Az Orbán Viktort nácizó ukrán külügyminiszter az atomenergiát is elvenné hazánktól

„Hálásak vagyunk az Európa Tanácsnak az orosz vezetékes gáz és LNG importjának fokozatos megszüntetéséről szóló rendelet elfogadásáért. Ez döntő lépés Európa energiaellátásának biztonsága szempontjából, és tovább gyengíti Oroszország háborús képességeit.

Reméljük, hogy az orosz olaj és atomenergia tekintetében is hasonlóan határozott lépéseket tesznek”

– írta az X-en Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a legújabb magyarellenes, ukránbarát brüsszeli döntés után.