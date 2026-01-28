A középkorba lőné vissza Magyarországot Brüsszel: kiteregették a készülő orosz-ellenes javaslatot

Döbbenetes javaslaton dolgozik az Európai Bizottság: arra készülnek, hogy megtiltják az Európai Unió tagállamainak, hogy Oroszországból vásároljanak nukleáris üzemanyagot. A VG.hu cikke szerint erről Anna-Kaisa Itkonen, a bizottság képviselője tájékoztatta a sajtót. Hozzátette: mivel összetett a kérdés, a döntés még előkészítési szakaszban van.

„Ez egy összetett, komplex terület, emiatt nem tudok várható időtávot mondani, de a tervek szerint időben meg fog történni. Határozott szándékunk, hogy befejezzük a RePowerEU politikát, amelynek célja az összes orosz energia fokozatos kivonása az Európai Unió piacáról” – idézte Itkonent a Strana ukrán hírportál.