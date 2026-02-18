Ft
tisza párt horn gábor kritika Magyar Péter

Nem akárki mutatott fel sárga lapot Magyar Péternek, már ő is kételkedik

2026. február 18. 05:43

Baloldali elemző osztotta ki a Tisza Párt elnökét.

2026. február 18. 05:43
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Azt már megszokhattuk, hogy baloldalról is kap kritikákat Magyar Péter. Most azonban egy nagyon meglepő, szokatlan dolog történt.

Eddig Horn Gábor minden megmozdulását dicsérte, ajnározta a Tisza Párt elnökének, most viszont kemény kritikával illette:

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
»A programelemeket már sokszor hallottuk Magyar Pétertől, ezt meg lehetett volna spórolni. Kicsit termelési beszédnek érzékeltem a dolgot, nem érzem, hogy ettől egy Tisza-szavazó úgy érzi, gyerünk, csináljuk. […] Abban van hiányérzetem, hogy a lelkesítést nem éreztem. Gyakran érzem Magyar Péteren, hogy tudja magával vinni a tömeget, de most nem.«

Mindenesetre ez komoly figyelmeztetés. Ha már Horn Gábor is kételkedik, akkor valóban nagy lehet a baj a Tisza Párt környékén.”

Nyitókép: Mediaworks/ Markovics Gábor

 

OrangeOrder
2026. február 18. 07:59
Márki-Zay is.
regi-nyarakon21
2026. február 18. 07:56
Horn Gábor számomra teljesen hiteltelen. Az, hogy most kritizálja petit, csak annyit jelent, hogy most épp azokat támogatja az ellenzéken belül, akik le akarják szedni a tábláról petit. Hogy ezek a futtatók, Kapitányék, vagy a több, mint fél éve Magyar György köré tömörül társaság, azt nem tudom. Egyik sem jobb a másiknál az országra nézve
Majdmegmondom
2026. február 18. 07:08
Nehéz leírnom, de Horn Gábor nem hülye, viszont bármire képes, hogy a Zóbán bukjon. Ő is előbb szavazna egy vállfára, vagy egy zuhanyrózsára, de ha csak az aranyhalvadász van, akkor azt segíti. (Végül is, nem sokkal van az említett eszközök alatt. A negatív kritika is segítség, még akkor is, ha MP önimádatában nem fogadja azt meg, de hát ezért nem éri el a vállfa szintjét, pedig az is műanyag...
tapir32
2026. február 18. 06:13
Zselenszkij Ukrajna szégyene és ellensége. Ukrajna lerombolásán munkálkodik. Ukrajna népeivel az szolidáris, az támogatja az ukrán népet, aki mielőbb tűzszünetet és békét akar. Ez a Magyar Kormány és nem Zselenszkij és nem az EU. További emberek halála és megnyomorítása nélkül kell rendezni az Ukrán helyzetet! Mióta etikus emberek halálát, megnyomorodását akarni? Egy absztrakt elv vagy az emberek élete a fontosabb? Mindig az életet kell választani! A dolgokat utólag rendezni lehet, helyre lehet hozni de, feltámasztani nem lehet senkit sem. Az elhúzódó háborúban Ukrajnát lerombolják. Deák Ferenc azért a haza bölcse, mert kiegyezett, mielőtt az egész ország rámegy az ellenállásra.
