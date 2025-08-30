Kiszámolta a szakértő: ennyi embert érintene a Tisza adóemelése

Szalai Piroska, Orbán Viktor főtanácsadója Facebook-bejegyzésében azt írta: a Tisza-adó minden dolgozót érintene.

„A Tisza Párt adóterve mindenkire hatással lenne: vagy a többkulcsos adózás, vagy a kedvezmények és mentességek eltörlése miatt alig maradna valaki, akinek ne csökkenne a nettó bére” – fogalmazott a munkaerőpiaci szakértő.

Szalai számításai szerint a Tisza többkulcsos adóztatása 4 millió ember nettó fizetését csökkentené.

Tekintve, hogy 2023-ban 4 833 969 ember dolgozott Magyarországon, ez a munkavállalók több mint 80 százalékát jelentené.

„Ehhez még hozzá kell számítani a családtagokat is – gyerekeket, időseket –, vagyis a veszteség szinte mindenkit érintene. Hatalmas árat kellene fizetnünk, ha a Tisza kezébe kerülne a kasszakulcs, és ő döntene az adótörvényekről!” – tette hozzá Szalai Piroska.

Nyitókép: MTI / Lakatos Péter

