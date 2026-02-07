Megdöbbentő dolgok derültek ki Kapitány Istvánról – és Magyar Péternek nem tesz jót

Ebben is hazudott Magyar Péter – mutatjuk, kikből áll a Tisza-elnök levitézlett serege (VIDEÓ)
A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 12. rész.
Összeszedtük a legfrissebb híreket a Tisza nemrég leigazolt Facebook-bajnokáról, még azt is felidéztük, miért ítéli el a januári rezsistoppot.
A 2026-os országgyűlési választás kapcsán kulcsfontosságú kérdés, hogy a választók kit tartanak alkalmasabbnak, mert ez egy miniszterelnök-választás lesz: Orbán vagy Magyar.
A Tisza elnökének külföldi szponzora nem véletlenül hozta be a kampányba Orbán Anitát, Kármán Andrást és Kapitány Istvánt. Róluk jobban elképzeli egy hétköznapi ember, hogy bármihez is értenek, mint Magyar Péterről.
Sikeres manőver vagy stratégiai hiba volt Kapitány István felépítése? Mik a legfrissebb hírek vele kapcsolatban? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!
Mint arról csütörtökön beszámoltunk:
Kapitány István a háború négy éve alatt megháromszorozhatta Shell-részvényekben tartott vagyonát.
Annál fogva, hogy a háború következtében a Shell-részvények árfolyama felment, és
tíz év alatt 23 millió dollár osztalék-jövedelmet vett ki.
De nemrég derült ki az is, hogy a Shell németországi vállalata által tulajdonolt másik két cégben Kapitány István a mai – a Mesterterv megjelenésekor – napig igazgatósági tag, leválasztaná Magyarországot az orosz energiáról, sőt, csütörtök óta azt is tudjuk, hogy
ellenzi a januári rezsistoppot, mondván: ettől nőni fog az államadósság, és ez nem jó.
„Mellényúlt Magyar Péter vagy azok, akik Magyar Péternek küldték ezeket az embereket” – értékelt a Mestertervben Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője. Mint fogalmazott: érti, hogy egy csapatot akartak építeni Magyar köré, hogy csökkentsék a One Man Show (egyemberes műsor – a szerk.) hatását, de ez nem hogy nem sikerült, csak növelték a bajt.
Mind a három személy valójában önleleplezés, és nem segített, hanem inkább ártott Magyar Péter imázsának és a Tisza esélyességének is”
– mutatott rá a Nézőpont Intézet vezetője.
Nyitókép: Kapitány István Facebook-oldala