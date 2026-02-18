Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
02. 18.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 18.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt kapitány istván Magyar Péter puccs

Óriási bajban Magyar Péter: puccs készül ellene

2026. február 18. 07:26

A Magyar Nemzet információi szerint a pártvezetés berkein belül egyre több szó esik Magyar Péter félreállításának lehetőségéről.

2026. február 18. 07:26
null

A Tisza Párton belül folyamatosan nő az elégedetlenség Magyar Péterrel szemben, és már egyre többen vannak, akik azt mondják, nem őt kellene miniszterelnök-jelöltként indítani. A Magyar Nemzet információi szerint a pártvezetés berkein belül egyre több szó esik Magyar Péter félreállításának lehetőségéről.

A lap egy, a Tisza elnökségével együtt dolgozó forrásra hivatkozva azt írja, a pártban megrendült a bizalom Magyarral szemben, és az elmúlt időszak botrányai és szervezeti vitái miatt az elnökségben is egyre többen fogalmaznak meg kritikákat vele szemben. Ez az elégedetlenség az elmúlt hetekben csúcsosodott ki igazán.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Tovább a cikkhezchevron

Egyre többen érzik úgy, hogy a jelenlegi vezetési és kommunikációs stílus hosszú távon nem tartható fenn, és politikai kockázatot jelent

– idézi a lap a névtelenségét kérő forrást. Állítólag zárt körű megbeszéléseken már az is szóba került, hogy újra kéne gondolni, valóban Magyar Pétert akarják-e indítani a választáson, és az is felmerült, hogy új jelöltet kell keresni, ha nem sikerül megállítani a negatív folyamatokat.

„A párton belül többen attól tartanak, hogy a sorozatos konfliktusok és a kiszámíthatatlan megszólalások elbizonytalaníthatják a támogatókat. Nem az a kérdés, hogy vannak-e viták, hanem az, hogy kezelhetők-e még a jelenlegi keretek között” 

– idézi a lap.

Már az is kezd kirajzolódni, hogy ki lehet Magyar Péter helyett a Tisza jelöltje. A párt belső köreiben mért kutatás szerint ugyanis Kapitány István már nagyobb népszerűségnek örvend, mint Magyar.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

Összesen 37 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2026. február 18. 08:05
Magyart nem lebet leváltani. Ő maga a Párt. Nem lehet lecserélni, nincs is kire.... The Man. Slim- fit.
Válasz erre
1
0
pipa89
•••
2026. február 18. 08:04 Szerkesztve
Mi a kiindulópont? Megvásárolható minden a földi létben? NEM! Tisztesség, szavahihetőség, kvalitás, tapasztalat, elhivatottság, alázat, kitartás, hazaszeretet, felelősség, bizalom...pénzen nem szerezhető meg! Ez az oka annak, hogy négyévenként az ellenzék teljes palettája összeáll a hatalom megszerzéséért, majd szét is hull darabjaira!
Válasz erre
1
0
Paplacs
2026. február 18. 07:57
A média szerint Oroszország is minden héten összeomlik. De tételezzük fel, hogy megpróbálják leváltani Petit. Kizártnak, teljes lehetetlenségnek, elképzelhetetlen imposszibilitásnak tartom, hogy egy olyan embert, mint ő, ezt képes legyen elviselni. PS.: Spar-ban elég olcsó a popcorn, asszem érdemes beszerezni pár csomaggal.
Válasz erre
0
0
pesti051
•••
2026. február 18. 07:56 Szerkesztve
Nem lesz semmiféle puccs, marad Magyar Péter. Tudják, ha egy váltással megsértenék az egóját, akkor a titokban készült felvételek a fécbukon landolnának... Nem szabad őt bántani, olyan érzékeny lélek... :)
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!