudomásul veszi, hogy egy kívülálló egy tagország energia ellátását támadja. Sőt elvárják, hogy Ukrajna EU tagságát támogassuk.
Válasz erre
0
0
you-brought-2-too-many
2025. augusztus 18. 13:48
- Oroszország vagy Ukrajna az, amely bombázza a Barátság kőolajvezetéket??? - Őőőő
Válasz erre
3
0
counter-revolution
2025. augusztus 18. 13:48
Félelmetes, hogy milyen sátáni pofájuk, tekintetük van ezeknek az ukrozsidóknak.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!