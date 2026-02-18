Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
02. 18.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 18.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
nyíregyházi tisza párt mandiner manfred webernek Magyar Péter

„Mi a baj a drogos bulival? Én is szoktam járni!” – ezt gondolják Magyar Péter hívei

2026. február 18. 07:03

A Tisza Párt országjárásán jártunk. A nyíregyházi tiszásokat kérdeztük Magyar Péter drogos bulijáról. Riportunk.

2026. február 18. 07:03
null

Megkezdődött Magyar Péter országjárása. 

A Tisza Párt nyíregyházi szimpatizánsait arról kérdeztük, hogy mit gondolnak arról, hogy Magyar Péter részt vett egy olyan buliban, ahol kábítószer is volt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Tovább a cikkhezchevron

 Érdekes válaszokat kaptunk.

 Továbbá Magyar Péter főnökének Manfred Webernek a gondolatairól kérdeztük a tiszásokat Ukrajnával összefüggésben.  Lehet, hogy csak a kábítószer tartja össze a Tisza Pártot?

Nézze meg riportunkat a Mandiner YouTube csatornáján!

 

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
salátás
2026. február 18. 08:06
mindig olyan jó belegondolni az ilyen békeév féle kutyaszarok életébe: felkel és jön a mandinerre tenni a fejét egy minimálbérért egész 11ig a boltban lófaszra se futja, nyaralni sose volt de keményen beszólhat legalább :DDDDD
Válasz erre
0
0
bekeev-2025
2026. február 18. 08:04
maszol.ro/kulfold/135597-drogot-talaltak-a-fidesz-alapito-szajer-jozsefnel-egy-illegalisan-tartott-hazibulin Szájer azt állította: "Nem az enyém volt a drog". Hoppá, ezek szerint saját állítása szerint is találtak nála. The Loner faszfej, ennyit a züllött, amorális ellenzékről. salátás faszfej, ennyit a bizonyítékról. 🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
nyafika
2026. február 18. 08:00
A csürheszellem tartja össze ezt a szektás agyhalott bagázst. Kívánok nekik választási győzelmet, aztán 4 évig szopják le magukat tövig. Nyomort akartak, megkapták. De aztán ne merjenek visszapofázni, hogy átbaszták őket!
Válasz erre
0
0
ertonszena
•••
2026. február 18. 08:00 Szerkesztve
Elképesztő, amiket ezek az emberek mondanak. Döbbenet. Igazi szellemi és morális Mariana-árok. Tegnap volt szerencsétlenségem beszélni egy Tisza-szavazóval. Van nekije diplomája is. Valahol adtak neki. Majdnem mindenben igazat adott nekem. Abban is, hogy a cicapártot megszállta a globális nagytőke. És végül közölte, hogy ő ezt azért mégis kipróbálja, mit veszíthet, legfeljebb legközelebb másra szavaz. Hát ennyit az észről és a logikáról, ami nincs. Ha valamikor ezek vagy ezeknek az utódai kerülnének többségbe, akkor vége lenne Magyarországnak.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!