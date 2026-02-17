Betelt a pohár, tabudöntő kérdést tett fel Orbán Balázs: Miért küldünk áramot Ukrajnának, ha ők elzárják az olajat?

Marco Rubio amerikai külügyminiszter látogatása, a Tisza–Brüsszel-nagytőke-összefonódás és Ukrajna is téma volt az Igazság órája kedd reggeli adásában. A műsor vendége Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója volt.

A Magyar Nemzet összefoglalója szerint Orbán Balázs úgy vélekedett: fontos gesztus volt Marco Rubio amerikai külügyminiszter részéről, hogy miután elment a háborúpárti európai vezetőkkel tárgyalni Münchenben, ezek után eljött Magyarországra, a legszorosabb szövetségesekhez.