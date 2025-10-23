Itt a bizonyíték: ennyien voltak Magyar Péterék háborúpárti menetén

„Kétszer annyian voltunk a Békemeneten, mint a Tisza háborús menetén!” – Orbán Viktor beszédes fotóval jelentkezett a Békemenet után
„Köszönjük!” – írta a miniszterelnök.
Hiába szerették volna, nem telt meg a Hősök tere.
„Nem telt meg a Hősök tere Magyar Péter rendezvényére. Bizonyítékként mellékelek egy fotót. A kép 17 óra 4 perckor készült, Magyar Péter ekkor már bőven a színpadon beszélt” – olvasható Deák Dániel Facebook-bejegyzésében, amelyben az alábbi fotót osztotta meg követőivel:
Az elemző szerint a mapchecking segítségével könnyen kiszámolható, hogy mindössze 35 ezren vettek részt az eseményen.
„Ezért is nevetséges, amikor Magyar Péter a számokról beszél. Ez csupán 35 ezer ember. A Békemeneten ennél jóval többen, legalább kétszer ennyien vettek részt. Így a 35 ezres létszám egyértelműen kudarcnak számít” – zárta bejegyzését Deák Dániel.
Nyitókép: Facebook