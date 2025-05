Baloldali milliárdos is tömi Magyar Péterék zsebét

A legfrissebb Magyar Közlönyben nyilvánosságra hozott pénzügyi beszámolók szerint az a Bojár Gábor is jelentős összeggel támogatta Magyar Péter pártját. Az egykori SZDSZ-közeli milliárdos üzletember az elmúlt években szinte mindenkinek adott pénzt, aki kicsit is a magyar kormány érdekei ellen dolgozott – írja a Magyar Nemzet. A donorok között azonban feltűnt egy rejtélyes név is.