„Bábel előnye”: a nemzetek keresztény igazolása

Nigel Biggar anglikán pap, aki a keresztény realista felfogást képviseli, Between Kin and Cosmopolis: An Ethic of the Nation című, 2014-es munkájában azt írja: szerinte azért sem működik a keresztény kozmopolitizmus melletti érvelés, mert eleve nem is tudjuk korlátozott érzelmi, fizikai és anyagi erőforrásainkat úgymond egyenlően elosztani az egész emberiség között, vagy mindenki számára korlátlanul nyújtani belőlük.

A teremtettség keresztény felfogása szerint megtestesült lények vagyunk, amiből fakadóan komoly fizikai és mentális korlátaink vannak.

Felelősségünk nem isteni, hanem teremtményi, azaz erőforrásaink véglegesek. Ezért aztán nem tudunk az egész világon mindenki javára lenni egyenlően.

Sőt, vannak, akik felé erősebbek a kötelességeink, mint mások felé. A kisközösségeinken túl ők azok, akikkel egy nyelvet beszélünk, egy a kultúránk, vagy épp az állampolgárságunk. Azaz „annak ellenére, hogy bizonyos alapvető sajátosságokat tekintve minden ember egyenlő, függetlenül attól, hol született, mégis kötelezettek vagyunk – a körülményektől függően – a közeli szomszédokat előnyben részesíteni a távoliakkal szemben”.

A közvetlen közösségeinknek sokat köszönhetünk, ennek arányában áll feléjük a felelősségünk is.

Ezért aztán természetes, hogy az egyén lojalitást és különleges kötődést érez ezen közösségek, intézmények, szokások iránt.