„Országos jelentősége van” – frappánsan reagált Szijjártó Péter a balmazújvárosi Fidesz-győzelemre

Fontos eredmény az ellenzéki körzetben: győzött a Fidesz a vasárnapi időközi választáson
A balmazújvárosi időközi választás fordulópontot hozott a város politikájában.
Mint arról beszámoltunk, jelentős győzelmet aratott a Fidesz-KDNP jelöltje a balmazújvárosi időközi választáson. Nagy Zoltánnak egy ellenzéki körzetet sikerült visszahódítania, jelentősnek mondható több mint 50 százalékos részvétel mellett.
A győzelemre reagálva Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt írta:
Ma reggel a minket utáló-gyűlölő-megvető médiumok és a Tisza ötnegyedes győzelmét vizionáló »szakértők« azt írták, ennek a választásnak országos jelentősége van. Egyetértek velük, országos jelentősége van.
Várom az újabb elemzéseket! Csak a Fidesz!”
