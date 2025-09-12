Elkészült az elemzés: ez az euró bevezetésének a tétje

Be kell-e Magyarországnak vezetnie az eurót? – tette fel a Faktum a nagy kérdést, amit hosszan meg is válaszoltak: nem.

A szerző hangsúlyozza: a döntést nem politikai szlogenek, hanem költség-haszon mérlegelés alapján kell meghozni. Az euró előnyei – alacsonyabb tranzakciós költségek, nagyobb pénzügyi integráció, ár-összehasonlíthatóság – vitathatatlanok, ugyanakkor a saját valuta nyújtotta stabilizációs eszköztár jelenleg fontosabb a magyar gazdaság számára.

A közös pénzhez való csatlakozás a monetáris szuverenitás feladását jelentené: a jegybank nem szabhatná saját kamatpályáját, és az árfolyam sem szolgálhatna lengéscsillapítóként a külső sokkok idején. A 2020 utáni válságok megmutatták, mennyire értékes a rugalmas árfolyam egy kis, nyitott gazdaságban. Az optimális valutaövezet-elmélet szerint az euró akkor előnyös, ha az adott ország ciklusai, szerkezete és termelékenysége közel áll a magországokhoz, illetve ha erős a fiskális kockázatmegosztás. Magyarország esetében ezek a feltételek még nem teljesülnek.

Az euró bevezetése fogyasztói oldalról is kockázatos lehet:

a statisztikai infláció ugyan nem ugrik meg látványosan, de a pszichológiai hatások miatt a lakosság drágulást érzékelhet, ami társadalmi elégedetlenséget szülhet. Mindez különösen veszélyes ott, ahol az inflációs tapasztalat friss és fájó, mint nálunk.