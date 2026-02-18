Oroszország korszakos bejelentést tett: Putyinék olyan tervet szőttek, amitől gyakorlatilag érinthetetlenné válnak

Oroszország állami nyersanyag-nyilvántartása 229 tételt tartalmaz, amelyek közül 17-et kizárólag importból fedeznek. Ezek olyan fémek, amelyek kulcsszerepet játszanak a gazdaság stratégiai jelentőségű ágazatainak ellátási láncaiban.

Jelenleg Oroszországban nincs ipari méretű lítiumbányászat, ezért évente mintegy 9 ezer tonna lítium behozatalára szorul. A kohászati fejlesztési stratégia szerint az évtized végére öt lítiumbányának kell működésbe lépnie az országban.

Az ország évente hozzávetőleg 1500 tonna ritkaföldfémet importál, miközben saját kitermelése mindössze évi 50 tonna körül alakul. A 29-féle ritkaföldfémre vonatkozó tartalék összesen 658 millió tonna, amelyből 28,5 millió tonna még feltárásra vár.

A kutatási és kitermelési munkálatokban a Roszatom is közreműködik, és párhuzamosan kiépíti a ritkaföldfém-koncentrátumok szétválasztására és feldolgozására szolgáló teljes technológiai láncot.

A vállalat tervei szerint 2026 végére megkezdődik a késztermékek átvétele, aminek eredményeként a hazai tantál-, nióbium-, cirkónium-, neodímium-, prazeodímium-, lantán-, cérium- és szkandiumkitermelés teljes mennyiségét képesek lesznek feldolgozni, továbbá az ország titántartalmú koncentrátum iránti igényének mintegy 60 százalékát is biztosítani tudják.