»Most viszont ugyanezek a szavazók azt mondják, hogy függetlenül a teljesítménytől és a sikerektől, az összes korábbi ellenzéki lépjen vissza a jelöltségtől, hogy a mindenki számára ismeretlen tiszás jelölt besöpörhesse az összes ellenzéki szavazatot. Túllépve azon, hogy bízom benne, hogy vannak még ellenzéki szavazók, akiket érdekel a tapasztalat és a teljesítmény, abból az álláspontból, amit ma az ellenzéki szavazók jelentős többsége képvisel, az következik, hogy teljesen mindegy, hogy az elmúlt években egy képviselő dolgozott vagy nem a Parlamentben, ugyanazt a sorsot szánják neki: tűnjön el.« (…)

Az álmoskönyvek szerint nem jelent túl sok jót a választásokhoz közeledve, ha már a saját oldaláról is bírálatok érnek egy politikust. Magyar Péter nagyon nehéz napok elé néz, és az igazi feketeleves csak a választások után jön a számára.”