Orbán Viktor nem kertelt: „Ukrajna felvétele tönkreteszi Magyarországot, és a magyar családokat” (VIDEÓ)

Orbán Viktor szokásos, péntek reggeli rádióinterjújában amellett, hogy elítélte a Tisza Párt brüsszeli hazaárulását, arról is beszélt, hogy a kormány kikéri a magyarok véleményét az ország jövőjét meghatározó kérdésekről, így az ukrán EU-tagságról eshetőségéről is, ezért is fontos a véleménynyilvánító szavazás.

A kormányfő a beszélgetés során leszögezte,

Ukrajna felvétele tönkreteszi Magyarországot, és a magyar családokat. Legyen világos, közös véleményünk a kérdésben”

Majd azzal folytatta, hogy a Tisza Párt összeesküdött a brüsszeli bürokratákkal Magyarországgal szemben, az évtized végéig gyorsított eljárásban felvennék Ukrajnát és „ezt az érintettek a szemünkbe mondták”.

Orbán Viktor szavai szerint az amerikaiak már a béke irányába kanyarodtak, ám a brüsszeliek még nem, hiszen a háború folytatására készülnek, de Ukrajna ezt a háborút nem tudja megnyerni.

A brüsszeliek azt gondolják, ha felveszik Ukrajnát, akkor tovább lehet folytatni a háborút”

– jegyezte meg a miniszterelnök.

A teljes rádióinterjút alább tekintheti meg:

Nyitókép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

***