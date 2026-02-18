Nahát: Horn Gábor is elkezdett kifarolni Magyar Péter mögül
A Republikon Intézet vezetője szerint a közvélemény-kutatók eredményei nem a választások végeredményének megjósolására szolgálnak.
Baloldali elemző osztotta ki a Tisza Párt elnökét.
„Azt már megszokhattuk, hogy baloldalról is kap kritikákat Magyar Péter. Most azonban egy nagyon meglepő, szokatlan dolog történt.
Eddig Horn Gábor minden megmozdulását dicsérte, ajnározta a Tisza Párt elnökének, most viszont kemény kritikával illette:
»A programelemeket már sokszor hallottuk Magyar Pétertől, ezt meg lehetett volna spórolni. Kicsit termelési beszédnek érzékeltem a dolgot, nem érzem, hogy ettől egy Tisza-szavazó úgy érzi, gyerünk, csináljuk. […] Abban van hiányérzetem, hogy a lelkesítést nem éreztem. Gyakran érzem Magyar Péteren, hogy tudja magával vinni a tömeget, de most nem.«
Mindenesetre ez komoly figyelmeztetés. Ha már Horn Gábor is kételkedik, akkor valóban nagy lehet a baj a Tisza Párt környékén.”
Nyitókép: Mediaworks/ Markovics Gábor