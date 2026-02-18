„Mi a baj a drogos bulival? Én is szoktam járni!” – ezt gondolják Magyar Péter hívei

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa
Ha Brüsszel a jelenlegi irányba megy tovább, az életveszély. Egész Európára nézve – értékeltek az elemzők. És bizonyítékoknak sincsenek híján.
A Tisza Párt országjárásán jártunk. A nyíregyházi tiszásokat kérdeztük Magyar Péter drogos bulijáról. Riportunk.
Megkezdődött Magyar Péter országjárása.
A Tisza Párt nyíregyházi szimpatizánsait arról kérdeztük, hogy mit gondolnak arról, hogy Magyar Péter részt vett egy olyan buliban, ahol kábítószer is volt.
Érdekes válaszokat kaptunk.
Továbbá Magyar Péter főnökének Manfred Webernek a gondolatairól kérdeztük a tiszásokat Ukrajnával összefüggésben. Lehet, hogy csak a kábítószer tartja össze a Tisza Pártot?
