02. 17.
kedd
02. 17.
kedd
orbán balázs marco rubio igazság órája Magyar Péter ukrajna

Betelt a pohár, tabudöntő kérdést tett fel Orbán Balázs: Miért küldünk áramot Ukrajnának, ha ők elzárják az olajat?

2026. február 17. 11:16

„Van egy brüsszeli út és van egy magyar út. A kettő közül lehet választani” – mondta a miniszterelnök politikai igazgatója.

2026. február 17. 11:16
null

Marco Rubio amerikai külügyminiszter látogatása, a Tisza–Brüsszel-nagytőke-összefonódás és Ukrajna is téma volt az Igazság órája kedd reggeli adásában. A műsor vendége Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója volt.

A Magyar Nemzet összefoglalója szerint Orbán Balázs úgy vélekedett: fontos gesztus volt Marco Rubio amerikai külügyminiszter részéről, hogy miután elment a háborúpárti európai vezetőkkel tárgyalni Münchenben, ezek után eljött Magyarországra, a legszorosabb szövetségesekhez.

Azokra a külföldi sajtóhírekre reagálva, melyek szerint Trump beavatkozik a magyar politikába, Orbán Balázs megjegyezte, saját magukat buktatják le ezekkel a nyilatkozatokkal, ugyanis nem mindegy, hogy stratégiai támogatásról van szó, vagy külföldi pénzelésről. 

Amíg Brüsszel szankciókkal sújt minket, és a politikai ellenfél helyzetét segítik, addig Amerika például olyan megállapodásokat kötött hazánkkal, amely független attól, ki kire szavaz, minden magyar embernek jó” 

– húzta alá.

A miniszterelnök politika igazgatója kifejtette: 

azért zavaró tényező Magyarország a háborúpárti vezetőknek, mert hazánk biztosítani tudja, hogy kimaradjon a háborúból. 

Emellett nem járul hozzá a tagállami vétó feladásához, valamint nem hajlandó megszorításokat bevezetni Ukrajna támogatása miatt.

Az európai vezetők mindent megtesznek, hogy ezek a zavaró tényezők ne legyenek”

– rögzítette.

Orbán Balázs elmondta, hogy a magyar emberek azért tudnak kevesebbet fizetni a rezsiért, mert jön az orosz olaj Magyarországra. Jelezte, hogy ha ez nincs, akkor nőnek a kiadások. Szerinte fel kell tenni a kérdést, hogy ha Ukrajna egy politikai zsarolás részeként nem engedi újraindulni a barátság kőolajvezetéket, akkor hazánk miért küld Ukrajnába olajat, áramot és gázt.

Az ukrán zsarolással a magyarok rosszul járnak és az energiadiverzitás csorbát szenved” 

– tette hozzá. „Ne hagyjuk, hogy kapjunk egy magyar Zelenszkijt a nyakunkba!” – hangoztatta.

Megjegyezte, hogy 

Magyar Péter olyan politikusokkal találkozott a müncheni biztonságpolitikai fórumon, akik a háborút folytatni akarják, Ukrajnát be akarják hozni az EU-ba és lebontanák a tagállami vétókat.

Van egy brüsszeli út és van egy magyar út. A kettő közül lehet választani”

– fogalmazott.

Arról, hogy Magyar Péter egy kábítószeres házibuliban vett részt, Orbán Balázs elmondta: fel kell hívni a választók figyelmét arra, hogy ki képviselje Magyarországot. Mint jelezte, egy ilyen emberre kockázatos rábízni háborús időkben egy közhatalmat.

Ez a zűrös alak kockázatos lenne Magyarország békéjére és biztonságára nézve

– tette hozzá.

A teljes beszélgetést itt tekintheti meg:

Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Marcin Obara

 

