08. 13.
magyar királyság Magyarország görögkatolikus Ukrajna kultúra nyelv Kárpátalja

Az ukránok szerint ez az igazság: így pusztították el őket a magyarok

2025. augusztus 13. 17:59

Az ukrán médiában terjedő videó szerint a Magyar Királyságban olyan életet és lélektani körülményeket teremtettek a nemzeti kisebbségek számára, amelyek gyakran a személyes elveikkel és meggyőződéseikkel szembe mentek és arra kényszerítették őket, hogy megtagadják nemzeti kultúrájukat.

2025. augusztus 13. 17:59
null

Évekig titkolták! A magyarok ukránok ezreit pusztították el: így történt. A megdöbbentő igazság – ezzel a címmel van fent egy videó a YouTube-n, amely finoman szólva is meredek állításokat fogalmaz meg. Eddig több mint 200 ezren látták a felvételt, tehát kevesebben, mint azt, amelyben elhangzik, hogy Kárpátalja sosem volt a magyaroké.

Történelmileg úgy alakult, hogy Ukrajna valamennyi szomszédos országának mai területén vannak etnikai ukrán földek. De hogyan történhetett meg az, hogy ma nincsenek etnikai ukrán területek Magyarországon? – teszi fel a kérdést az alkotó, aki szerint furcsa, hogy az ukránok, Magyarország legnagyobb szomszédjának képviselői még saját nemzeti szervezettel sem rendelkeznek az országban.

A történet úgy folytatódik, hogy „valamikor egy kirándulás alkalmával a Munkácsi Várban azt mesélték, hogy a munkácsi görögkatolikus egyházmegye nagy területtel rendelkezett, többek között Magyarországon. A hivatalos statisztika szerint Magyarországon majdnem 300 ezer görögkatolikus él. Tessék! Tehát, az ukránok mégiscsak régóta élnek Magyarországon. Különösen sokan voltak az észak-keleti régiókban. Az ukránok száma a XVII. század utolsó negyedében nőtt meg jelentősen, miután az országból kiűzték a törököket. Akik az elhagyatott falvakba betelepültek, szinte mind a munkácsi görögkatolikus egyházmegyéből jött ukránok voltak.”

A XVIII. században minden magyarországi görögkatolikus templomban magyar nyelven tartották az istentiszteletet. Ez volt az első jelentős lépés az ukránok asszimilációja terén. A Magyar Királyság vezetése rájött, hogy nem érdemes fizikailag elpusztítani a ruszinokat, ukránokat, a nyelvüket kell megsemmisíteni. És a ruszinok eltűnnek. Aztán bezárták az ukrán iskolákat

– panaszkodnak a videó alkotói, akik szerint a második, még jelentősebb lépésre a XIX. században került sor, amikor a hatalom különféle módszerekkel erősítette az asszimilációt. „Meg is jelent egy új kifejezés, a magyaron. Így nevezték az elmagyarosodott ruszinokat, ukránokat. A magyaronok lemondtak a saját nyelvükről, kultúrájukról, vallásukról és szorgalmazták az ukrán lakosság magyarosítását. Arra kényszerítették az ukránokat, hogy szégyelljek saját népüket és rejtegessék ukrán származásukat” – állítja a szerző.

A magyarokra jellemző volt a magas intolerancia más nemzetekkel szemben. Csak akkor tanulhattak, kaphattak és tarthatták meg magas tisztségüket, építhettek karriert, vagy egyszerűen csak élhettek, ha megtagadták az állampolgárságukat és magyarnak vallottak magukat

– folytatódik a történet. A videó szerint a Magyar Királyságban olyan életet és lélektani körülményeket teremtettek a nemzeti kisebbségek számára, amelyek gyakran a személyes elveikkel és meggyőződéseikkel szembe mentek és arra kényszerítették őket, hogy megtagadják nemzeti kultúrájukat, nyelvüket, politikai, vallási és egyéb nézeteiket, így alkalmazkodjanak az új körülményekhez.

A videóban a kisebbségeket ellehetetlenítő ukrán nyelvtörvényről nem esik szó. 

Az viszont elhangzik, hogy a kisebbségi komplexus kialakulásához az ukránokban nemcsak a magyar kormány soviniszta politikája, hanem a magyarok mentalitásának és viselkedésének negatív tulajdonságai is hozzájárultak. A magyarok a mindennapi életben folyamatosan kimutattak felsőbbrendűségüket az ukránoknak, hangsúlyozták a kárpátaljaiak együgyűségét, műveletlenséget, vadembereknek, bolond ruszinoknak, büdös ruténoknak, disznóknak csúfolták őket.

Ez az ukránok igazi etnocídiuma volt, amely a XX. században a népirtássá vált, amikor a magyaronok a második világháborúban együttműködtek a magyar kormánnyal, és részt vettek a Kárpáti Szics lövészeinek kínzásában és legyilkolásában

– állítja a szerző, aki szerint több mint háromszáz éves célzott etnocídium alatt a magyarok teljesen megsemmisítettek az ukrán nyelvet Magyarországon. Hozzátette: az a háromszázezer magyarországi görögkatolikus mind az ukránok leszármazottjai. 

„Különben mondhatunk bármit, de Ukrajnának egyes szomszédjaival nincs nagy szerencséje. Az ukránok azonban mindent túléltek és megmaradtak a létükért vívott sok évszázados kegyetlen harc közepette. Most is sikerülni fog. Köszönöm a figyelmet” – zárul a videó.

Nyitókép: AFP/Tiziana Fabi

