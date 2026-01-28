Kifejezetten veszélyes: onnan kapott kritikát Von der Leyen, ahonnan igazán fáj

A középkorba lőné vissza Magyarországot Brüsszel: kiteregették a készülő orosz-ellenes javaslatot
Az orosz gáz kitiltása semmi volt ahhoz képest, amire most készülnek.
Áder János volt köztársasági elnök adott interjút a Portfóliónak. Az egykori államfő nem kímélte a brüsszeli politikát és a Mercosur-botrányról is elmondta véleményét.
Nem követi a lassan járj, tovább érsz alapelvet az Európai Unió törvényhozása, erre jutott Áder János, amikor az energiaátmenetben kikötött irreális brüsszeli célokról beszélt. A volt köztársasági elnök a Portfóliónak adott interjút.
Mint fogalmazott: „Németország példája tanulságos: leváltak a nukleáris energiáról, miközben délen naperőműveket, északon elsősorban offshore szélerőműveket telepítettek. A „sötét szélcsend” idején azonban – amikor nem süt a nap és nem fúj a szél – ezek termelése gyakorlatilag nulla, a fogyasztó viszont folyamatos és biztonságos ellátást vár.”
Áder szerint az is hiba volt, hogy a fejlesztéseket nem kísérték a hálózatok, a kiegyenlítő rendszerek és a tárolókapacitások arányos bővítése sem. Majd feltette a kérdést:
Aki A-t mond, mondjon B-t is: ha leválunk az orosz gázról vagy a nukleáris energiáról, mivel pótoljuk?
Szerinte „az uniós döntésekben gyakran kevés a következetesség, sok a vágykép. Ideológiai alapon energiapolitikát csinálni kifejezetten veszélyes”.
Az egykori államfő a nagy port kavart Mercosur-botrányról is elmondta véleményét. Szerinte, ha az Európai Unió kinyitja a piacot az olcsó dél-amerikai áruk előtt, miközben nem garantálja a szigorú ellenőrzést, akkor saját magának árt.
Amennyiben az ellenőrizetlen, olcsó import elárasztja a piacot, abban a gazdáink tönkremennek, ráadásul a fogyasztók rosszabb minőségű termékhez jutnak
– fogalmazott. Hozzátette: „laza ellenőrzéssel a saját piacainkat romboljuk le, ez pedig megengedhetetlen”.
Nyitókép: Sajjad HUSSAIN / AFP