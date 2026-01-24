Megbukott Magyar Péterék állítása – ezt már nem lehet kimagyarázni

Ez véget vetett tehát az üzletláncok azon gyakorlatának, hogy szinte hétről hétre emelték a legkeresettebb cikkek árát anélkül, hogy ezt a piaci folyamatok indokolták volna. Az árréskorlátozás bevezetését megalapozó enyhe, de gyakori áremelések ráadásul a legtöbbször azt az érzetet keltették, hogy az infláció továbbra is meghatározó maradt a vártnál jóval alacsonyabb GDP-bővülés mellett. A szubjektív inflációs érzetet erősíti, hogy az akár hetente változó bolti árakkal a fizetések nem tudnak lépést tartani, mivel a bérek évente egyszer, legfeljebb két-három alkalommal emelkednek.

A Tisza Párt piacpárti fordulatot hirdetett

Fotó: Bruzák Noémi

Akár olcsóbbá is válhat idén az élet

Korábban szintén óvatosságra intett az orosz–ukrán háború miatt 2022-től tapasztalt inflációs hullám, amelyet csak tetézett Brüsszel szankciós politikája, világossá téve Nyugat-Európa számára: a jóléti társadalom fenntartására nincs többé garancia. Hazánkban az infláció visszaszorításával érezhetően mérséklődött a drágulástól való félelem,2026-ban pedig a globális piaci folyamatok is megalapozhatnak egy kiegyensúlyozott időszakot.

Középtávon az élelmiszerek közül a tej- és tejtermékek, a húsfélék ára várhatóan nem emelkedik, sőt ezeken a termékpályákon gyakoribbá válhatnak az akciók, s akár mérséklődő árakkal is találkozhatnak a vásárlók. Ennek oka, hogy az Európai Unió Kínával szemben indított vámháborújára válaszul Peking jelentős vámokkal sújtja a tejtermékeket és a sertéshúst. Kína ráadásul az utóbbi években nagyrészt önellátóvá vált, így Európa kiszorult egy hatalmas piacról, ezzel jelentős felesleg maradt az unióban, az árak meredeken csökkennek. Ami jó hír a fogyasztóknak, az rossz hír a gazdáknak, akik a túlélésért küzdenek: a legfontosabb céljuk most az, hogy ne kelljen önköltségi ár alatt értékesíteniük.