tisza párt orbán balázs marco rubio brüsszel magyarország bizottság Magyar Péter

Egyre többen érkeznek Németországból – a Bizottság milliárdokat utal Magyarországnak

2026. február 18. 05:16

Betelt a pohár a magyar politikusnál, sokan összerezzentek a Tisza Pártban. Ezek voltak a keddi nap legolvasottabb hírei a Mandineren.

2026. február 18. 05:16
null

A magyarországi közbiztonság egy érték, amelynek a fenntartása a polgárok mindennapi életvitele és a családok biztonsága szempontjából elsőrangú – mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója kedd reggel a TV2 Mokka című műsorában.

Bakondi György egy Magyarországra költözött német fiatallal készült interjú kapcsán azt mondta, a médiatudósítások alapján nagy számban fordulnak elő hasonló esetek, főleg németek települnek át Magyarországra, de sokan költöznek vissza Svédországból vagy Franciaországból is.

Hozzátette, „kétirányú dologról van szó”

egyrészt az ottani állampolgárok települnek be, másrészt a magyarok költöznek vissza az országba, ennek pedig belbiztonsági oka van.

Betelt a pohár, tabudöntő kérdést tett fel Orbán Balázs: Miért küldünk áramot Ukrajnának, ha ők elzárják az olajat?

Marco Rubio amerikai külügyminiszter látogatása, a Tisza–Brüsszel-nagytőke-összefonódás és Ukrajna is téma volt az Igazság órája kedd reggeli adásában. A műsor vendége Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója volt.

A Magyar Nemzet összefoglalója szerint Orbán Balázs úgy vélekedett: fontos gesztus volt Marco Rubio amerikai külügyminiszter részéről, hogy miután elment a háborúpárti európai vezetőkkel tárgyalni Münchenben, ezek után eljött Magyarországra, a legszorosabb szövetségesekhez.

Azokra a külföldi sajtóhírekre reagálva, melyek szerint Trump beavatkozik a magyar politikába, Orbán Balázs megjegyezte, saját magukat buktatják le ezekkel a nyilatkozatokkal, ugyanis nem mindegy, hogy stratégiai támogatásról van szó, vagy külföldi pénzelésről.

Amíg Brüsszel szankciókkal sújt minket, és a politikai ellenfél helyzetét segítik, addig Amerika például olyan megállapodásokat kötött hazánkkal, amely független attól, ki kire szavaz, minden magyar embernek jó”

– húzta alá.

Sokan összerezzentek most a Tisza Pártban: új fejlemények érkeztek Magyar Péter drogos bulijáról

A Mandiner is beszámolt róla korábban, hogy néhány nappal ezelőtt jelent meg a radnaimark.hu domain alatt egy széttúrt ágyról készült kép, ami után mindenki azt kezdte el találgatni, miről van szó, miért pont a Tisza alelnöke lett a domain neve.

Magyar Péter a botrány kirobbanása után így fogalmazott:

Az asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt. Én az asztalon levő dolgokhoz nem nyúltam...”

Kedden változás történt a Tisza alelnöke nevét viselő domain felületén, ahol Magyar Péter kijelentése alatt megjelent egy égető kérdés: „biztos?”

Rendkívüli: az Európai Bizottság eurómilliárdokat utal Magyarországnak, még a választások előtt – sajtóhír

Az Európai Bizottság visszafogja Magyarországgal szembeni bírálatait, és akár 2,4 milliárd eurónyi új EU-forrást is felszabadíthat – írja a Financial Times.

A lap információi szerint

Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke amiatt támogatná ezt a döntést, mert így Brüsszel elkerülné azt a vádat, hogy beleavatkozik a magyarországi választási kampányba.

A Tisza Párt pártcsaládjának, az Európai Néppártnak az egyik képviselője, Michał Wawrykiewicz abszurdnak tartaná újabb források folyósítását Budapestnek, míg mások attól tartanak, hogy ezek visszatartása is beavatkozásként értelmezhető.

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

