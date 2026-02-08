„Országos jelentősége van” – frappánsan reagált Szijjártó Péter a balmazújvárosi Fidesz-győzelemre

Mint arról beszámoltunk, jelentős győzelmet aratott a Fidesz-KDNP jelöltje a balmazújvárosi időközi választáson. Nagy Zoltánnak egy ellenzéki körzetet sikerült visszahódítania, jelentősnek mondható több mint 50 százalékos részvétel mellett.

A győzelemre reagálva Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt írta: