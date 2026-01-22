Venezuela után: visszavonulás helyett alkalmazkodás – Kína betette a lábát Latin-Amerikába, és nemigen akarja kihúzni

Rövid távon valószínűsíthető bizonyos projektek átmeneti lelassulása vagy kivárás, amíg a politikai és biztonsági környezet tisztázódik”

– magyarázza az elemző. Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az amerikai katonai és gazdasági nyomásgyakorlás hosszabb távon akár kontraproduktív is lehet. „Az Egyesült Államok egyre gyakoribb vámokkal való fenyegetései és agresszívabb külpolitikai lépései nem feltétlenül teremtenek olyan kiszámítható, stabil és békés környezetet, amely a fenntartható gazdasági fejlődés alapfeltétele.”

Az elemző más régiók példáit hozza fel, ahol az amerikai protekcionista politika éppen ellenkező hatást váltott ki. „Ennek jeleként az elmúlt időszakban több, az USA-hoz hagyományosan szorosan kötődő ország magas szintű gazdasági tárgyalásokat folytatott Kínával, és új együttműködési csatornákat nyitott meg – a múlt héten Kanada miniszterelnöke tett 4 napos látogatást Kínában, azt megelőzően pedig Dél-Korea elnöke utazott Pekingbe. Ez arra utal, hogy az amerikai gazdaságpolitikai bizonytalanság ösztönzőleg hathat az alternatív partnerkapcsolatok keresésére.”

Kérdéses továbbá az USA tartós befolyása Venezuelára és a régió politikai dinamikáira. Horváth rámutat az elmúlt évtizedek tapasztalataira: