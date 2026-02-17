Óriási pofonba szaladt bele Magyar Péter: Lengyelországban kiröhögték a Donald Tusknak tett ígéretét

Hahaha: Ukrajnában a hasukat fogják a nevetéstől Magyar Péter és Donald Tusk párbeszéde miatt
Mókás hangulatban volt a szélsőségesen magyarellenes lengyel kormányfő.
A lengyelek megkérdőjelezték a Tisza Párt elnökének külpolitikai tájékozottságát és szándékainak realitását, miután olyat ígért a magyarellenes Donald Tusknak, amiről a bíróság dönt, nem a politikusok.
Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője és Orbán Viktor fő ellenfele, Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel folytatott találkozója után kijelentette: ha kormányra kerülnek, azonnal kiadják Lengyelországnak a Magyarországon menedéket kereső Zbigniew Ziobrót és Marcin Romanowskit – írja a WPolityce.
Csakhogy a lengyel lap megjegyzi,
ilyen kiadatásról nem politikusok, hanem bíróság dönt, a szerző ezért megkérdőjelezi Magyar Péter külpolitikai tájékozottságát és szándékainak realitását.
A Tisza Párt elnöke a leghangosabb háborúpárti politikusokkal tárgyalt Münchenben, ott hangzott el a „nagyon tréfás” párbeszédje a szélsőségesen magyarellenes Tuskkal.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.