Lefejezte Donald Trump a demokraták demokráciaexport-csodafegyverét

Az USAID és Latin-Amerikára szakosodott alegysége, az Alliance for Progress Rostow alatt alakult meg, s az amerikai fejlesztéspolitikai segélyeket világszerte a kommunizmus legyőzésének érdekében csatornázta be. A 20. századi történetírás ezt a munkát már jól dokumentálta. A nemzetközi fejlesztéspolitika egy tekintélyes, 2018-ban megjelent történelemkönyvében például részletesen írnak az USAID égisze alatt megvalósult titkos diplomáciáról: 1966-ban, a Londonban minden fontosabb nemzetközi fejlesztéspolitikai világszervezet részvételével zajló segélyhatékonysági konferencián a USAID arról számolt be, hogy „egyre inkább felismerjük, hogy a gazdasági segély nem csak azáltal segítheti a fejlődést, hogy kiegészíti a célország korlátozott tőke- és technológiai erőforrásait, hanem azáltal is, hogy hatást fejt ki a célország politikájára és programjaira”.

„Ahogy egyre inkább tudatára ébredünk a segély potenciális nyomásgyakorló hatásának, kísérletezünk a nyomásgyakorlás hatékonyabb technikáival” – adta elő a konferencián a USAID,

hozzátéve, hogy „a jelenlegi kormányzati politikákat, prioritásokat és adminisztratív kapacitást nem szabad megváltoztathatatlannak tekinteni, azok politikai változók”.

A USAID – egyébként a Világbankkal és az IMF-fel együtt – komoly szerepet játszott például a brazil katonai diktatúra fenntartásában is, szintén a hidegháború szempontjai mentén. Latin-Amerika, melyet az USA a Monroe-doktrína értelmében saját befolyási övezetének tart, egyébként is a USAID kiemelt műveleti terepe volt. Corinna Unger történész, az Európai Egyetemi Intézet professzora könyvében például

húszmilliárd dollárra teszi azt az összeget, amit az 1960-70-es években az USA Latin-Amerikába pumpált a kommunizmus féken tartása érdekében, s az amerikai pénzeket kiosztását itt is a USAID koordinálta.

Új idők, új prioritások

A hidegháború végeztével aztán a kommunizmus elleni küzdelemre már nem volt szükség,

ám a USAID alapvető működési mechanizmusa nem változott: segélyeivel az amerikai politika prioritásainak érvényesülését segítette elő a világban,

ami az intézmény demokrata megszállásának köszönhetően a demokráciaexport, illetve az LMBTQ- és genderpolitika lett.