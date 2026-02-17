A Tisza dédelgetett elemzője elismerte: Orbán Viktor felülmúlta Magyar Pétert (VIDEÓ)

Óriási pofonba szaladt bele Magyar Péter: Lengyelországban kiröhögték a Donald Tusknak tett ígéretét
Megkérdőjelezték a Tisza Párt elnökének külpolitikai tájékozottságát és szándékainak realitását.
A Tisza-közeli elemző szerint Magyar Péter csupán megúszni próbálta az évértékelést.
„Orbán Viktor beszéde sokkal érdekesebb volt, sokkal meglepőbb volt, sokkal erőteljesebb volt” – ismerte el a Tisza Párthoz közel álló elemző, Török Gábor.
Az elemző Orbán Viktor évértékelő beszédének sikerét annak megírtságával és feszességével indokolta.
Orbán Viktorhoz képest Magyar Péter csak megúszni próbálta az évértékelést – hangsúlyozta Török Gábor.
„Magyar Péter csak túl akart lenni a dolgon, ezért csak egy összefoglaló beszédet mondott” – fogalmazta meg véleményét az elemző, utalva arra, hogy a Tisza Párt elnöke beszédében mellőzte mind a politikai állásfoglalást – például a háború témájában – mind az ígérettételt.
