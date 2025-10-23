Ft
10. 23.
csütörtök
Magyar Péterék Békemenet Deák Dániel kudarc

Itt a bizonyíték: ennyien voltak Magyar Péterék háborúpárti menetén

2025. október 23. 18:09

Hiába szerették volna, nem telt meg a Hősök tere.

2025. október 23. 18:09
null

„Nem telt meg a Hősök tere Magyar Péter rendezvényére. Bizonyítékként mellékelek egy fotót. A kép 17 óra 4 perckor készült, Magyar Péter ekkor már bőven a színpadon beszélt" – olvasható Deák Dániel Facebook-bejegyzésében, amelyben az alábbi fotót osztotta meg követőivel:

Az elemző szerint a mapchecking segítségével könnyen kiszámolható, hogy mindössze 35 ezren vettek részt az eseményen. 

„Ezért is nevetséges, amikor Magyar Péter a számokról beszél. Ez csupán 35 ezer ember. A Békemeneten ennél jóval többen, legalább kétszer ennyien vettek részt. Így a 35 ezres létszám egyértelműen kudarcnak számít" – zárta bejegyzését Deák Dániel.

Nyitókép: Facebook

