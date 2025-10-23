Magyar Péter készítheti a bohócfejeket – a Telex stúdiójában húzták le a beszédét (VIDEÓ)

Itt a bizonyíték: ennyien voltak Magyar Péterék háborúpárti menetén
Hiába szerették volna, nem telt meg a Hősök tere.
Róna Dániel szerint a miniszterelnök beszéde sokkal fókuszáltabb volt.
A Telex stúdiójában vetették össze Orbán Viktor és Magyar Péter ünnepi beszédét a portál újságírói és két vendég: Bíró-Nagy András, a Policy Solutions igazgatója és Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont igazgatója.
Apáti Bence egy rövid részletet osztott meg a beszélgetésből, amelyben a jobboldali elfogultsággal nehezen vádolható Róna Dániel így fogalmazott:
Ha az a kérdés, hogy melyik volt a fókuszáltabb, melyik volt az, amelyiket egy mondatban jobban el tudok mondani, akkor én is azt mondanám, hogy Orbán Viktor beszéde.”
A videót alább tekinthetik meg:
