02. 17.
kedd
tisza párt török gábor Magyar Péter beszéd orbán viktor

A Tisza dédelgetett elemzője elismerte: Orbán Viktor felülmúlta Magyar Pétert (VIDEÓ)

2026. február 17. 10:52

A Tisza-közeli elemző szerint Magyar Péter csupán megúszni próbálta az évértékelést.

2026. február 17. 10:52
null

„Orbán Viktor beszéde sokkal érdekesebb volt, sokkal meglepőbb volt, sokkal erőteljesebb volt” – ismerte el a Tisza Párthoz közel álló elemző, Török Gábor.

Az elemző Orbán Viktor évértékelő beszédének sikerét annak megírtságával és feszességével indokolta.

Orbán Viktorhoz képest Magyar Péter csak megúszni próbálta az évértékelést – hangsúlyozta Török Gábor.

Magyar Péter csak túl akart lenni a dolgon, ezért csak egy összefoglaló beszédet mondott” – fogalmazta meg véleményét az elemző, utalva arra, hogy a Tisza Párt elnöke beszédében mellőzte mind a politikai állásfoglalást – például a háború témájában – mind az ígérettételt.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2026. február 17. 11:47
Szegény viktor. Fogynak a napok, nem gyünnek a számok. És kezd körbenézni, mi a fasz van itt gyerekek. És akkor két szájnyalógatós delírium között látja, hogy petya gáspár evelin féléket húzza elő a kalapból. És most esik le neki, hogy ő az évek során balfaszokkal vette körül magát, aki értelmes volt elüldözte, és ez maradt. Az ellenfél előhúz egy O. Anitát, aki egykor még neki dolgozott, "nekem meg ezt hozták ide a külügybe?" MP tud találkozni külföldi vezetőkkel münchenben ezt a kakadut meg még a hivatalos találkozón is kerülik mint a leprást. doktormihály is érzi már, hogy ez itt a vég.
Válasz erre
0
0
Ernest01
2026. február 17. 11:38
Azért neki nehéz értékelni a 0 teljesítményét.
Válasz erre
1
0
totumfaktum-2
2026. február 17. 11:20
Nézzétek meg a cikkben levő fényképet alaposan: nepszava.hu/3312098_magyar-peter-tisza-part-kepviselojeloltek-valasztasi-kampany-orszagjaras-mezokovesd-miskolc Először csak az tűnik fel, hogy az előtérben állóknál jóval kevesebb lámpa/vaku fénye látható, és valami éles különbség van a "tömeg" első és hátsó része között. Nagyítsatok rá a hátrébb álló alakok fejére. Így manipulálnak, így mutatnak "tömeget".
Válasz erre
7
0
gyokertiszasok
2026. február 17. 11:03
Pöti ne féljetek ! Mi majd szurkolni fogunk nektek ... HOGY BEKERÜLJETEK A PARLAMENTBE !
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!