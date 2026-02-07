Ft
G. Fodor Gábor Tisza Párt Mesterterv országgyűlési választás 2026 Fidesz Mráz Ágoston Sámuel Kapitány István

Megdöbbentő dolgok derültek ki Kapitány Istvánról – és Magyar Péternek nem tesz jót

2026. február 07. 16:53

Összeszedtük a legfrissebb híreket a Tisza nemrég leigazolt Facebook-bajnokáról, még azt is felidéztük, miért ítéli el a januári rezsistoppot.

2026. február 07. 16:53
null

A 2026-os országgyűlési választás kapcsán kulcsfontosságú kérdés, hogy a választók kit tartanak alkalmasabbnak, mert ez egy miniszterelnök-választás lesz: Orbán vagy Magyar.

A Tisza elnökének külföldi szponzora nem véletlenül hozta be a kampányba Orbán Anitát, Kármán Andrást és Kapitány Istvánt. Róluk jobban elképzeli egy hétköznapi ember, hogy bármihez is értenek, mint Magyar Péterről.

Sikeres manőver vagy stratégiai hiba volt Kapitány István felépítése? Mik a legfrissebb hírek vele kapcsolatban? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!

Mik a legfrissebb hírek Kapitány Istvánról?

Mint arról csütörtökön beszámoltunk:

Kapitány István a háború négy éve alatt megháromszorozhatta Shell-részvényekben tartott vagyonát.

Annál fogva, hogy a háború következtében a Shell-részvények árfolyama felment, és

tíz év alatt 23 millió dollár osztalék-jövedelmet vett ki.

De nemrég derült ki az is, hogy a Shell németországi vállalata által tulajdonolt másik két cégben Kapitány István a mai – a Mesterterv megjelenésekor – napig igazgatósági tag, leválasztaná Magyarországot az orosz energiáról, sőt, csütörtök óta azt is tudjuk, hogy

ellenzi a januári rezsistoppot, mondván: ettől nőni fog az államadósság, és ez nem jó.

Mráz: Magyar Péterék mellényúltak

„Mellényúlt Magyar Péter vagy azok, akik Magyar Péternek küldték ezeket az embereket” – értékelt a Mestertervben Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője. Mint fogalmazott: érti, hogy egy csapatot akartak építeni Magyar köré, hogy csökkentsék a One Man Show (egyemberes műsor – a szerk.) hatását, de ez nem hogy nem sikerült, csak növelték a bajt.

  • „Magyar Péter azzal próbálta azokat a vádakat elhárítani, hogy ő Ukrajna érdekét szolgálná, hogy hozott egy Ukrajna érdekében küzdő lobbistát a csapatába.
  • Azzal próbálta enyhíteni a vádat, hogy a rezsicsökkentés megszűnne az ő uralkodása alatt, hogy hozott egy Shell-részvényest a csapatába.
  • És azt, hogy a multikat továbbra is meg fogja adóztatni, és lesz pénz jóléti intézkedésekre a bankadó eltörlésének harcosával próbálja bizonyítani.

Mind a három személy valójában önleleplezés, és nem segített, hanem inkább ártott Magyar Péter imázsának és a Tisza esélyességének is”

– mutatott rá a Nézőpont Intézet vezetője.

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: Kapitány István Facebook-oldala

 

tapir32
2026. február 07. 17:18
A szolidaritáson alapuló nyugdíjrendszer a leghumánusabb a nyugdíjrendszerek közül. Ugyanígy, a szolidaritáson alapuló társadalombiztosítás is az. Ezek eltörlése brutális visszalépést jelentene. A társadalom egymásrautaltságok hálózata. A szolidaritás ennek egyik megnyilvánulása és fenntartója. Magyar Péter a társadalom szövetének felfejtésén fáradozik. Rombolja az állami intézményrendszerbe vetett közbizalmat. Ez a neoliberalizmus és a Nyitott Társadalom bukott programja. A destrukció.
Válasz erre
0
0
