01. 28.
szerda
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
piac von der leyen áder jános brüsszel európai unió energiapolitika

Kifejezetten veszélyes: onnan kapott kritikát Von der Leyen, ahonnan igazán fáj

2026. január 28. 13:01

Áder János volt köztársasági elnök adott interjút a Portfóliónak. Az egykori államfő nem kímélte a brüsszeli politikát és a Mercosur-botrányról is elmondta véleményét.

2026. január 28. 13:01
null

Nem követi a lassan járj, tovább érsz alapelvet az Európai Unió törvényhozása, erre jutott Áder János, amikor az energiaátmenetben kikötött irreális brüsszeli célokról beszélt. A volt köztársasági elnök a Portfóliónak adott interjút. 

Sok az uniós vágykép

Mint fogalmazott: „Németország példája tanulságos: leváltak a nukleáris energiáról, miközben délen naperőműveket, északon elsősorban offshore szélerőműveket telepítettek. A „sötét szélcsend” idején azonban – amikor nem süt a nap és nem fúj a szél – ezek termelése gyakorlatilag nulla, a fogyasztó viszont folyamatos és biztonságos ellátást vár.”

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
Áder szerint az is hiba volt, hogy a fejlesztéseket nem kísérték a hálózatok, a kiegyenlítő rendszerek és a tárolókapacitások arányos bővítése sem. Majd feltette a kérdést: 

Aki A-t mond, mondjon B-t is: ha leválunk az orosz gázról vagy a nukleáris energiáról, mivel pótoljuk?

Szerinte „az uniós döntésekben gyakran kevés a következetesség, sok a vágykép. Ideológiai alapon energiapolitikát csinálni kifejezetten veszélyes”.

Brüsszel árt a gazdáknak

Az egykori államfő a nagy port kavart Mercosur-botrányról is elmondta véleményét. Szerinte, ha az Európai Unió kinyitja a piacot az olcsó dél-amerikai áruk előtt, miközben nem garantálja a szigorú ellenőrzést, akkor saját magának árt. 

Amennyiben az ellenőrizetlen, olcsó import elárasztja a piacot, abban a gazdáink tönkremennek, ráadásul a fogyasztók rosszabb minőségű termékhez jutnak

 – fogalmazott. Hozzátette: „laza ellenőrzéssel a saját piacainkat romboljuk le, ez pedig megengedhetetlen”.

Nyitókép: Sajjad HUSSAIN / AFP

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
belbuda
2026. január 28. 14:08
Áder Janó kritikája…kemény…😂😂😂😂😂😂😂😂
Válasz erre
1
2
zakar zoltán béla
2026. január 28. 13:42
A hölgy űzött denevér szemei ...Covid kaviár lédi
Válasz erre
1
0
csikasz-4
•••
2026. január 28. 13:21 Szerkesztve
A megújuló energiát termelni, tárolni és szállítani egyformán fontos és szükséges. A több gigavattos napcella-termeléssel csak napsütésben lehet dicsekedni, aztán, ha nincs tárolva, lehet jó drágán importálni, vagy menni gyorsan lefeküdni alukálni, a kikapcsolt fogyasztók társaságában. Kár, hogy a degenerált Mandiner címekből nem lehet elektromos energiát generálni.
Válasz erre
0
0
polárüveg
2026. január 28. 13:20
Kár, hogy Áder úr nem mutatott rá: az EU vezetése tönkretételi politikát folytat az EU országai ellen a befektetők érdekei szerint.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!