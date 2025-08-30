Kiszámolta a szakértő: ennyi embert érintene a Tisza adóemelése

Családi vonás? Magyar Péter apja szektásnak és reménytelennek nevezett egy fideszes választót, sőt elmegyógyintézetbe is küldené
Szülői segítségre szorult a Tisza párt elnöke.
Alig akadna olyan ember, akinek – saját maga vagy családtagja révén – ne csökkenne a kézhez kapott fizetése.
Szalai Piroska, Orbán Viktor főtanácsadója Facebook-bejegyzésében azt írta: a Tisza-adó minden dolgozót érintene.
„A Tisza Párt adóterve mindenkire hatással lenne: vagy a többkulcsos adózás, vagy a kedvezmények és mentességek eltörlése miatt alig maradna valaki, akinek ne csökkenne a nettó bére” – fogalmazott a munkaerőpiaci szakértő.
Szalai számításai szerint a Tisza többkulcsos adóztatása 4 millió ember nettó fizetését csökkentené.
Tekintve, hogy 2023-ban 4 833 969 ember dolgozott Magyarországon, ez a munkavállalók több mint 80 százalékát jelentené.
„Ehhez még hozzá kell számítani a családtagokat is – gyerekeket, időseket –, vagyis a veszteség szinte mindenkit érintene. Hatalmas árat kellene fizetnünk, ha a Tisza kezébe kerülne a kasszakulcs, és ő döntene az adótörvényekről!” – tette hozzá Szalai Piroska.
