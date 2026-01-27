Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
andrij szibiha atomenergia európa ukrajna orbán viktor oroszország

Az Orbán Viktort nácizó ukrán külügyminiszter az atomenergiát is elvenné hazánktól

2026. január 27. 09:03

Magyarország eközben ukrán embereket, intézményeket segít, és árammal is ellátjuk Ukrajnát.

2026. január 27. 09:03
null

„Hálásak vagyunk az Európa Tanácsnak az orosz vezetékes gáz és LNG importjának fokozatos megszüntetéséről szóló rendelet elfogadásáért. Ez döntő lépés Európa energiaellátásának biztonsága szempontjából, és tovább gyengíti Oroszország háborús képességeit. 

Reméljük, hogy az orosz olaj és atomenergia tekintetében is hasonlóan határozott lépéseket tesznek”

 – írta az X-en Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a legújabb magyarellenes, ukránbarát brüsszeli döntés után.

Szibiha pár napja a kárpátaljai magyarok életével fenyegette meg Orbán Viktort, és egyenesen lenácizta a magyar miniszterelnököt, akit kétségbeesett gyűlöletében Szálasihoz és Hitlerhez hasonlított.

Hortay Olivér, a Századvég Energia- és Klímapolitikai Üzletágának vezetője a Facebookon így reagált az ukrán külügyminiszter szavaira:

Semmi köze hozzá!”

És valóban.

Nyitókép: Punit PARANJPE / AFP

 

