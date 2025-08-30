Ft
munkaerőpiaci Tisza-adó Szalai Piroska Orbán Viktor miniszterelnök

Kiszámolta a szakértő: ennyi embert érintene a Tisza adóemelése

2025. augusztus 30. 13:42

Alig akadna olyan ember, akinek – saját maga vagy családtagja révén – ne csökkenne a kézhez kapott fizetése.

2025. augusztus 30. 13:42
null

Szalai Piroska, Orbán Viktor főtanácsadója Facebook-bejegyzésében azt írta: a Tisza-adó minden dolgozót érintene.

„A Tisza Párt adóterve mindenkire hatással lenne: vagy a többkulcsos adózás, vagy a kedvezmények és mentességek eltörlése miatt alig maradna valaki, akinek ne csökkenne a nettó bére” – fogalmazott a munkaerőpiaci szakértő.

Szalai számításai szerint a Tisza többkulcsos adóztatása 4 millió ember nettó fizetését csökkentené.

Tekintve, hogy 2023-ban 4 833 969 ember dolgozott Magyarországon, ez a munkavállalók több mint 80 százalékát jelentené.

„Ehhez még hozzá kell számítani a családtagokat is – gyerekeket, időseket –, vagyis a veszteség szinte mindenkit érintene. Hatalmas árat kellene fizetnünk, ha a Tisza kezébe kerülne a kasszakulcs, és ő döntene az adótörvényekről!” – tette hozzá Szalai Piroska.

Nyitókép: MTI / Lakatos Péter

***

Itt azonnal megtudhatja, mennyivel keresne kevesebbet, ha bevezetésre kerülne a Tisza-adó:

 

 

