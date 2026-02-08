Ft
szijjártó péter fidesz - kdnp fidesz időközi választás győzelem

„Országos jelentősége van” – frappánsan reagált Szijjártó Péter a balmazújvárosi Fidesz-győzelemre

2026. február 08. 22:44

A külügyminiszter várja az újabb elemzéseket.

2026. február 08. 22:44
null

Mint arról beszámoltunk, jelentős győzelmet aratott a Fidesz-KDNP jelöltje a balmazújvárosi időközi választáson. Nagy Zoltánnak egy ellenzéki körzetet sikerült visszahódítania, jelentősnek mondható több mint 50 százalékos részvétel mellett.

A győzelemre reagálva Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt írta: 

Ma reggel a minket utáló-gyűlölő-megvető médiumok és a Tisza ötnegyedes győzelmét vizionáló »szakértők« azt írták, ennek a választásnak országos jelentősége van. Egyetértek velük, országos jelentősége van. 

Várom az újabb elemzéseket! Csak a Fidesz!”

Nyitókép forrása: Szijjártó Péter Facebook-oldala

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
2026. február 08. 23:55
Hogy mekkora pofánverést kaptak a komcsik Balmazújvárosban, arról csak annyit, hogy egyetlen komcsi média sem hozta le idáig az eredményt. Alighanem keresik a szót, keresik a hangot, ahogy egy régi sláger mondja.
Válasz erre
0
0
mivivi
2026. február 08. 23:39
HAJRÁ FIDESZ!
Válasz erre
0
0
Pametan
2026. február 08. 23:30
Nem jósolható meg, hogy áprilisban milyen eredmény fog születni a választáson, de ha nem a kormánypárt folytathatja az ország irányítását, azt a jövő generációja nagyon meg fogja szívni. Lehet, hogy most vannak akik úgy gondolják, tegyen próbát most valaki más... Néhány évvel korábban, mondjuk 2015 előtt talán még lehetett volna azt mondani, hogy kapjon esélyt egy másik csapat, aztán négy év múlva a kukában végzik, ha elszúrják. Sajnos, a külvilág jelenlegi állapotában ez már cca. 10 éve nem engedhető meg. Négy év alatt akkora károkat tudnának "'egy próbával" okozni, amit az ország soha nem heverne már ki. Egy másik gazdasági- politikai helyzet alakulna ki - hasonló nagyságrendű károkkal, mint a Mohácsi vész, vagy Trianon. Aki képes realista nézetet is elfogadni, érdemes lenne ezen elgondolkodni. Valóban bekövetkezne, hogy egy teljesen más világ indulna - hasonló, mint ami egyelőre "csak" nyugaton (francia, német, spanyol, angol) területeken zajlik. Meg kell nézni, akarjuk-e azt?
Válasz erre
1
0
states-2
2026. február 08. 22:47
Pszichopetire tízet számolt Balmazújváros. Mostantól a komcsi közvélemény-kutatások a kukában.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!