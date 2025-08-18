Pillanatok alatt elfajult a helyzet: az ukrán külügyminiszter durván visszaszólt Szijjártó Péternek

Az ukrán külügyminiszter válasza nem váratott magára. Ebben egyetlen szót sem ejtett a Barátság kőolajvezeték elleni támadás indokairól és körülményeiről; helyette csak Szijjártó (és Magyarország) szemére vetette, hogy nem vált le az orosz olajról, és nem függesztett fel minden kapcsolatot Oroszországgal.
Andrij Szibiha az X-en közzétett posztban konkrétan ezt írta:
„Péter, nem Ukrajna, hanem Oroszország kezdte ezt a háborút, ők nem hajlandóak befejezni. Magyarországnak már évek óta mondják, hogy Moszkva megbízhatatlan partner. Ennek ellenére Magyarország mindent megtett, hogy fenntartsa Oroszországtól való függőségét, még a teljes körű háború kitörése után is.”
Mostantól panaszait és fenyegetéseit moszkvai barátainak küldheti
– írta cinikusan az ukrán politikus.
Nyitókép: Sergei GAPON / AFP