02. 17.
kedd
Németország Svédország Magyarország Bakondi György migráció illegális migráció bevándorló migráns bevándorlás

Váratlan fordulat: egyre többen érkeznek Németországból, Svédországból és Franciaországból

2026. február 17. 10:22

Nem lehet többé hülyére venni az embereket.

2026. február 17. 10:22
null

A magyarországi közbiztonság egy érték, amelynek a fenntartása a polgárok mindennapi életvitele és a családok biztonsága szempontjából elsőrangú – mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója kedd reggel a TV2 Mokka című műsorában.

Bakondi György egy Magyarországra költözött német fiatallal készült interjú kapcsán azt mondta, a médiatudósítások alapján nagy számban fordulnak elő hasonló esetek, főleg németek települnek át Magyarországra,

de sokan költöznek vissza Svédországból vagy Franciaországból is.

Hozzátette, „kétirányú dologról van szó”: egyrészt az ottani állampolgárok települnek be, másrészt a magyarok költöznek vissza az országba, ennek pedig belbiztonsági oka van.

Megjegyezte, a Németországot jellemző nagy létszámú illegális bevándorló és a „liberális bevándorláspolitika” eredményeképpen a német kancellár maga ismerte el a parlamentben, hogy „az asszonyoknak meg a gyerekeknek sötétedés után nem szabad kimenni az utcára”. A Magyarországon szilveszterező turisták egyik legnagyobb élménye is az volt, hogy sötétedés után is az utcán lehettek – tette hozzá Bakondi György.

Kiemelte: ezek azt jelzik, hogy az elmúlt tíz év intézkedései a magyar belbiztonság megszilárdítása és az illegális migránsok távoltartása érdekében olyan eredményt hoztak, amelyre Európa-szerte felfigyeltek.

Megjegyezte, nem véletlen, hogy több európai országban is próbálnak reagálni a lakosság közbiztonsággal kapcsolatos elégedetlenségére.

A főtanácsadó arról is beszélt, hogy az évente Magyarországra érkező négyezer német között nagyobb részt olyan nyugdíjasok vannak, akik otthon „félnek az utcára menni”. Hangsúlyozta, a Magyarországra települők fő motivációját tehát „kétségtelenül a belső biztonság, a rend, a közbiztonság, a napi élet biztonsága jelenti”.

Bakondi György leszögezte: az illegális migráció negatív hatással van a közbiztonságra, és azt nem a beilleszkedés, a munkavállalás vagy az aktív közösségi élet, hanem egyebek mellett az elkülönülés, a bűnözői életmód folytatása és az embercsempészésbe való bekapcsolódás jellemzi.

Mint mondta, a választópolgárok Európa-szerte változást akarnak a migrációs politikában, azt szeretnék, ha a magyarországihoz hasonló helyzet alakulhatna ki.

Szerinte ez arra hívja fel a figyelmet, hogy a migráció egy olyan terület, „amelyben egyszer lehet hibás döntést hozni”, mert súlyos és visszafordíthatatlan következményei vannak. Hangsúlyozta: ezért is fontos, hogy Magyarországon folytatódjon a 2010 óta fenntartott migrációs politika, mert a mindennapi biztonság fenntartása a magyar emberek érdeke.

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: JOHN THYS / AFP

 

