Betelt a pohár, tabudöntő kérdést tett fel Orbán Balázs: Miért küldünk áramot Ukrajnának, ha ők elzárják az olajat?

Címlapsztori a Financial Timesban: az Egyesült Államok Orbán Viktort támogatja az áprilisi választásokon
Donald Trump egyértelműen Orbán Viktor sikerére számít.
„Van egy brüsszeli út és van egy magyar út. A kettő közül lehet választani” – mondta a miniszterelnök politikai igazgatója.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter látogatása, a Tisza–Brüsszel-nagytőke-összefonódás és Ukrajna is téma volt az Igazság órája kedd reggeli adásában. A műsor vendége Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója volt.
A Magyar Nemzet összefoglalója szerint Orbán Balázs úgy vélekedett: fontos gesztus volt Marco Rubio amerikai külügyminiszter részéről, hogy miután elment a háborúpárti európai vezetőkkel tárgyalni Münchenben, ezek után eljött Magyarországra, a legszorosabb szövetségesekhez.
Azokra a külföldi sajtóhírekre reagálva, melyek szerint Trump beavatkozik a magyar politikába, Orbán Balázs megjegyezte, saját magukat buktatják le ezekkel a nyilatkozatokkal, ugyanis nem mindegy, hogy stratégiai támogatásról van szó, vagy külföldi pénzelésről.
Amíg Brüsszel szankciókkal sújt minket, és a politikai ellenfél helyzetét segítik, addig Amerika például olyan megállapodásokat kötött hazánkkal, amely független attól, ki kire szavaz, minden magyar embernek jó”
– húzta alá.
A miniszterelnök politika igazgatója kifejtette:
azért zavaró tényező Magyarország a háborúpárti vezetőknek, mert hazánk biztosítani tudja, hogy kimaradjon a háborúból.
Emellett nem járul hozzá a tagállami vétó feladásához, valamint nem hajlandó megszorításokat bevezetni Ukrajna támogatása miatt.
Az európai vezetők mindent megtesznek, hogy ezek a zavaró tényezők ne legyenek”
– rögzítette.
Orbán Balázs elmondta, hogy a magyar emberek azért tudnak kevesebbet fizetni a rezsiért, mert jön az orosz olaj Magyarországra. Jelezte, hogy ha ez nincs, akkor nőnek a kiadások. Szerinte fel kell tenni a kérdést, hogy ha Ukrajna egy politikai zsarolás részeként nem engedi újraindulni a barátság kőolajvezetéket, akkor hazánk miért küld Ukrajnába olajat, áramot és gázt.
Az ukrán rezsim a magyar kampányidőszakra időzítette „lépését”.
Az ukrán zsarolással a magyarok rosszul járnak és az energiadiverzitás csorbát szenved”
– tette hozzá. „Ne hagyjuk, hogy kapjunk egy magyar Zelenszkijt a nyakunkba!” – hangoztatta.
Megjegyezte, hogy
Magyar Péter olyan politikusokkal találkozott a müncheni biztonságpolitikai fórumon, akik a háborút folytatni akarják, Ukrajnát be akarják hozni az EU-ba és lebontanák a tagállami vétókat.
Van egy brüsszeli út és van egy magyar út. A kettő közül lehet választani”
– fogalmazott.
Arról, hogy Magyar Péter egy kábítószeres házibuliban vett részt, Orbán Balázs elmondta: fel kell hívni a választók figyelmét arra, hogy ki képviselje Magyarországot. Mint jelezte, egy ilyen emberre kockázatos rábízni háborús időkben egy közhatalmat.
Ez a zűrös alak kockázatos lenne Magyarország békéjére és biztonságára nézve
– tette hozzá.
Cáfolja a Tisza elnökét, aki azt mondta, nem ismerte a drogos buli résztvevőit.
A teljes beszélgetést itt tekintheti meg:
