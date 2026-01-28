Kifejezetten veszélyes: onnan kapott kritikát Von der Leyen, ahonnan igazán fáj

Áder szerint az is hiba volt, hogy a fejlesztéseket nem kísérték a hálózatok, a kiegyenlítő rendszerek és a tárolókapacitások arányos bővítése sem. Majd feltette a kérdést:

Aki A-t mond, mondjon B-t is: ha leválunk az orosz gázról vagy a nukleáris energiáról, mivel pótoljuk?

Szerinte „az uniós döntésekben gyakran kevés a következetesség, sok a vágykép. Ideológiai alapon energiapolitikát csinálni kifejezetten veszélyes”.

Brüsszel árt a gazdáknak

Az egykori államfő a nagy port kavart Mercosur-botrányról is elmondta véleményét. Szerinte, ha az Európai Unió kinyitja a piacot az olcsó dél-amerikai áruk előtt, miközben nem garantálja a szigorú ellenőrzést, akkor saját magának árt.