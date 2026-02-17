Váratlan fordulat: egyre többen érkeznek Németországból, Svédországból és Franciaországból

Megjegyezte, a Németországot jellemző nagy létszámú illegális bevándorló és a „liberális bevándorláspolitika” eredményeképpen a német kancellár maga ismerte el a parlamentben, hogy „az asszonyoknak meg a gyerekeknek sötétedés után nem szabad kimenni az utcára”. A Magyarországon szilveszterező turisták egyik legnagyobb élménye is az volt, hogy sötétedés után is az utcán lehettek – tette hozzá Bakondi György.

Kiemelte: ezek azt jelzik, hogy az elmúlt tíz év intézkedései a magyar belbiztonság megszilárdítása és az illegális migránsok távoltartása érdekében olyan eredményt hoztak, amelyre Európa-szerte felfigyeltek.

Megjegyezte, nem véletlen, hogy több európai országban is próbálnak reagálni a lakosság közbiztonsággal kapcsolatos elégedetlenségére.

A főtanácsadó arról is beszélt, hogy az évente Magyarországra érkező négyezer német között nagyobb részt olyan nyugdíjasok vannak, akik otthon „félnek az utcára menni”. Hangsúlyozta, a Magyarországra települők fő motivációját tehát „kétségtelenül a belső biztonság, a rend, a közbiztonság, a napi élet biztonsága jelenti”.

Bakondi György leszögezte: az illegális migráció negatív hatással van a közbiztonságra, és azt nem a beilleszkedés, a munkavállalás vagy az aktív közösségi élet, hanem egyebek mellett az elkülönülés, a bűnözői életmód folytatása és az embercsempészésbe való bekapcsolódás jellemzi.