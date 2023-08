A háború szörnyű dolog, de vannak kockázatai a nem háborúzásnak is – anglikán teológus a Mandinernek

Nigel Biggar anglikán pap és teológus 1955-ben született Skóciában. Oxfordban modern történelmet, a Chicagói Egyetemen vallástudományt tanult, majd a kanadai Revent College-ban keresztény tanulmány szakon folytatta iskoláit, hogy végül visszatérve Chicagóba, teológiából doktoráljon. 1990-ben szentelték pappá. A Leeds-i Egyetemen, majd a dublini Trinity College-ban tanított, 2007-2022 közt pedig Oxfordban volt a morálteológia és pasztorálteológia professzora. Részt vett az MCC Brüsszel nyitókonferenciáján 2022-ben, 2023-ban a budapesti MCC Békekonferencia (Peace Summit) vendége volt. Főbb munkái: The Hastening that Waits: Karl Barth's Ethics (1993); Good Life: Reflections on What We Value Today (1997); Burying the Past: Making Peace and Doing Justice After Civil Conflict (2001); Aiming to Kill: The Ethics of Euthanasia and Assisted Suicide (2003); Religious Voices in Public Places (2009); Behaving in Public: How to Do Christian Ethics (2011); In Defence of War (2013); Between Kin and Cosmopolis: An Ethic of the Nation (2014); What's Wrong with Rights? (2020); Colonialism. A Moral Reckoning (2023). Az interjú a ScruTone-podcast harmadik adásának szerkesztett változata.