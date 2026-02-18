Egyre többen érkeznek Németországból – a Bizottság milliárdokat utal Magyarországnak

Váratlan fordulat: egyre többen érkeznek Németországból, Svédországból és Franciaországból
Nem lehet többé hülyére venni az embereket.
Betelt a pohár a magyar politikusnál, sokan összerezzentek a Tisza Pártban. Ezek voltak a keddi nap legolvasottabb hírei a Mandineren.
A magyarországi közbiztonság egy érték, amelynek a fenntartása a polgárok mindennapi életvitele és a családok biztonsága szempontjából elsőrangú – mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója kedd reggel a TV2 Mokka című műsorában.
Bakondi György egy Magyarországra költözött német fiatallal készült interjú kapcsán azt mondta, a médiatudósítások alapján nagy számban fordulnak elő hasonló esetek, főleg németek települnek át Magyarországra, de sokan költöznek vissza Svédországból vagy Franciaországból is.
Hozzátette, „kétirányú dologról van szó”:
egyrészt az ottani állampolgárok települnek be, másrészt a magyarok költöznek vissza az országba, ennek pedig belbiztonsági oka van.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem lehet többé hülyére venni az embereket.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter látogatása, a Tisza–Brüsszel-nagytőke-összefonódás és Ukrajna is téma volt az Igazság órája kedd reggeli adásában. A műsor vendége Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója volt.
A Magyar Nemzet összefoglalója szerint Orbán Balázs úgy vélekedett: fontos gesztus volt Marco Rubio amerikai külügyminiszter részéről, hogy miután elment a háborúpárti európai vezetőkkel tárgyalni Münchenben, ezek után eljött Magyarországra, a legszorosabb szövetségesekhez.
Azokra a külföldi sajtóhírekre reagálva, melyek szerint Trump beavatkozik a magyar politikába, Orbán Balázs megjegyezte, saját magukat buktatják le ezekkel a nyilatkozatokkal, ugyanis nem mindegy, hogy stratégiai támogatásról van szó, vagy külföldi pénzelésről.
Amíg Brüsszel szankciókkal sújt minket, és a politikai ellenfél helyzetét segítik, addig Amerika például olyan megállapodásokat kötött hazánkkal, amely független attól, ki kire szavaz, minden magyar embernek jó”
– húzta alá.
Ezt is ajánljuk a témában
„Van egy brüsszeli út és van egy magyar út. A kettő közül lehet választani” – mondta a miniszterelnök politikai igazgatója.
A Mandiner is beszámolt róla korábban, hogy néhány nappal ezelőtt jelent meg a radnaimark.hu domain alatt egy széttúrt ágyról készült kép, ami után mindenki azt kezdte el találgatni, miről van szó, miért pont a Tisza alelnöke lett a domain neve.
Magyar Péter a botrány kirobbanása után így fogalmazott:
Az asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt. Én az asztalon levő dolgokhoz nem nyúltam...”
Kedden változás történt a Tisza alelnöke nevét viselő domain felületén, ahol Magyar Péter kijelentése alatt megjelent egy égető kérdés: „biztos?”
Ezt is ajánljuk a témában
Új hírt közölt a Tisza Párt elnökét lebuktató portál.
Az Európai Bizottság visszafogja Magyarországgal szembeni bírálatait, és akár 2,4 milliárd eurónyi új EU-forrást is felszabadíthat – írja a Financial Times.
A lap információi szerint
Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke amiatt támogatná ezt a döntést, mert így Brüsszel elkerülné azt a vádat, hogy beleavatkozik a magyarországi választási kampányba.
A Tisza Párt pártcsaládjának, az Európai Néppártnak az egyik képviselője, Michał Wawrykiewicz abszurdnak tartaná újabb források folyósítását Budapestnek, míg mások attól tartanak, hogy ezek visszatartása is beavatkozásként értelmezhető.
Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Ursula von der Leyen ügyelne a látszatra.