Óriási bajban Magyar Péter: puccs készül ellene

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Az sem maradt sokáig rejtély, miért „ijedhettek meg egy ágy képétől” a baloldalon.
A Magyar Nemzet információi szerint a pártvezetés berkein belül egyre több szó esik Magyar Péter félreállításának lehetőségéről.
A Tisza Párton belül folyamatosan nő az elégedetlenség Magyar Péterrel szemben, és már egyre többen vannak, akik azt mondják, nem őt kellene miniszterelnök-jelöltként indítani. A Magyar Nemzet információi szerint a pártvezetés berkein belül egyre több szó esik Magyar Péter félreállításának lehetőségéről.
A lap egy, a Tisza elnökségével együtt dolgozó forrásra hivatkozva azt írja, a pártban megrendült a bizalom Magyarral szemben, és az elmúlt időszak botrányai és szervezeti vitái miatt az elnökségben is egyre többen fogalmaznak meg kritikákat vele szemben. Ez az elégedetlenség az elmúlt hetekben csúcsosodott ki igazán.
Egyre többen érzik úgy, hogy a jelenlegi vezetési és kommunikációs stílus hosszú távon nem tartható fenn, és politikai kockázatot jelent
– idézi a lap a névtelenségét kérő forrást. Állítólag zárt körű megbeszéléseken már az is szóba került, hogy újra kéne gondolni, valóban Magyar Pétert akarják-e indítani a választáson, és az is felmerült, hogy új jelöltet kell keresni, ha nem sikerül megállítani a negatív folyamatokat.
„A párton belül többen attól tartanak, hogy a sorozatos konfliktusok és a kiszámíthatatlan megszólalások elbizonytalaníthatják a támogatókat. Nem az a kérdés, hogy vannak-e viták, hanem az, hogy kezelhetők-e még a jelenlegi keretek között”
– idézi a lap.
Már az is kezd kirajzolódni, hogy ki lehet Magyar Péter helyett a Tisza jelöltje. A párt belső köreiben mért kutatás szerint ugyanis Kapitány István már nagyobb népszerűségnek örvend, mint Magyar.
Ezt is ajánljuk a témában
Az sem maradt sokáig rejtély, miért „ijedhettek meg egy ágy képétől” a baloldalon.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala