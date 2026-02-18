Óriási bajban Magyar Péter: puccs készül ellene

A Tisza Párton belül folyamatosan nő az elégedetlenség Magyar Péterrel szemben, és már egyre többen vannak, akik azt mondják, nem őt kellene miniszterelnök-jelöltként indítani. A Magyar Nemzet információi szerint a pártvezetés berkein belül egyre több szó esik Magyar Péter félreállításának lehetőségéről.

A lap egy, a Tisza elnökségével együtt dolgozó forrásra hivatkozva azt írja, a pártban megrendült a bizalom Magyarral szemben, és az elmúlt időszak botrányai és szervezeti vitái miatt az elnökségben is egyre többen fogalmaznak meg kritikákat vele szemben. Ez az elégedetlenség az elmúlt hetekben csúcsosodott ki igazán.