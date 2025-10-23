Ft
Ft
16°C
9°C
Ft
Ft
16°C
9°C
10. 23.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 23.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Telex Magyar Péter Róna Dániel Orbán Viktor

Magyar Péter készítheti a bohócfejeket – a Telex stúdiójában húzták le a beszédét (VIDEÓ)

2025. október 23. 20:50

Róna Dániel szerint a miniszterelnök beszéde sokkal fókuszáltabb volt.

2025. október 23. 20:50
null

A Telex stúdiójában vetették össze Orbán Viktor és Magyar Péter ünnepi beszédét a portál újságírói és két vendég: Bíró-Nagy András, a Policy Solutions igazgatója és Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont igazgatója. 

Ezt is ajánljuk a témában

Apáti Bence egy rövid részletet osztott meg a beszélgetésből, amelyben a jobboldali elfogultsággal nehezen vádolható Róna Dániel így fogalmazott:

Ha az a kérdés, hogy melyik volt a fókuszáltabb, melyik volt az, amelyiket egy mondatban jobban el tudok mondani, akkor én is azt mondanám, hogy Orbán Viktor beszéde.”

A videót alább tekinthetik meg:

Nyitókép: Facebook

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
moliere-0
2025. október 23. 21:57
Nyilván a telex egy fideszes csicska propagandalap, amit Antal fizet, továbbá nyenyenye nyenyenye. Mi más?
Válasz erre
2
0
jetilovag
2025. október 23. 21:53
poloska peti felvette a bohócsapkát!.........🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣.....
Válasz erre
1
0
Búvár Kund
2025. október 23. 21:52
Ahogy fentebb olvasom, a tutira mentek, és egyből írtak pár csontig benyalós cikket is... 😁
Válasz erre
1
0
pollip
2025. október 23. 21:39
A telex.hu viszont beájult MP -től. Zavar van a biliben.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!