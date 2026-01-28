Ft
brüsszel európai unió magyarország javaslat oroszország

A középkorba lőné vissza Magyarországot Brüsszel: kiteregették a készülő orosz-ellenes javaslatot

2026. január 28. 11:12

Az orosz gáz kitiltása semmi volt ahhoz képest, amire az EU most készül: az onnan érkező nukleáris üzemanyagot is száműznék a kontinensről.

2026. január 28. 11:12
Döbbenetes javaslaton dolgozik az Európai Bizottság: arra készülnek, hogy megtiltják az Európai Unió tagállamainak, hogy Oroszországból vásároljanak nukleáris üzemanyagot. A VG.hu cikke szerint erről Anna-Kaisa Itkonen, a bizottság képviselője tájékoztatta a sajtót. Hozzátette: mivel összetett a kérdés, a döntés még előkészítési szakaszban van. 

„Ez egy összetett, komplex terület, emiatt nem tudok várható időtávot mondani, de a tervek szerint időben meg fog történni. Határozott szándékunk, hogy befejezzük a RePowerEU politikát, amelynek célja az összes orosz energia fokozatos kivonása az Európai Unió piacáról” – idézte Itkonent a Strana ukrán hírportál.

Érdekes, hogy a javaslat tökéletesen egybecseng azzal, amit Ukrajna szeretne, elsősorban azért, hogy ezzel Magyarországot büntessék. 

A terv egyébként már nem először merült fel, ám eddig szerencsére mindig lekerült végül a napirendről. Többek között Magyarország tiltakozása miatt is, hiszen 

egy ilyen lépés elképesztő mértékű hátrányba hozná hazánkat, de emellett Szlovákia, CSehország, Bulgária és Finnország is rosszul járna. 

Magyarországon jelenleg az villamosenergia-termelés 45 százalékát a paksi atomerőmű adja, amennyiben ez – üzemanyag híján – leállna, kvázi olyan áramkimaradásokra lehetne számítani, ami már-már a sötét középkort idézné. 

Mint ismert: az orosz gázimport tilalmát 2027 végével fogadták el hosszas huzavona után a tagállamok, persze csak megerősített többséggel, hiszen Magyarország és Szlovákia erre is nemet mondott. 

Magyarország jelezte, hogy az Európai Unió Bíróságán támadja meg a jogszabályt. Minden bizonnyal Szlovákia is így tesz majd.

Az Európai Bizottság ugyanakkor semmilyen megfelelő megoldást nem vázolt fel az orosz energiahordozók kiváltására, az olcsó vezetékes gázt mindössze a jóval drágább, cseppfolyósított, így környezetszennyezőbb amerikai LNG-re cserélték a nyugati államok. 

Nyitókép: Sajjad HUSSAIN / AFP

