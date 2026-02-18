Egyre többen érkeznek Németországból – a Bizottság milliárdokat utal Magyarországnak

A magyarországi közbiztonság egy érték, amelynek a fenntartása a polgárok mindennapi életvitele és a családok biztonsága szempontjából elsőrangú – mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója kedd reggel a TV2 Mokka című műsorában.

Bakondi György egy Magyarországra költözött német fiatallal készült interjú kapcsán azt mondta, a médiatudósítások alapján nagy számban fordulnak elő hasonló esetek, főleg németek települnek át Magyarországra, de sokan költöznek vissza Svédországból vagy Franciaországból is.