Az Orbán Viktort nácizó ukrán külügyminiszter az atomenergiát is elvenné hazánktól

Átlépte a vörös vonalat az ukrán külügyminiszter: a kárpátaljai magyarok életével fenyegette meg Orbán Viktort
Egyenesen lenácizta a magyar miniszterelnököt Andrij Szibiha.
Magyarország eközben ukrán embereket, intézményeket segít, és árammal is ellátjuk Ukrajnát.
„Hálásak vagyunk az Európa Tanácsnak az orosz vezetékes gáz és LNG importjának fokozatos megszüntetéséről szóló rendelet elfogadásáért. Ez döntő lépés Európa energiaellátásának biztonsága szempontjából, és tovább gyengíti Oroszország háborús képességeit.
Reméljük, hogy az orosz olaj és atomenergia tekintetében is hasonlóan határozott lépéseket tesznek”
– írta az X-en Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a legújabb magyarellenes, ukránbarát brüsszeli döntés után.
Szibiha pár napja a kárpátaljai magyarok életével fenyegette meg Orbán Viktort, és egyenesen lenácizta a magyar miniszterelnököt, akit kétségbeesett gyűlöletében Szálasihoz és Hitlerhez hasonlított.
Hortay Olivér, a Századvég Energia- és Klímapolitikai Üzletágának vezetője a Facebookon így reagált az ukrán külügyminiszter szavaira:
Semmi köze hozzá!”
És valóban.
Nyitókép: Punit PARANJPE / AFP