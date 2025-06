A hír, amiről holnap már egész Európa beszél: íme a sztárújságíró interjúja Orbán Viktorral

Rochebin az interjú elején azonnal egy általános európai háború kockázatáról kérdezte, amire Orbán Viktor határozottan azt felelte, nem tudja elképzelni, mert az oroszok ehhez gyengék, még Ukrajnával sem bírnak el, képtelenek lennének NATO-területet megtámadni. A miniszterelnök megerősítette álláspontját, mely szerint az ukránoknak joguk van megvédeni a hazájukat, hősiesen is teszik, ám az Oroszország elleni szankciók tönkreteszik Európát, így Magyarországot is.

Mi az elmúlt három évben 20 milliárd eurót veszítettünk a szankciók miatt, ez a magyar költségvetésben óriási szám

– mutatott rá.

Orbán Viktor úgy véli, előbb tűzszünetet kell kötni, aztán békét, majd egy tartós európai biztonsági megállapodást. Csakhogy jelenleg sem az európaiak, sem az ukránok nem tudnak megállapodni az oroszokkal, így szükség van az Egyesült Államokra és az amerikai-orosz tárgyalásokra. „Az oroszokkal csak az erő nyelvén lehet beszélni, ezért Európának erősnek kell lennie. Most gyengék vagyunk, ezért van szükség az amerikaiakra, de Európát is meg kell erősíteni a hosszú távú biztonság érdekében” – mondta.

A kormányfő szerint Ukrajna már a háború előtt is egy csődben lévő állam volt, amelynek nem sikerült működőképes országot kialakítania, ezért a kívánság és a vágyálom helyett a valóságot és a realitást kell figyelembe venni: Kijev beemelése az EU-ba gazdasági csődöt jelentene.

Ukrajna alkalmatlan arra, hogy a NATO vagy az EU tagja legyen. De van egy nagyobb baj is

– emelte ki Orbán Viktor, aki arra emlékeztetett, hogy az EU keleti bővítésekor először mindenkit felvettek a NATO-ba, hiszen ez garantálta, hogy a terület katonailag biztonságos, ám ez Ukrajna esetében lehetetlen, hiszen azonnali és közvetlen háborút jelentene az oroszokkal.

Az interjú során a kormányfő megjegyezte, neki a magyarok fejével kell gondolkoznia, nem az ukránokéval, de megérti a szomszédos ország történelmét, valószínűleg jobban, mint a franciák.

Az elmúlt 150 évben az oroszok négyszer törtek be a hazámba, egyszer ott is maradtak 45 évig. Ön el sem tudja képzelni, ez milyen borzalmas volt

– nézett az ismert újságíró szemébe, majd hozzátette: a magyar álláspont szerint az oroszokat nem kedvelni kell, hanem megegyezni velük, ez a geopolitikai realitás.

A beszélgetés során felelevenítették, hogy Magyarország minden nap egymillió eurót fizet büntetésként Brüsszelnek, amiért nem hajlandó beengedi a migránsokat, és abba sem törődik bele, hogy ne a magyarok mondhassák el, kivel akarnak együtt élni. Orbán Viktor szerint az EU vezetése folyamatosan veszi el a hatásköröket a tagállamoktól, ma az történik Európában, amit a franciák és a németek akarnak.

De nem tudunk kilépni Európából, hiszen mi vagyunk Európa

– jelentette ki a miniszterelnök, aki szerint tragédia lenne a kontinensnek az a progresszív, liberális jövőkép, amit Emmanuel Macron francia elnök álmodott meg.

Orbán Viktor úgy látja, Brüsszelben a gyenge vezetés minden válságot arra használ fel, hogy centralizáljanak és jogköröket vegyenek el a nemzetállamoktól. Neki a szuverenista vs európai szuperállam ügyében egyetlen harcostársa maradt Franciaországban, Marine Le Pen, aki már akkor is kiállt a Magyarországot ért igazságtalanságok ellen, amikor még nem is ismerte személyesen Orbán Viktort.