„Élőben láthatjuk a kommunizmus újjászületését” – Yoram Hazony a Mandinernek

Mit gondol a káoszról, ami a NatCon konferencia körül zajlik?

Ez ugyanaz a harc, amiben mindenhol küzdünk. Egy intoleráns, neomarxista ideológia előretörését látjuk, amely arra törekszik, hogy megakadályozza a konzervatív eszmék hirdetését.

Harcolnunk kell ellene, nincs más választásunk.

Nagyon büszke vagyok arra, amit csinálunk, és a konferencia is megy tovább, annak ellenére, hogy több agresszív kísérlet történt a megakadályozására, de nem tudtak minket leállítani.

Milyen esélye lehet a konzervatívoknak egy ilyen politikai helyzetben?

Bár a helyzet nagyon rossz, de az ember nem látja a jövőt, és nem igazán tudja megjósolni azt. Vannak trendek. Lehet, úgy néz ki, hogy rosszabb lesz a helyzet, de nem tudjuk, mi fog valójában történni. Tehát a legjobb tudásunk szerint kell cselekednünk, igyekeznünk kell, és akkor talán Isten megkegyelmez nekünk.

Mostanában divatos „szekuláris konzervativizmusról” beszélni. Tartsuk meg a zsidó-keresztény értékrendet, de Istent hagyjuk ki belőle. Ön szerint ez működőképes?

Szerintem nem létezik olyan, hogy szekuláris konzervativizmus. Több ezer éves történelem áll mögöttünk.

Vagy megpróbáljuk konzerválni és átvinni a jövőbe ezt az évezredes örökséget, vagy pedig elvetjük.

Ha valaki azt mondja, hogy nem érdekli a Biblia, nem érdekeli Isten, nem érdekli a felmenői öröksége, de azt állítja, hogy konzervatív, akkor az nem tudja miről beszél. Az ilyen embernek valójában nem jelent semmit a konzervativizmus.

Talán látta, nemrég Richard Dawkins azt mondta, hogy ő „kulturális kereszténynek” tartja magát. Hozzátette: a kereszténységet preferálja az iszlámmal szemben.

Dawkins minden tőle telhetőt megtett, hogy tönkretegye a kereszténységet, most pedig nem tetszik neki az, ami lecserélte. Micsoda meglepetés! Hozzáteszem: minden kis lépésnek örülnünk kell. De az Istenbe vetett hit azt is jelenti, hogy korlátai vannak annak, amit az ember a saját erejével el tud érni. Isten nélkül az ego tölti be a teret, és az ego válik Istenné.

Nem lehetsz konzervatív, ha nem érted meg az ember korlátait, és nem hagysz teret Istennek.

A konferencia körüli botránynak az egyik furcsasága, hogy azok, akik megakarják akadályozni, azt állítják, hogy ők „antifasiszták”.

Nincs ebben semmi meglepő: az antifasiszta kifejezést eredetileg a kommunisták használták. Így valójában nem inkonzisztensek, mert mindig is sok közös volt a kommunizmusban és a fasizmusban.