A középkorba lőné vissza Magyarországot Brüsszel: kiteregették a készülő orosz-ellenes javaslatot

Az Orbán Viktort nácizó ukrán külügyminiszter az atomenergiát is elvenné hazánktól
Magyarország eközben ukrán embereket, intézményeket segít, és árammal is ellátjuk Ukrajnát.
Az orosz gáz kitiltása semmi volt ahhoz képest, amire az EU most készül: az onnan érkező nukleáris üzemanyagot is száműznék a kontinensről.
Döbbenetes javaslaton dolgozik az Európai Bizottság: arra készülnek, hogy megtiltják az Európai Unió tagállamainak, hogy Oroszországból vásároljanak nukleáris üzemanyagot. A VG.hu cikke szerint erről Anna-Kaisa Itkonen, a bizottság képviselője tájékoztatta a sajtót. Hozzátette: mivel összetett a kérdés, a döntés még előkészítési szakaszban van.
„Ez egy összetett, komplex terület, emiatt nem tudok várható időtávot mondani, de a tervek szerint időben meg fog történni. Határozott szándékunk, hogy befejezzük a RePowerEU politikát, amelynek célja az összes orosz energia fokozatos kivonása az Európai Unió piacáról” – idézte Itkonent a Strana ukrán hírportál.
Érdekes, hogy a javaslat tökéletesen egybecseng azzal, amit Ukrajna szeretne, elsősorban azért, hogy ezzel Magyarországot büntessék.
A terv egyébként már nem először merült fel, ám eddig szerencsére mindig lekerült végül a napirendről. Többek között Magyarország tiltakozása miatt is, hiszen
egy ilyen lépés elképesztő mértékű hátrányba hozná hazánkat, de emellett Szlovákia, CSehország, Bulgária és Finnország is rosszul járna.
Magyarországon jelenleg az villamosenergia-termelés 45 százalékát a paksi atomerőmű adja, amennyiben ez – üzemanyag híján – leállna, kvázi olyan áramkimaradásokra lehetne számítani, ami már-már a sötét középkort idézné.
Ha energia van, minden van – ez volt az egyik fő mottója a XXI. Század Intézet és az MCC közös konferenciájának. Magyarország energiaszuverenitásának megőrzése kiemelt fontosságú feladat, ezt mindenképp meg kell tartani annak ellenére is, hogy az unós vezetők rendre hátrányos helyzetet eredményező kötelezvényeket akarnak hazánkra erőltetni.
Mint ismert: az orosz gázimport tilalmát 2027 végével fogadták el hosszas huzavona után a tagállamok, persze csak megerősített többséggel, hiszen Magyarország és Szlovákia erre is nemet mondott.
Magyarország jelezte, hogy az Európai Unió Bíróságán támadja meg a jogszabályt. Minden bizonnyal Szlovákia is így tesz majd.
Az Európai Bizottság ugyanakkor semmilyen megfelelő megoldást nem vázolt fel az orosz energiahordozók kiváltására, az olcsó vezetékes gázt mindössze a jóval drágább, cseppfolyósított, így környezetszennyezőbb amerikai LNG-re cserélték a nyugati államok.
