Itt a bizonyíték: ennyien voltak Magyar Péterék háborúpárti menetén

„Nem telt meg a Hősök tere Magyar Péter rendezvényére. Bizonyítékként mellékelek egy fotót. A kép 17 óra 4 perckor készült, Magyar Péter ekkor már bőven a színpadon beszélt” – olvasható Deák Dániel Facebook-bejegyzésében, amelyben az alábbi fotót osztotta meg követőivel:

Az elemző szerint a mapchecking segítségével könnyen kiszámolható, hogy mindössze 35 ezren vettek részt az eseményen.