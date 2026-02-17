Ft
lengyelország donald tusk magyarország Magyar Péter orbán viktor

Óriási pofonba szaladt bele Magyar Péter: Lengyelországban kiröhögték a Donald Tusknak tett ígéretét

2026. február 17. 10:07

A lengyelek megkérdőjelezték a Tisza Párt elnökének külpolitikai tájékozottságát és szándékainak realitását, miután olyat ígért a magyarellenes Donald Tusknak, amiről a bíróság dönt, nem a politikusok.

2026. február 17. 10:07
null

Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője és Orbán Viktor fő ellenfele, Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel folytatott találkozója után kijelentette: ha kormányra kerülnek, azonnal kiadják Lengyelországnak a Magyarországon menedéket kereső Zbigniew Ziobrót és Marcin Romanowskit – írja a WPolityce.

Csakhogy a lengyel lap megjegyzi,

ilyen kiadatásról nem politikusok, hanem bíróság dönt, a szerző ezért megkérdőjelezi Magyar Péter külpolitikai tájékozottságát és szándékainak realitását.

A Tisza Párt elnöke a leghangosabb háborúpárti politikusokkal tárgyalt Münchenben, ott hangzott el a „nagyon tréfás” párbeszédje a szélsőségesen magyarellenes Tuskkal.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Takagi
2026. február 17. 11:36
Ez mindenhez is hülye.
Reszelő Aladár
2026. február 17. 11:29
Már megint az elvárások félreértése megy. Bütyökkel szemben nem az az elvárás, hogy önállóan képes legyen egy országot elvezetni. Neki az a dolga, hogy ami parancs érkezik, az tökéletesen végrehajtsa. Legyen képes összehívni az Országgyűlést, beterjeszteni az előre megfogalmazott törvényjavaslatatot, lesöpörni a módosítókat, majd kihirdetni. Végül pedig legyen képes az államigazgatást felhasználva végrehajtani azokat. A sajtó támogatását megkapja majd, amíg az elvártaknak megfelelően cselekszik, jó teljesítés esetén pedig még különböző kitüntetéseket kaphat, illetve sok szép helyen járhat adófizetői pénzből. Az ilyen hatalmi ágak szétválasztásával kapcsolatos dolgok pedig lényegtelenek lesznek. Anyuka intéz egy bírót, aki seperc alatt megítéli a kiadatást. 4 perc múlva autóban lesz a delikvens, 3 óra múlva pedig Lengyelország területén. Akkor lehet majd fellebbezni az ítélet ellen.
cutcopy
2026. február 17. 11:22
"ilyen kiadatásról nem politikusok, hanem bíróság dönt" Poloska már akkor bírónak képzelte magát amikor börtönnel fenyegetett..
coyote-0
2026. február 17. 11:22
Ha egy pék mondana ilyet, még el lehetne nézni, de ez állítólag egy jogot végzett ember.
