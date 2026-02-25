Ft
02. 25.
szerda
tisza párt vásárhelyi mária klubrádió Magyar Péter

Orbán egyik legnagyobb ellenfele páros lábbal szállt Magyar Péterékbe

2026. február 25. 06:05

Nem várt fordulat.

2026. február 25. 06:05
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Nagyon úgy tűnik, hogy már a baloldalon is vállalhatatlan kezd lenni Magyar Péter és a Tisza Párt.

Vásárhelyi Mária a Facebook-oldalán azt kifogásolta, hogy a nevesincs, ismeretlen tiszás jelöltek elszívják a levegőt a már hosszú ideje a Parlamentben dolgozó ismert ellenzéki politikusok elől.

»Most viszont ugyanezek a szavazók azt mondják, hogy függetlenül a teljesítménytől és a sikerektől, az összes korábbi ellenzéki lépjen vissza a jelöltségtől, hogy a mindenki számára ismeretlen tiszás jelölt besöpörhesse az összes ellenzéki szavazatot. Túllépve azon, hogy bízom benne, hogy vannak még ellenzéki szavazók, akiket érdekel a tapasztalat és a teljesítmény, abból az álláspontból, amit ma az ellenzéki szavazók jelentős többsége képvisel, az következik, hogy teljesen mindegy, hogy az elmúlt években egy képviselő dolgozott vagy nem a Parlamentben, ugyanazt a sorsot szánják neki: tűnjön el.« (…)

Az álmoskönyvek szerint nem jelent túl sok jót a választásokhoz közeledve, ha már a saját oldaláról is bírálatok érnek egy politikust. Magyar Péter nagyon nehéz napok elé néz, és az igazi feketeleves csak a választások után jön a számára.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Klubrádió/YouTube

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Fehér Agyar
2026. február 25. 08:28
Még meg se nyerték a választást, de már most veszekednek a helyeken, a szavazatokon. Nem vártam mást tőlük
belbuda
2026. február 25. 08:08
Balázs,a hülyeséged határtalan…🫢
PBLM_P9R
2026. február 25. 08:04
Ezeknek a retek komcsi ivadékoknak egyetlen szavára sem szabad felülni. Akkor a legaljasabbak, amikor azt éreztetik, hogy egyetértenek veled.
gyzoltan-2
2026. február 25. 07:35
Vásárhelyi Mária önmaga a zsidó bolsevizmus, a zsidó bolsevista degeneráció reprezentatív terméke, kiállítási tárgya! Nincs olyan opció, körülmény, indok, mely Vásárhelyi Máriát szalonképessé avathatná... Rajta még az sem segít, ha sámlinak alá helyezik az ország kiárusítására törekvő Károlyi Mihályt..!
